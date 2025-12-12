Peníze.cz
Neomezené vstupy do salonků na letištích skončí. Mastercard mění benefit

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 12. 12. 2025
Lidé, kteří využívají prémiové účty v některých bankách, přijdou o část oblíbeného benefitu. Dosud mají volné vstupy do salonků Mastercard na letištích v Praze, Vídni a Bratislavě. Od ledna ze seznamu vypadne Bratislava, od poloviny roku pak mají skončit i Praha s Vídní.
Zdroj: Mastercard

Společnost Mastercard zruší neomezené vstupy do salonků na letištích v Praze, Vídni a Bratislavě, které poskytuje jako benefity ke svým prémiovým kartám (především World Elite).

Od 1. ledna 2026 přijdou majitelé karet o možnost využívat tímto způsobem salonek na letišti v Bratislavě. Salonek se dříve jmenoval Mastercard Caproni Lounge, po rekonstrukci má od letošního června nové jméno (Pearl Lounge) i nového provozovatele (Menzies Aviation).

Podle informací webu Peníze.cz chce Mastercard od poloviny příštího roku zrušit stejný benefit také na letištích v Praze (salonek Mastercard Lounge na Terminálu 1 pro lety mimo schengenský prostor) a ve Vídni (salonky Vienna Lounge a Sky Lounge).

Konec výhod v Praze a ve Vídni od července 2026 už potvrdila také slovenská ČSOB. Na svém webu zdůrazňuje, že jde o výsledek změn v benefitech Mastercard, ne o rozhodnutí samotné banky.

Dvě skupiny salonkových benefitů

Volné vstupy do salonků s občerstvením zdarma jsou součástí takzvaných prémiových účtů. Banky tyto účty nabízejí především klientům, kteří mají vyšší příjmy, vyšší vklady a podobně – podrobný přehled jsme přinesli letos na jaře.

Pro vysvětlení si rozdělíme „salonkové benefity“ do dvou základních skupin.

V první skupině může klient využít určitý počet bezplatných vstupů za rok do některé z velkých světových sítí salonků jako jsou Lounge Key, Dragon Pass nebo Priority Pass. Počet vstupů a další podmínky záleží na rozhodnutí banky jako vydavatele karty.

Nejvíc – až deset volných vstupů ročně (čtyři ke každé debetní kartě a dva ke kreditce) – lze získat k Exkluzivnímu účtu v Raiffeisenbank. Erste Premier od České spořitelny nabízí osm volných vstupů (od února jich bude jen šest) a například ČSOB Premium čtyři.

Volné vstupy z této první skupiny může majitel karty čerpat obvykle nejen pro sebe, ale i pro rodinu nebo jiné hosty. Za každou osobu (včetně majitele karty) se odečte jeden vstup z ročního limitu. Po vyčerpání limitu je za případné další vstupy potřeba zaplatit.

Existuje ale ještě druhá skupina benefitů. Pokud má prémiová karta značku Mastercard, může klient v mnoha bankách využít navíc neomezené vstupy (bez ročního limitu na jejich počet) do salonků Mastercard v Praze (Terminál 1 mimo schengenský prostor), Vídni a Bratislavě. Bezplatné vstupy má ovšem jen pro sebe jako majitele karty. Pokud s sebou chce vzít rodinu nebo jiné hosty, odečítají se jim vstupy buď z ročního limitu pro danou síť salonků (typicky Lounge Key), nebo za ně musí zaplatit standardní cenu (v lepším případě se slevou). 

V různých bankách to funguje různě. Obecně platí, že neomezené vstupy do salonků v Praze, Vídni a Bratislavě nabízí jen Mastercard, zatímco konkurenční Visa tento benefit limituje. 

Výjimkou je Česká spořitelna, která neomezené vstupy do „salonků Mastercard“ v Praze, Vídni a Bratislavě zachovala i poté, co předloni vyměnila partnera. Místo karet Mastercard teď vydává značku Visa, klienti s výhodami Erste Premier však mohou dál využívat salonky v původním rozsahu.

A například mKreditka Travel od mBank nabízí jen druhou skupinu benefitů, navíc ne neomezenou. Klient má – vedle dalších výhod – celkem čtyři bezplatné vstupy za rok (může je využít i pro rodinu) do salonků Mastercard v Praze, Vídni a Bratislavě – tedy ne do jiných salonků některé ze světových sítí na jiných letištích.

