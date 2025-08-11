Česká národní banka začne do konce letošního roku přijímat okamžité platby. Banka státu, u které mají vedené účty ministerstva, obce, kraje nebo například finanční správa, zatím umí přijímat jen standardní platby.
Zatímco standardní převody z účtu přijdou z jedné tuzemské banky do jiné obvykle až v řádu hodin nebo následující pracovní den, okamžité převody přijdou okamžitě – nejpozději během několika málo vteřin, a to i v noci, o víkendech nebo svátcích.
Okamžité převody na účty státních úřadů a samosprávy pomohou lidem, podnikatelům i firmám například při rychlejší úhradě daní nebo jiných závazků vůči státu.
Revoluci v posílání peněz z účtu na účet v Česku odstartovala v listopadu 2018 Česká spořitelna ve zkušebním provozu, v ostrém provozu s nimi jako první přišla začátkem února 2019 Air Bank. Většina retailových bank se připojila do konce roku 2020. Nejdéle z větších bank – až do letošního dubna, tedy více než šest let – museli čekat klienti UniCredit.
Jako jediná retailová banka bez okamžitých plateb zůstává Trinity. Do systému se nezapojily ani stavební spořitelny nebo Hypoteční banka – i když jsou součástí bankovních skupin, které okamžité platby nabízejí.
Okamžité převody lze zadávat jen formou jednorázových platebních pokynů – zatím nefungují pro hromadné platby. Ve spolupráci s jednotlivými bankami teď ale Česká národní banka připravuje rozšíření, aby bylo možné okamžitě zpracovat také hromadné příkazy. To ocení hlavně podnikatelé a firmy, kteří zadávají větší množství plateb současně.
Informace o dalších plánech jsou součástí dnešní zprávy České národní banky, která se zaměřuje hlavně na statistiku okamžitých plateb. Právě ČNB provozuje systém okamžitých plateb v rámci CERTIS (systém mezibankovního platebního styku), přestože sama je pro své účty zatím nevyužívá.
V prvním pololetí letošního roku vzrostl celkový počet okamžitých plateb v Česku o 27 procent oproti prvnímu pololetí roku loňského. ČNB zpracuje v průměru až 1,63 milionu těchto okamžitých transakcí denně.
Zatímco v polovině roku 2019 byly okamžité platby dostupné pro 41 procent bankovního trhu, v roce 2020 to bylo už 87 procent. Od roku 2021 se pokrytí pohybovalo kolem 90 procent, díky zapojení UniCredit Bank se od letošního dubna zvýšilo na 99 procent.
Celkem se teď v Česku uskuteční v průměru přes čtyři miliony mezibankovních úhrad za den. Už přes dvě pětiny z nich jsou okamžité, před rokem to nebyla ani třetina. Statistiky ČNB ukazují, že zatímco počet běžných úhrad stagnuje kolem dvou a půl milionu denně, okamžitých plateb rychle přibývá.
Rozšíření okamžitých plateb. Zdroj: ČNB
ČNB připomíná, že okamžité platby zároveň fungují jako levnější alternativa k placení kartou, a to jak na internetu, tak v takzvaných kamenných obchodech. Typickým využitím je platba přes QR kód nebo přes různá platební tlačítka v e-shopech.
„Okamžité platby se staly standardem. Ještě před pár lety trvaly platby dva i více dní. Udělali jsme velký pokrok, vybudovali jsme infrastrukturu okamžitých plateb a dále do ní investujeme,“ říká guvernér ČNB Aleš Michl.
Okamžité platby se rozšiřují také při mezinárodních převodech. Banky v eurozóně musí umět přijmout okamžité SEPA platby nejpozději od 9. ledna 2025, jejich odeslání musí klientům nabídnout nejpozději od 9. října 2025. Banky ve zbylých členských státech – tedy i v Česku – budou muset přijímat okamžité SEPA platby nejpozději od 9. ledna 2027 a odesílat nejpozději od 9. července 2027. Zároveň budou muset banky začít ověřovat, jestli jméno příjemce platby souhlasí s tím, které zadává odesílatel.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
