8. 8. 2025 | Petr Kučera
Česká spořitelna vydává novou edici svítících a virtuálních platebních karet. Jsou na nich motivy nové hry Mafia: The Old Country.
Klienti Komerční banky začnou platit i za vklad hotovosti přes pokladnu na vlastní osobní účet. Nový poplatek bude 50 korun, pokud součástí vkladu nebude víc než padesát kusů mincí. Dosud jsou takové vklady prostřednictvím pracovníka na pobočce zdarma.
Komerční banka se tak stane třetí bankou v Česku, která zpoplatní v zásadě všechny vklady na nepodnikatelské účty prostřednictvím pokladny.
Před pár týdny oznámila stejnou změnu ČSOB: od začátku listopadu zavede poplatek 70 korun. První byla Moneta, která od dubna za vklad prostřednictvím pokladny účtuje 0,1 % z vkládané částky, přinejmenším však 50 korun.
Ostatní banky umožňují u pokladen běžným klientům vklad na vlastní účet zdarma – i když Raiffeisenbank má bez poplatku jen jeden vklad v měsíci a Creditas jen vklad do půl milionu korun.
Z oficiálních dokumentů na webu Komerční banky vyplývá, že změny poplatků se zatím týkají jen starších účtů mimo nový systém KB+. Je však pravděpodobné, že je banka brzy oznámí také pro klienty s tarify KB+. Informaci zjišťujeme a doplníme.
Komerční banka dosud chce poplatek za vklad u pokladny na vlastní účet jen v případě, že součástí hotovosti bylo víc než padesát kusů mincí. Jeho výše je pět procent z objemu vkladu, minimálně však 125 korun. Od listopadu stoupne minimální výše poplatku na 150 korun.
Výběr hotovosti na pobočce (maximálně 50 kusů mincí) dosud přijde na 125 korun, od listopadu zdraží na 150 korun. Za výběr obsahující více než padesát kusů mincí klient dosud platí pět procent z vybírané částky, minimálně však 125 korun – od listopadu stoupne minimum na 150 korun.
Kromě toho má Komerční banka poplatek, pokud součet hotovostních operací na všech běžných účtech klienta přesáhne v kalendářním měsíci hranici dva miliony korun měsíčně (nebo ekvivalent v cizí měně). Za hotovostní operace v tomto případě považuje vklady a výběry, a to nejen přes přepážku, ale také prostřednictvím bankomatů. Poplatek je 0,15 % z částky, která přesahuje dvoumilionový limit. Banka nepočítá s tím, že by se na něm od listopadu něco změnilo.
Zdarma pochopitelně zůstávají vklady a výběry prostřednictvím bankomatů (do zmíněného stropu). A to nejen ve vlastní síti Komerční banky, ale také ve sdílené síti: pro bezplatné výběry mohou klienti KB využít i bankomaty Monety, Air Bank a UniCredit, pro vklady pak vkladomaty Monety a Air Bank.
U pokladny na pobočce Komerční banky bude nadále možné vkládat hotovost zdarma ve dvou situacích. Tou první jsou vklady na účty dceřiných společností KB, tedy stavební spořitelny Modrá pyramida a Penzijní společnosti KB. Druhá výjimka pak zůstává přímo ze zákona: banky nesmí vybírat poplatek za vklad hotovosti, pokud ji přijímají jako plnění vlastní pohledávky – tedy když tím klient platí závazek vůči bance.
Komerční banka od listopadu zdraží také vklad hotovosti u pokladny takzvanou třetí osobou. Stejně jako dosud sice zůstane poplatek pět procent z objemu vkladu, jeho minimální výše však stoupne na 150 korun ze současných 125 korun. Maximální výše poplatku zůstane 500 korun (s tímto stropem počítá současný i budoucí sazebník jen u třetích osob, ne přímo u klientů při vkladu na vlastní účet).
Banka zároveň doplní definici třetí osoby. Je to „osoba, která není majitelem účtu ani zmocněncem a není ani uvedena v podpisovém vzoru k účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad hotovosti“. Nově se v definici výslovně objevuje zmocněnec.