Změna strategie

První skupiny salónkových benefitů (vstupů odečítaných z ročního limitu pro některou ze světových sítí jako například Lounge Key) se rozhodnutí společnosti Mastercard netýká. V ohrožení je „jen“ druhá skupina – dosud neomezené vstupy do salonků Mastercard v Praze, Vídni a Bratislavě.

„Klienti Mastercard můžou Pearl Lounge využívat pouze do 31. prosince 2025. Tímto dnem končí spolupráce Mastercard s bratislavským letištním salonkem,“ píše Mastercard na svém webu.

Bratislavský salonek, který je na tamním letišti (na rozdíl od Prahy a Vídně) jediný, tedy už nebude možné využívat bezplatně jen na základě prémiové karty Mastercard. Klienti dál dosáhnou na určitý počet volných vstupů, ale ty se budou odečítat z ročních limitů pro celou síť Lounge Key, Priority Pass nebo Dragon Pass – pokud je banka jako vydavatel konkrétní karty nabízí.

„Klienti v Bratislavě budou moci využívat salonků Lounge Key – v rámci pravidel jejich používání a počtu volných vstupů,“ potvrzuje například mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová. Podobná možnost – odečítat si vstupy z limitu Lounge Key – zůstane třeba i klientům ČSOB Premium. Klienti s mKreditkou Travel od mBank přijdou o volné vstupy v Bratislavě od ledna úplně – zůstanou jim čtyři volné vstupy ročně do salonků v Praze a Vídni.

Stačí vám cestovní pojištění na kartě? Některé je skvělé, ale pozor na rozdílyStačí vám cestovní pojištění na kartě? Některé je skvělé, ale pozor na rozdíly

Pobočka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko připouští, že po Bratislavě v příštím roce omezí salonky i v dalších městech. Ujišťuje, že dosavadní benefity nezruší bez náhrady – její konkrétní podobu ale dosud nepředstavila ani pro klienty slovenských bank, kteří od ledna přijdou o neomezené vstupy na svém domácím letišti.

„S ohledem na naši dlouhodobou prioritu přinášet držitelům karet Mastercard mezinárodní cestovatelské benefity, které zvyšují komfort, jsou flexibilní a dokážou se přizpůsobit individuálním potřebám, sjednocujeme aktuálně produktová portfolia a benefity napříč trhy s tímto cílem. V souladu s touto strategií dochází k postupnému ukončování bezplatného vstupu pro držitele vybraných karet Mastercard do některých salonků,“ odpověděla česká pobočka Mastercard na otázky webu Peníze.cz.

„Ve spolupráci s partnerskými bankami v Česku a na Slovensku jsme se naopak rozhodli postupně rozšiřovat výhody spojené s prémiovými a firemními kartami Mastercard o možnost návštěvy letištních salonků po celém světě prostřednictvím služby LoungeKey. Ta poskytuje přístup do více než 1000 salonků v různých zemích a umožňuje tak držitelům karet Mastercard pohodlně využívat tyto služby kdekoliv na cestách,“ pokračuje Mastercard.

„Balíčky benefitů ke konkrétním typům karet vznikají individuálně s jednotlivými vydavatelskými bankami. V úzké spolupráci s nimi i s dalšími partnery a poskytovateli služeb plánujeme zároveň nabízet držitelům karet Mastercard také nové cestovatelské benefity šité na míru jejich potřebám, například rychlé bezpečnostní kontroly (fast track) a další moderní služby. O všech novinkách budeme postupně ve spolupráci s partnery včas informovat,“ dodává Mastercard.

Jisté je, že dosavadní neomezené vstupy skončí. V lepším případě Mastercard zavede určitý počet volných vstupů do sítě Lounge Key, které se budou odečítat z ročního limitu. V horším případě půjde jen o slevy – standardní cena za vstup například do salonku Mastercard na pražském letišti 860 korun na osobu, v Bratislavě zatím 36 eur.

Bližší informace, jak budou dosavadní benefity s kartou Mastercard fungovat od poloviny příštího roku, zatím nezveřejnily ani jednotlivé banky.

„Mastercard připravuje celkový remodeling tohoto benefitu. V tuto chvíli řešíme potenciální dopad na klienty a věříme, že se nám podaří přijít s řešením, které alespoň částečně vykompenzuje rozhodnutí Mastercard,“ říká k tomu například mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Než odletíte...

Ilustrační obrázek
Pleska / Midjourney

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+2

+2
V diskuzi je celkem 0 komentářů

