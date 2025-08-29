mBank ruší bonusy na starších kreditkách. Zůstanou jen na nové

Klienti mBank, kteří používají kreditní karty mKreditka e-Shop a mKreditka Plus, přijdou od listopadu o takzvaný cashback a o bezplatné pojištění.
Obě kreditky banka aktivně nabízela od prosince 2015 do poloviny letošního roku. Od července 2025 je v nabídce pro nové klienty nahradila novou mKreditkou Travel s bonusy pro cestovatele.
Starší varianty, tedy mKreditka, mKreditka e-Shop a mKreditka Plus, už nejsou dostupné pro nové zájemce. Dosavadní uživatelé je mohou dál používat. Při červencovém uvedení nové mKreditky Travel banka neavizovala, že výhody na starších kartách zruší tak brzy – ale ani neslibovala, že je zachová delší dobu.
mKreditka e-Shop při svém startu před deseti lety vracela dvě procenta z nákupů na internetu (v Česku i v zahraničí), maximálně však 500 korun za měsíc. Později banka limity omezila na jedno procento z nákupů a maximálně 200 korun měsíčně. Kreditka zároveň obsahovala bezplatné pojištění nákupu, pojištění domácí asistence a pojištění právní asistence spotřebitele. Karta je zdarma, pokud s ní klient zaplatí aspoň 2000 korun měsíčně – při nesplnění podmínky je měsíční paušál 39 korun.
mKreditka Plus původně vracela dvě procenta z nákupů v zahraničí (jen u terminálů v prodejnách), jedno procento z nákupů v Česku a jedno procento z online nákupů kdekoliv – celkem maximálně 500 korun za měsíc. Později tyto bonusy nahradilo jedno procento z nákupů zaplacených mobilním zařízením, tedy přes kartu (token) uloženou například v mobilu nebo hodinkách, maximální odměna klesla na 200 korun měsíčně. Karta je zdarma, pokud s ní klient zaplatí aspoň 4000 korun měsíčně – při nesplnění podmínky je měsíční paušál 59 korun.
Dosavadní bonusy bude možné využívat do konce října. Pak se z mKreditky e-Shop a mKreditky Plus stane prakticky běžná kreditní karta bez speciálních benefitů (nad rámec standardních výhod od Mastercard). Ceník zatím nepočítá s tím, že by se podmínky pro bezplatné vedení kreditek e-Shop a Plus sjednotily se základní mKreditkou, u které k odpuštění poplatku stačí útrata aspoň 1000 korun měsíčně a při nesplnění podmínky je paušál jen 29 korun.
mBank od července nabízí novou kartu zaměřenou pro cesty do zahraničí s názvem mKreditka Travel. Její směnný kurz nemá žádnou přirážku ke kurzu asociace Mastercard – je sice mírně vyšší než kurz Evropské centrální banky, přesto je druhý nejlepší mezi bankami (první je Partners banka, třetí Revolut). Součástí je bezplatné cestovní pojištění pro celou rodinu, čtyři bezplatné vstupy za rok do salonků Mastercard na letištích v Praze, Vídni a Bratislavě, čtyři přednostní přístupy k bezpečnostní kontrole na letištích, online služba uLékaře.cz nebo Mastercard asistent.
Nová mKreditka Travel je – stejně jako starší typy kreditek od mBank – první tři měsíce po založení bez poplatku. Od čtvrtého měsíce zůstane zdarma jen při útratě alespoň 5000 korun měsíčně. Při nesplnění podmínky bude měsíční paušál 99 korun.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
