První smart platební prsten na světě – to je Niceboy One Ultra, který dnes představila česká společnost Niceboy, kartová asociace Mastercard a tuzemská mBank.
Zatímco dosavadní prsteny, s nimiž přišly zmíněné společnosti před rokem, uměly „jen“ bezkontaktní platby, nový chytrý prsten má navíc senzory pro sledování zdraví, fyzické aktivity, úrovně stresu nebo kvality spánku. Podle reklamního sloganu zvládne téměř vše.
Na rozdíl od čistě platebního prstenu (Niceboy One), který je k dostání od loňska, potřebuje „smart ring“ ke svému plnému fungování nabíjet. Bez nabíjení prý prsten dokáže vydržet až týden „v plné polní“. Dobití přes speciální pouzdro pak trvá čtyři hodiny. Díky pasivnímu NFC čipu lze s prstenem platit kdykoliv, tedy i když je vybitý (podobně jako s klasickou kartou). Platby jsou stejně bezpečné jako s mobilem díky takzvané tokenizaci – nepřenáší se skutečné údaje z karty. K fungování prstenu není potřeba připojení k internetu.
Foto: Niceboy
Prsten je voděodolný (do pěti atmosfér, tedy přinejmenším pro sprchování, koupání, běžné plavání a podobně), při testování vydržel tlak odpovídající hloubce 50 metrů. Odolnost zaručuje také zirkonová keramika.
Nový prsten bude oficiálně k dostání na webu Niceboy od 29. září za cenu 3999 korun – včetně zkušební sady (sizing kit) pro výběr správné velikosti prstenu, který by jinak samostatně přišla na 149 korun. Za samotnou aktivaci nebo fungování prstenu pak uživatel nebude platit žádné další poplatky.
Do konce letošního roku si lze do chytrého prstenu nahrát jen platební kartu mBank, a to jen značky Mastercard. Klienti mBank s běžným účtem (včetně účtu pro mladé od 15 do 18 let) mohou od 29. září do 9. listopadu soutěžit o 600 prstenů za pouhou korunu. Každý ze šesti týdnů ho získá sto lidí, kteří provedou nejvíc plateb s kartou mBank – může jít o fyzickou nebo digitální kartu, tedy i kartu v mobilu, hodinkách, náramku nebo prstenu.
Do soutěže je potřeba se přihlásit přes registrační formulář na webu mBank nebo v elektronickém bankovnictví a zaškrtnout příslušné políčko. Zástupci banky při dnešní prezentaci zmínili, že kromě toho už během několika hodin najde prvních sto aktivních klientů kód pro prsten za korunu v bankovní aplikaci. „Rozhodli jsme se tímto způsobem odměnit klienty, kteří jsou nejaktivnější, co se týče plateb, a současně v minulosti projevili o platební prsteny zájem,“ říká k tomu mluvčí Kristýna Dolejšová.
Právě mBank loni na jaře odstartovala ostrý provoz placení prstenem jako první banka v Česku, loni v září přidala placení prostřednictvím korálkových platebních náramků. Na podzim se přidala Raiffeisenbank a letos ČSOB. Všechny zmíněné banky spolupracují se společnosti Niceboy, jejíž platební metoda funguje zatím jen s kartami Mastercard. Naopak jen s kartami Visa fungují platební náramky, které od letošního srpna nabízí Komerční banka – zatím jen pro děti. Dodavatelem těchto náramků je původem rakouská společnost Laks.
Stále méně Čechů uvádí, že nutně potřebují platební kartu ve fyzické osobě, říká s odkazem na průzkumy společnosti Mastercard její regionální ředitelka Jana Lvová. Zatímco v roce 2020 „určitě potřebovalo“ plastovou kartu 74 procent účastníků průzkumu, loni už jen 54 procent. Na druhé straně roste podíl lidí, kteří v prodejných platí takzvanou digitální peněženkou: z 37,9 % v roce 2022 až na letošních 52,8 %.
Klienti mBank provedli s platebním prstenem za první rok od jeho uvedení přes milion transakcí, říká tuzemský šéf banky Robert Chrištof. Mezi uživateli převažují muži (68 procent) nad ženami. Nejstaršímu uživateli je 87 let.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