Sazebník poplatků od listopadu nepočítá s možností vložit hotovost přes pokladnu Komerční banky na účet v jiné bance. Výjimkou zůstane – kromě už zmíněné stavební spořitelny – Česká národní banka.
Kreditní karta 4U, kterou Komerční banka představila na konci roku 2019, přijde od listopadu o jednu ze svých výhod.
Dosud je možné vybrat si s ní jednou za kalendářní měsíc hotovost z bankomatu prakticky kdekoliv v Evropě (kromě Turecka a Ruska) bez poplatku. Případný druhý a každý další výběr pak vyjde vždy na 59 korun.
Od listopadu se začne platit za všechny výběry, tedy včetně prvního. Poplatek bude nově jedno procento z vybírané částky. Jeho minimální výše bude 30 korun při výběrech ze sdílené sítě KB, Monety, Air Bank a UniCredit. Minimální poplatek za výběry z ostatních bankomatů v Česku a Evropě stoupne na minimálně 100 korun.
Zdraží také výběry z bankomatů ve zbytku světa, i když u nižších částek jen nepatrně. Dosud je poplatek vždy 99 korun (včetně prvního výběru v měsíci). Nově bude jedno procento z vybírané částky, minimálně však 100 korun.
Jeden bezplatný výběr hotovosti s kreditní kartou byl konkurenční výhodou. Klientům umožňoval, aby až 45denní bezúročný úvěr mohli čerpat nejen na nákupy placené přímo kartou, ale také aby si mohli svůj úvěrový limit prakticky kamkoliv převést a zhodnotit například na spořicím účtu. Banky se proto obecně brání, aby si lidé z kreditky vybírali hotovost nebo ji převáděli na jiný účet – na rozdíl od debetní karty je tu obvykle vysoký poplatek. Na výběr hotovosti se navíc nemusí vztahovat bezúročné období – Komerční banka nicméně zatím patří k výjimkám, takže ani výběr hotovosti neúročí hned od prvního dne, ale až po konci bezúročného období.
Sazebník poplatků a především obchodní podmínky se sice od listopadu změní v mnoha dalších bodech, kromě zdražení hotovosti a kreditky 4U to ale není pro běžného klienta nic zásadního.
Podmínky mimo jiné podrobněji upraví služby Platba na kartu a Expresní platba na kartu. Přijímat příchozí platby na účet k platební kartě umožňuje Komerční banka – stejně jako další banky – už dávno, vedle služeb Visa Direct nebo Mastercard MoneySend se to využívá hlavně pro vrácení plateb od obchodníka, typicky při úspěšné reklamaci zboží.
„Prostřednictvím vybraných karet může klient do limitu stanoveného karetními společnostmi přijímat, nikoli však odesílat příchozí transakce ve prospěch svého účtu ke kartě. (…) Platbu na kartu banka připíše na účet ke kartě ve stejný obchodní den, kdy ji obdrží ke zpracování. Expresní platbu na kartu připíše na účet ke kartě neprodleně poté, co ji autorizuje, nejpozději však do 30 minut od jejího odeslání,“ píše KB mimo jiné v upravených podmínkách.
Od listopadu zavádí také nový pojem Vkladová karta. „Je to typ debetní karty, která je určena pro vkládání hotovosti na firemní účty prostřednictvím vkladových bankomatů v rámci sdílené bankomatové sítě. Peníze jsou vždy vloženy na účet. Vkladová karta neumožňuje platby u obchodníků, výběry hotovosti ani žádné jiné finanční transakce.“
Listopadová změna obchodních podmínek Komerční banky podrobněji upravuje také službu Click to Pay, která v praxi funguje už delší dobu. Umožňuje rychlé a bezpečné platby na internetu bez nutnosti opakovaného zadávání údajů o platební kartě. Za službou Click to Pay stojí karetní společnosti Visa a Mastercard.
Zajímavostí je nový poplatek v ceníku pro podnikatele a další firemní klienty. Komerční banka ho začne od listopadu účtovat za využití služby API (Application Programming Interface). Využití kterékoli z KB API služeb zůstane zdarma do limitu 50krát za měsíc, nad tento limit pak přijde ke slovu poplatek 100 nebo 500 korun podle rozsahu využití služby.
