Banky ukážou, kdo všechno má přístup k vaší kartě. A kolik si strhává

Spořitelna vylepšila hlasového robota. Nově vám i sám zavolá
25. 8. 2025 | Petr Kučera
Česká spořitelna oznámila, že jako první banka v Česku implementovala do svého klientského voicebota technologii Open AI.
Zdroj: Pleska / OpenAI
Lidé s platební kartou Visa získají nejpozději v příštím roce snadný přehled, u kterých obchodníků mají uloženou svou kartu nebo kde všude souhlasili s opakovanými platbami – typicky za předplatné, v rezervačních systémech a u některých e-shopů.
„Od 18. dubna 2026 budou muset všechny banky včetně těch českých nabídnout klientům možnost přehledně spravovat uložené karty a opakované platby přímo v internetovém či mobilním bankovnictví,“ potvrzuje Petr Polák, šéf společnosti Visa pro Česku republiku.
„Banky budou muset umožnit klientům jasně identifikovat, kde mají uloženou kartu a nastavena předplatná či jiné opakované platby. Budou muset nabídnout také možnost tyto platby jednoduše zastavit. To vše přímo v elektronickém bankovnictví,“ upřesňuje Polák.
Tento požadavek přidala do svých pravidel sama Visa, nejde o přímou povinnost podle nějaké evropské regulace. Konkurenční kartová asociace Mastercard zatím podobný krok neoznámila.
„Obecné statistiky ukazují, že až 42 procent lidí stále platí za služby, které už nepoužívají, více než polovina zapomněla zrušit zkušební období změněné v předplatné a 76 procent spotřebitelů někdy přišlo o peníze kvůli složitému rušení předplatného. I proto chceme, aby klienti měli plnou kontrolu a přehled, kde mají kartu uloženou a jaké platby jim běží,“ vysvětluje Polák.
Čtyři tuzemské banky už takovou možnost lidem nabídly dříve: jako první mBank na jaře 2022, na jaře 2023 se přidala Raiffeisenbank a od loňského června ČSOB (ta ukazuje seznam obchodů, kde jste v posledních třinácti měsících zaplatili uloženou kartou). Přehled uložených karet pro opakované platby a předplatné už nabízí také Česká spořitelna.
mBank, Raiffeisenbank a ČSOB vydávají klientům vedle karet značky Visa také karty od značky Mastercard – přehled je dostupný i pro ně.
V Raiffeisenbank si klienti mohou zablokovat další platby konkrétnímu obchodníkovi. Příště už se tedy nestrhnou, ale pozor: není to totéž jako zrušení předplatného nebo odstranění z digitální peněženky – to je potřeba udělat přímo v online prostředí konkrétního obchodníka nebo peněženky.
„S přibývající nabídkou předplatitelských služeb v online prostředí roste i počet lidí, kteří je využívají. Při souběhu několika předplatných je snadné ztratit přehled o tom, které služby jsou dále aktivní a které ne. Platba v řádu nízkých stovek korun se totiž může v celkovém přehledu transakcí velmi jednoduše ztratit. Může se tedy stát, že klienti platí několik měsíců zbytečně za něco, co již nepoužívají, protože zapomněli, že mají stále aktivní předplatné,“ vysvětlil při spuštění novinky před třemi lety Michal Staněk, produktový manažer platebních karet mBank.
Podobné přehledy se chystají brzy spustit i další tuzemské banky, které klientům vydávají karty Visa. Partners Banka nabídne takovou službu v prvním čtvrtletí roku 2026, potvrzuje mluvčí Tereza Píchalová. Na službě pracuje i Moneta, chce ji lidem nabídnout co nejdříve. Fio banka plánuje tuto funkci zprovoznit v mobilní aplikaci v průběhu roku 2026, ujišťuje Karel Kopeček z oddělení marketingu a PR.
Z bank, které vydávají jen karty značky Mastercard, by takový přehled ráda nabídla Air Bank. „Funkcionalita správy předplatných je zařazená do naší roadmapy vývoje, konkrétní termín implementace zatím nemůžeme potvrdit,“ říká mluvčí Michal Kuzmiak.
Naopak UniCredit Bank zatím takové vylepšení v plánu nemá. „V současné době nemáme požadavek ze strany Mastercard a aktuálně zavedení služby nezvažujeme,“ odpovídá mluvčí Petr Plocek. Karty Mastercard vydávají také Komerční banka nebo Creditas.
Sdílejte článek, než ho smažem