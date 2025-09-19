Definitivní tečka za Max bankou a Expobank. Skončí karty i bankovnictví

Klienty bývalé Expobank CZ, která se po ovládnutí Bankou Creditas dočasně změnila na Max banku, čekají prakticky poslední dva kroky k úplnému propojení těchto bank.
Max banka je sice oficiálně součástí Creditas už od začátku loňského října, stále ale měla vlastní platební karty a původní elektronické bankovnictví. To se od poloviny letošního listopadu změní, oznámila banka klientům.
V polovině listopadu skončí platnost platebních karet vydaných původní Expobank, Max bankou i pozdější Divizí Max v rámci Creditas – tedy všech karet v designu Expobank i Max banky bez ohledu na datum expirace vyznačené na kartě.
Nové karty v digitální podobě najdou klienti po polovině listopadu v novém elektronickém bankovnictví a budou je pak moct hned používat. Kdo bude mít zájem také o klasickou kartu v plastové podobě, bude o ni moct požádat prostřednictvím nového elektronického bankovnictví. I nové karty od Creditas budou mít značku Mastercard.
Přinejmenším dočasně však klienti přijdou o multiměnovou funkci na platební kartě. Max banka loni v červnu nabídla možnost přiřadit si až tři Neo účty vedené v různých měnách k jediné kartě. Díky tomu lidé s účtem v korunách, eurech či dolarech nemuseli v zahraničí nebo při placení přes internet řešit, kterou kartu je právě nejvýhodnější použít. Oproti tomu Banka Creditas nabízí běžný účet v korunách a běžný účet v eurech, ke každému je ale zatím potřeba mít samostatnou kartu.
„V tuto chvíli funkce multiměnové karty končí, klienti budou mít k dispozici virtuální karty ke svým účtům v korunách či eurech. Multiměnovou kartu plánujeme zavést v novém řešení pro všechny klienty Banky Creditas,“ říká Anna Bakošová z tiskového oddělení banky.
Nové bankovnictví s názvem Creditas On
V polovině listopadu by klienti původní Max banky měli získat přístup k novému internetovému a mobilnímu bankovnictví, které bude náhradou za Maxbanking. Banka upozorňuje, že dosavadní nastavení informačních zpráv (notifikace o pohybech na účtu či platební kartě) bohužel nelze převést, zájemci si je budou muset znovu nastavit.
Nové internetové a mobilní bankovnictví se jmenuje Creditas On a Creditas On Mobile. „Nejdříve bude spuštěno pouze pro klienty s produkty Divize Max (původní Max banky). Ostatní klienti Banky Creditas budou do nového bankovnictví přecházet postupně ve vlnách,“ upřesňuje Anna Bakošová.
„Ve chvíli spuštění Creditas On tedy zanikne internetové bankovnictví a mobilní aplikace Maxbanking, zatímco bankovnictví Creditas Banking a aplikace Creditas Banking Mobile poběží dál, stejně jako aplikace Creditas Invest App,“ dodává.
Dokumenty, které mají klienti uložené v dosavadním Maxbankingu, budou dočasně nedostupné. Banka proto doporučuje jejich stažení a uložení.
Součástí změn je přejmenování některých produktů. Například dosavadní Neo účet se změní na Běžný účet, Max spořicí účet se změní na Spořicí účet Top. Samotná nabídka produktů se zatím nemění.
Klienty čeká také změna některých poplatků za méně využívané služby – cílem je sjednocení s původní Creditas. Například příplatek za expresní odchozí úhradu odeslanou do jiné banky v rámci Česka a v cizí měně klesne z 500 Kč na 250 Kč, stejně jako příplatek za zahraniční expresní odchozí úhradu. Levnější než v původním sazebníku Max banky bude i odchozí úhrada zadaná na pobočce.
Klienti bývalé Max banky ani po polovině listopadu zatím nebudou moct využívat všechny pobočky Banky Creditas. Hotovostní operace pro klienty s „produkty Divize Max“ (s tímto odlišením se počítá i v nových dokumentech) zatím bude i nadále zajišťovat pouze pobočka Banky Creditas v Praze na Pankráci (Na Strži 2102/61a), která do loňského jara fungovala jako jediná pobočka Max banky. Pro hotovostní operace na této pobočce je potřeba se předem objednat přes e-mail hotovost@creditas.cz.
Také obchodní a produktové podmínky původní Max banky se přizpůsobí Bance Creditas. Jde například o doplnění pravidel pro bezpečné používání internetového a mobilního bankovnictví, zpřísnění bezpečnostních povinností držitele karty a úpravu délky i běhu výpovědní doby. Nové podmínky už nepočítají s využíváním vzorového podpisu klienta pro zadávání plateb.
Chystá se velká odstávka
V souvislosti s popsanými změnami chystá banka od 15. do 17. listopadu odstávku všech online systémů a uzavření hotovostní pokladny. Zároveň připouští, že termín změn může ještě „ze závažných důvodů“ odložit.
Banka ujišťuje, že v době odstávky budou ještě fungovat dosavadní platební karty. Jejich platnost skončí spuštěním nového bankovnictví. Ve stejnou chvíli tedy přestane platit dosavadní karta a současně se teprve zpřístupní údaje k nové kartě (alespoň ve virtuální podobě).
Dosavadní kontakty pro klienty původní Max banky zůstávají v platnosti – tedy telefonní čísla zákaznických linek (800 700 800, ze zahraničí +420 233 233 233), e-mail info@maxbanka.eu, číslo pro blokaci platebních karet (+420 267 197 197) a linka pro blokaci internetového bankovnictví, platebních karet a hlášení podvodů (+420 583 037 060).
Historie Max banky sahá na začátek 90. let, kdy vznikla jako švýcarsko-maďarský podnik InterBank, poté fungovala jako Interbanka. Později působila pod názvem Bawag (její součástí se stala i česká síť Dresdner Bank), pak LBBW a od roku 2014 jako Expobank. Pod názvem Max banka fungovala od podzimu 2022, kdy skupina Creditas koupila od ruského finančníka Igora Vladimiroviče Kima tuzemskou Expobank a přejmenovala ji. Už tehdy zástupci Creditas plánovali, že jde jen o dočasné řešení, cílem bylo sloučení obou bank. K němu oficiálně došlo k 1. říjnu 2024, kdy se mimo jiné spojily limity pro zákonné pojištění vkladů. Původní kód Max banky 4000 přestal fungovat od letošního dubna, nahradil ho kód Banky Creditas 2250.
Banka Creditas funguje od začátku roku 2017. Navázala na činnost stejnojmenné záložny, která vznikla v roce 1996 původně pod názvem 1. Třebíčská záložna. Ke konci loňského roku měla přes 250 tisíc klientů (už po spojení s Max bankou), bilanční suma dosáhla 189 miliard korun a čistý konsolidovaný zisk 770 milionů korun. Je součástí skupiny Creditas – její zakladatel a původní vlastník Pavel Hubáček před pár dny řekl Hospodářským novinám, že se ji rozhodl předat svým dětem.
