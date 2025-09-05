Raiffeisenbank o víkendech vypne bankovnictví. Chystá další odstávky

Jak snadno vás připraví o peníze? Praktický test ukáže, na co si dát pozor
4. 9. 2025 | Petr Kučera
Zdroj: Raiffeisenbank
Raiffeisenbank plánuje na tento a příští víkend větší odstávky internetového a mobilního bankovnictví. Cílem je vylepšit některé funkce a zabezpečení, vysvětluje.
První odstávka Raiffeisenbank začne v deset hodin večer v pátek 5. července a potrvá nejpozději do sobotního poledne, druhá pak začne v pátek 12. července večer a potrvá do následujícího dopoledne.
Klienti by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud v pátek v noci nebo v sobotu dopoledne plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody, například na účet dítěte před víkendovým výletem, je dobré zadat s předstihem.
Platby kartou a výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu pošle banka formou SMS místo notifikace v aplikaci.
Během odstávky nebudou dostupná ani ověřovací služba Bankovní identita RB a aplikace Raiffeisen Investice. Hotovost vložená přes vkladový bankomat bude připsána nejpozději v průběhu prvního pracovního dne po každé odstávce.
Při první odstávce nebudou v noci z 5. na 6. září dostupné ani internetové stránky Raiffeisenbank. „V sobotu ráno pro vás spustíme omezený režim mobilního a internetového bankovnictví, ve kterém budete mít přístup k přehledu účtů, jejich transakcím a budete mít možnost zadávat platby se standardní splatností,“ avizuje banka.
Raiffeisenbank patří společně s ČSOB k bankám, které mají plánované odstávky častěji a ve větším rozsahu než konkurence. Ve stejném rozsahu jako chystá na následující dva víkendy měla Raiffeisenbank „plánovanou údržbu“ naposledy před dvěma měsíci.
