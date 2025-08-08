Česká spořitelna vydává novou edici svítících a virtuálních platebních karet. Jsou na nich motivy nové hry Mafia: The Old Country.
O tři tisíce svítících OLED karet z limitované série mohou zájemci soutěžit ode dneška do 18. září. Každý pracovní den spořitelna uvolní 100 platebních karet pro klienty, kteří v nejkratším čase správně vyplní kvíz v digitálním bankovnictví George.
Kvíz lze vyplnit v průběhu každého pracovního dne od 8:00 do 20:00 hodin. Na konci dne banka vybere 100 lidí, kteří na otázky odpověděli správně v co nejkratším čase. Rozhodující není, kdy během dne byl kvíz dokončen, ale jak dlouho trvalo jeho správné vyplnění. I klient, který ho vyplní krátce před osmou hodinou večer, má tedy šanci vyhrát – když ho zvládne rychleji než klient, který ho vyplní hned ráno.
Kromě toho si zájemci mohou od 8. do 17. srpna aktivovat jednu ze tří virtuálních karet Visa a dostat se do slosování o PC Deluxe edici Mafia: The Old Country. Česká spořitelna při této akci rozdá sto digitálních klíčů.
Kdo nezíská hru zdarma, může si ve věrnostním programu Moneyback od 18. do 24. srpna aktivovat 20% slevu (pro Xbox a PS5 verze). Akční nabídka je však omezena pro tisíc nejrychlejších klientů spořitelny, kteří kód získaný z Moneybacku uplatní v partnerském e-shopu Xzone. Podmínkou je zaplatit kartou Visa od České spořitelny.
Čtvrtý design virtuální karty, tentokrát na motivy hry Mafia I: Definitive Edition, si pak zájemci mohou aktivovat v Georgi od 25. srpna do 7. září.
Zmíněné akce jsou výsledkem nově uzavřené spolupráce České spořitelny s herním studiem 2K a Hangar 13.
Unikátní debetní kartu, která se při placení vždy rozsvítí díky OLED technologii, nabídla spořitelna poprvé letos v únoru s motivem hry Kingdom Come: Deliverance II.
Na kartě ke hře Mafia se při placení rozsvítí písmeno M, jakmile se karta přiblíží do vzdálenosti čtyř centimetrů od platebního terminálu. Je kompatibilní se všemi standardními platebními terminály i NFC čtečkami – i těmi v chytrém telefonu.
Karta má integrovanou velmi tenkou OLED plochu, která zajišťuje jasné a silné svícení. Karta nemá samostatný zdroj energie a používá bezdrátovou samonabíjecí technologii prostřednictvím NFC.
„Dlouhodobá podpora gamingu nám jako bance významně pomáhá zvyšovat povědomí mezi mladou generací a otevírat důležitá témata spojená s podporou sebevědomí, finančním zdravím a kyberbezpečností. Zároveň se nám díky předchozí kampani podařilo zvýšit i akvizici nových klientů, kterých bylo více než dva tisíce,” říká Jakub Kuneš, který má gaming v České spořitelně na starosti.
Zaujmout herní nadšence se snaží i některé další banky. Letos v květnu Komerční banka představila dvě nové platební karty zaměřené na tuto skupinu. Design jedné z nich navrhl český streamer Vojtěch Fišar, známý pod přezdívkou Agraelus.
