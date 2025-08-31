Neuteklo vám něco? Otestujte si, jak znáte novinky pro vaši peněženku

Petr Kučera
| rubrika: Kvíz
| 31. 8. 2025
I během letních prázdnin jsme vám přinášeli novinky a praktické rady. Sledovali jste nás pozorně, nebo jste víc odpočívali i od čtení webů? Kvíz ukáže – a kdyžtak hned pomůže.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem