Spořitelna nasazuje nového trenéra. Poradí, jak být fit s financemi

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 4. 10. 2025

Česká spořitelna nasadila do ostrého provozu novou aplikaci FIT+, která nahradí starší řešení nazvané Finanční zdraví. Vylepšená FIT zóna, jejíž první verzi spustila banka v lednu 2024, je součástí elektronického bankovnictví George. Bankéři o ní mluví jako o finančním trenérovi v mobilu.

FIT Česká spořitelnaZdroj: Česká spořitelna

Aplikace FIT+ v mobilu a tabletu.

„FIT pomáhá klientům zorientovat se ve vlastních financích, dává jim personalizovaná doporučení a je k dispozici 24/7 přímo v mobilu. A když je potřeba lidská rada, naši certifikovaní poradci na pobočkách jsou připraveni pomoci,“ říká produktový manažer Tomáš Němeček, který se na vývoji aplikace v České spořitelně podílel.

„Cílem nové aplikace FIT+ je, aby měli klienti stejný zážitek z poradenství jak v digitálním prostředí, tak při osobní návštěvě v pobočce. To, co vidí bankéř v tabletu, vidí i klient ve svém Georgi. Jednoduchá vizualizace usnadňuje orientaci v tématech schůzky a upozorňuje bankéře i klienta, na co by se během rozhovoru měli více zaměřit. Na každou možnost zlepšení finančního zdraví klienta jsou navázány doporučení, tipy a cíle s konkrétním řešením,“ upřesňuje Němeček.

Spořitelna hodnotí příjmy a výdaje, finanční rezervu, pojištění, investování nebo penzijní spoření – ale jen podle dat, která má o klientovi sama k dispozici. 

Fit Česká spořitelnaZdroj: ČS

Finanční trenér ukáže, co vám podle spořitelny chybí.

Právě důrazem na finanční zdraví se Česká spořitelna snaží marketingově odlišit od ostatních bank. Kampaň se sloganem „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“ odstartovala na začátku roku 2023. V rámci „nového konceptu poradenství“ jsou bankéři hodnoceni také podle toho, zda zvyšují finanční zdraví klientů. To se měří na základě šesti indikátorů finančního zdraví (FIT) a celkové spokojenosti klientů.

Za „péči o finanční zdraví“ chce spořitelna odměňovat i přímo klienty. Nový systém Odměny jim připíše body za spoření, investování, sjednání pojištění, ale i za některé úvěry včetně kreditní karty. V praxi jde o způsob, jak motivovat klienty s běžným účtem, aby využívali i její další služby a ideálně ji měli jako hlavní banku.

Program Odměny spořitelna oficiálně představila letos na jaře, ale zatím ho jen testuje v Královéhradeckém kraji. V příštím roce by se měl rozšířit do celé republiky.

Finanční zdraví Česká spořitelna

Ukázka z nové aplikace. Zdroj: ČS

Finanční zdraví Česká spořitelna

Ukázka z nové aplikace. Zdroj: ČS

FIT Česká spořitelna

Ukázka z aplikace. Zdroj: ČS

Další kliky, ať jste fit

Ilustrační obrázek
Shutterstock

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Oblíbená témata

banky, Česká spořitelna, finanční gramotnost, finanční poradenství, mobilní aplikace, mobilní bankovnictví

