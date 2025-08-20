Čtyři pětiny lidí (80 procent) nechtějí při řešení stížností mluvit s umělou inteligencí, ale s živým člověkem. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost Visa a Komerční banku. Letos v červenci v něm odpovídal reprezentativní vzorek dospělé populace České republiky.
Právě stížnosti jsou nejčastěji zmiňovanou situací, kde roboti v bankovnictví zatím nenahradí živé pracovníky. Do trojice takových situací patří i žádosti o úvěr (66 % účastníků průzkumu preferuje lidský přístup) a pomoc s investováním či spořením (66 % zájemců volí lidského poradce).
Obecně – bez omezení na bankovnictví či finance – už nástroje umělé inteligence (AI) pravidelně využívá sedm lidí z deseti, ukázal průzkum. Loni to byla polovina dotazovaných. Vztah k AI se pochopitelně liší podle věku: z takzvané generace Z (18–26 let) ji pravidelně používá 86 % lidí.
Téměř čtvrtina (24 %) z těch, kteří pravidelně využívají nástroje AI, je používá denně (v porovnání s loňskem je to o 56 % víc), dalších 41 % několikrát týdně a 23 % několikrát měsíčně.
Nejvíce lidí (88 %) využívá umělou inteligenci k osobním činnostem (meziročně o 23 % víc), 48 % ji využívá při práci (meziročně o 5 % méně) a 14 % v souvislosti se školou.
Průzkum přesněji nedefinoval, co myslí využíváním nástrojů umělé inteligence. Někdo tedy mohl pod AI zahrnout třeba i chat s virtuální asistentkou v bance nebo automaticky generované odpovědi ve vyhledávači Google. „Myslím, že většina účastníků průzkumu to pochopila jako aktivní využití AI – tedy že sami aktivně jdou do nějaké aplikace a s tou konverzují,“ říká k tomu Petr Polák, šéf společnosti Visa pro Česko.
V bankovnictví mají Češi nejčastější zkušenost s AI v podobě chatbota – zmínilo ho 45 % účastníků průzkumu. Víc než pětina lidí (22 %) zmínila virtuálního asistenta upozorňujícího na neobvyklé výdaje a 12 % personalizované nabídky a předschválené půjčky na míru.
Komerční banka využívá umělou inteligenci mimo jiné k včasnému odhalování možných podvodů u platebních karet a převodů. „Prověřujeme stovky tisíc transakcí denně,“ upřesňuje Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky. Dalším tradičním využitím AI jsou předpovědní modely, analýza velkých dat, analýza legislativy nebo vyhledávání v různých pravidlech.
Mezi novější oblasti využití umělé inteligence v Komerční bance patří chatboti a voiceboti (v aplikaci KB+ a v kontaktním centru), v marketingu a komunikaci a jako nástroje pro zaměstnance k vyšší efektivitě práce.
„Naší zásadou však je, že AI je nástroj pro lidi – nikdy nenahrazuje lidské rozhodování,“ zdůrazňuje Haubová. Další zásadou je, že data nikdy neopouštějí prostředí banky.
Klientům Komerční banky je v aplikaci KB+ k dispozici virtuální asistentka Ruby. Na rozdíl od některých konkurentů ji banka zatím výrazněji nepropaguje a nemotivuje klienty k jejímu přednostnímu využívání. Ruby má zatím omezené možnosti, s čím poradí: aktivace karty, zájem o půjčku, navýšení limitu, cestovní pojištění a „něco jiného“. Při výběru poslední varianty a zadání otázky (například na aktuální kurz eura na kartě nebo možnosti výběru z bankomatu) ale odpoví, že s tím klientovi poradí její kolegové – a nabídne kontakt na ně.
Umělou inteligenci dlouhodobě využívá také Visa, například na detekci podvodů. Aktuálně se mimo jiné soustředí na vývoj služby Visa Inteligent Commerce, která řeší budoucnost placení pomocí AI agentů. Spotřebitel pověří umělou inteligenci, aby mu koupila určité zboží nebo službu. Nákupní agent přitom dostane jen jakýsi obraz platební karty bez citlivých údajů, a to jen pro konkrétní nákup, majitel karty bude moct takového agenta i limitovat.
„Do budoucna chceme, aby číslo karty úplně zmizelo z internetového prostředí,“ říká Petr Polák. Prvním krokem byla takzvaná tokenizace pro služby jako Google Pay nebo Apple Pay – skutečné číslo karty se v nich nahradí tokenem, který obchodník nemůže zneužít (protože není samostatně použitelný jako kompletní údaje z karty). Další rozvoj tokenizace přišel díky služby Click to Pay pro nákupy na internetu – uživatel se do ní registruje prostřednictvím své banky a nezadává číslo karty v e-shopu.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem