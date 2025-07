Účty v různých bankách můžete ovládat z jednoho místa. Proč o to Češi nikdy neměli větší zájem? Kdo ještě takzvaný multibanking nabízí? Co vede nejnovější banku na trhu, že jde proti proudu a věří mu? A kde našlo otevřené bankovnictví lepší využití?

Měla to být revoluce v českém bankovnictví. Před sedmi lety – v polovině července 2018 – odstartovala mobilní aplikace Richee. Jako první na trhu sázela hlavně na multibanking – možnost z jednoho místa sledovat a ovládat účty v různých bankách.

„Češi často používají dvě až tři banky, mladší lidé i víc. S Richeem skončila doba, kdy je mobil plný aplikací pro různé účty, s různým rozhraním a ovládáním. Richee spojí všechny účty klientů různých bank do jedné aplikace,“ řekl pro spuštění projektu jeho šéf Kamil Rataj, zároveň člen představenstva Banky Creditas.

Právě Creditas, tehdy nejmladší banka na trhu, za projektem stála. Pro využití aplikace Richee, která se prezentovala jako „all-in-one banking“, nebylo potřeba mít běžný účet v Creditas. Aplikace chtěla být opravdu multibankovní – všechny banky, které si do ní uživatel zapojil, měly mít rovnocenné postavení.

To se projevilo třeba i ve společném výpisu transakcí – na jednom místě jste viděli všechny příjmy i výdaje pohromadě, ať už šly z jakéhokoliv vašeho běžného účtu v různých bankách. Mohli jste také sledovat graficky zpracované statistiky příjmů či výdajů – teprve později se to stalo samozřejmostí i v aplikacích jednotlivých bank.

Projekt Richee byl průkopníkem praktického využití takzvaného otevřeného bankovnictví, které přinesl nový zákon o platebním styku reagující na unijní směrnici PSD2. Všechny banky se musely nejpozději od poloviny ledna 2018 otevřít pro aplikace třetích stran – umožnit jim propojení dat přes technologii API. Data z otevřeného bankovnictví samozřejmě mohou vedle dalších bank využívat jen prověřené firmy se speciální licencí od České národní banky. A pochopitelně je potřeba souhlas klientů, jejichž účty do své aplikace připojují.

Většina bank však novou povinnost splnila se zpožděním, někdy jen částečně – v různé kvalitě a různém rozsahu. Argumentovaly tím, že chyběly konkrétní prováděcí předpisy. To poznamenalo i start aplikace Richee – zpočátku mohla využívat jen propojení s účty v Creditas, Air Bank, Fio a Equa bank. Ani do ostrého provozu, který začal na podzim 2018, nemohl Richee využít bezpečný přenos dat od všech bank – přibyla jen Česká spořitelna. Některým bankám nestačilo ani přechodné období (do září 2019), které jim nakonec evropští regulátoři poskytli.

Odradilo to i nadšence

Evropská směrnice nenutila banky, aby možnost nahlížet na jiné účty u konkurence samy aktivně zavedly i pro své klienty přímo ve vlastním internetbankingu.

Možnost přidat si do svého elektronického bankovnictví účty z jiných bank tak nakonec dostali – vedle projektu Richee a samotné Creditas – jen klienti Monety, Air Bank, Komerční banky, ČSOB, Raiffeisenbank a od loňska i Partners Banky.

Některé banky splnily povinnost, aby si jejich účty mohli klienti připojit v jiné bance (nebo v nebankovní aplikaci), ve svém rozhraní ale takovou možnost nenabídly. Z větších bank zůstaly k multibankingu skeptické Česká spořitelna, Fio, mBank nebo UniCredit.

Multibanking mířil jen na lidi, kteří vedle své hlavní banky mají přinejmenším ještě jeden účet u konkurence. Jenže ani mezi nimi nevzbudil velký zájem. A když už si ho vyzkoušeli, brzy s ním přestali mít trpělivost.

Kvůli nejednotným standardům, technickým problémům a dalším komplikacím byl totiž multibanking pro běžné uživatele nepraktický. Zatímco v některých případech jste mohli účty z jiných bank aktivně ovládat (zadávat platby), jiné banky vám umožnily vidět jenom náhled – informace o zůstatku a transakcích, někdy dokonce jen o zůstatku. Z některých bank jste si mohli propojit jen běžné účty – ne spořicí účet nebo úvěrový účet ke kreditní kartě.

Propojení s každou spárovanou bankou bylo potřeba poměrně často obnovovat (potvrzovat) – nejméně jednou za tři měsíce, někde i každý měsíc. Vázla také rychlá aktualizace dat. Některé banky nesdílely blokované (nezaúčtované) transakce, takže v multibankingu jste neviděli skutečně dostupný zůstatek.

„Podle zákona má být rozsah informací o platebním účtu posílaných přes PSD2 API stejný jako rozsah informací, které má bankovní klient k dispozici v internetovém bankovnictví. Přesto ze začátku nebylo výjimkou, že jediné, co jsme byli uživatelům schopni zobrazit na základě dat z banky, byl pouze seznam částek s datem. Doplňující údaj byl maximálně popisek ‚transakce platební kartou‘. S takovými daty se nejen obtížně pracuje třetím stranám (není například možná téměř žádná kategorizace transakcí), nevyzná se v nich zejména uživatel,“ popisoval víc než roční zkušenosti s různým přístupem jednotlivých bank Jakub Sechter, spoluzakladatel fintechové aplikace Spendee, která licenci k využití otevřených dat získala jako první nebankovní společnost v Česku.

Mnozí lidé tak nakonec zjistili, že jednodušší pro ně bude přihlašovat se do jednotlivých bank samostatně přímo v jejich rozhraní – tedy stejně jako předtím. Výrazně k tomu pomohlo i rozšíření bankovních aplikací v mobilu, do nichž se můžete přihlásit rychle a jednoduše třeba otiskem prstu.

Když někdo má účet u více bank, často je to proto, že chce využívat různé další výhody či odměny, typicky slevy u obchodníků. Ty lze přitom nastavovat obvykle přímo přes aplikaci dané banky – ne přes multibanking konkurence.

Lidé s účty u více bank také bývají aktivnější a technologicky zdatnější, takže chtějí zkoumat odlišné možnosti různých bankovních aplikací a využívat je naplno – přinejmenším pro nastavování limitů. Ani to není z jednotného prostředí multibankingu možné.

Ze spojení různých účtů na jedno místo má část klientů obavy i kvůli bezpečnosti. Když už se jim někdo dostane do bankovnictví jedné banky, nemá hned přístup k účtům u konkurence – pokud je nemají připojené díky multibankingu. Někteří lidé navíc používají vedlejší účty v jiných bankách jednoduše proto, aby si část příjmů nebo výdajů schovali, třeba i před svým partnerem.

Už je to lepší, ale ne moc

V průběhu let některé problémy zmizely nebo se zmírnily. Například: maximální doba pro potvrzení, že spárovaný účet chcete mít dál v multibankingu, se prodloužila na 180 dnů z dřívějších 90 dnů. Regulátor také jasně řekl, že součástí otevřených dat mají být i účty ke kreditním kartám.

Multibanking v červenci 2025 Kam si můžete připojit Odkud si můžete připojit účet (bez slovenských bank) Omezení Banka Creditas Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio, Air Bank, UniCredit, mBank, J&T banka Partners banka Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio, Air Bank, UniCredit, mBank, Creditas jen v aplikaci (internetové bankovnictví nemá) Air Bank Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio Moneta Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Fio, Air Bank, Creditas jen v aplikaci, jen náhled Raiffeisenbank Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Fio, Air Bank, Moneta jen v internetovém bankovnictví, jen náhled Komerční banka Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, Moneta, Fio, Air Bank, Creditas, J&T banka jen ve starém systému, už ne v KB+ ČSOB možnost napojení jiných bank zrušila na podzim 2023 Zdroj: Peníze.cz, jednotlivé banky

Praktický test letos v červenci přesto ukázal, že multibanking dál působí nespolehlivě a neprakticky – přestože se ho některé banky (hlavně Air Bank a Partners Banka) snaží mít z uživatelského pohledu co nejlepší.

Začíná to už samotnou aktivací, tedy připojením účtu cizí banky. Zhruba polovinu pokusů jsme museli nejméně jednou opakovat, protože selhal proces propojení na jedné nebo druhé straně. Často je to zdlouhavé a uživatelsky nepříjemné.

Například: když si do aplikace banky A přidáváte účty z banky B, přesměruje vás to na přihlašovací stránku banky B v internetovém bankovnictví, přestože v mobilu máte nainstalované aplikace obou bank. Měli byste si také vzpomenout na klasické přihlašovací údaje (jméno a heslo), které nejspíš už běžně nepoužíváte, protože do aplikace – a u některých bank i do internetového bankovnictví – se dnes už přihlašujete snadněji třeba přes QR kód.

Nejhorší při našem testování bylo přidání účtu z Creditas do aplikace Monety. Je potřeba zadat identifikátor účtu a bezpečnostní klíč – obojí si musíte nejdříve vygenerovat v internetovém bankovnictví Creditas. Dlouhé řetězce znaků pak musíte zvládnout přenést z počítače do mobilu. A přestože jsme v Creditas výslovně souhlasili s možností, abychom v jiné bance mohli účet také aktivně ovládat (zadávat platby), v Monetě nakonec stejně vidíme jen zůstatek na účtu Creditas – a to opravdu jen zůstatek, ne výpis transakcí.

Možnosti, co s připojeným účtem můžete dělat (jestli jenom nahlížet, nebo i zadávat platby), se liší jak podle banky, v jejímž prostředí multibanking využíváte, tak podle banky, kterou připojujete. Ze svého multibankingu umožňují aktivní operace s účty odjinud Creditas, Komerční banka, Partners Banka a Air Bank (ta jen v internetovém, ne mobilním bankovnictví). Naopak Moneta a Raiffeisenbank ve svém multibankingu vždy nabízejí jen pasivní náhled. Jenže: i u bank s „aktivním multibankingem“ záleží také na tom, co umožňuje druhá strana, tedy připojená banka. Výsledkem je chaos – do multibankingu v aplikaci jedné banky máte připojené různé účty odjinud, přičemž některé lze ovládat, na jiné jenom nahlížet.

Mimochodem: i z účtů, které můžete přes multibanking ovládat, odchází zadaná platba jako standardní – ne okamžitá.

Příjemné je, že připojované banky vám obvykle dají vybrat, které účty si chcete spárovat – abyste si nepřeváděli automaticky všechny včetně těch nepoužívaných. Horší to je s přehledností po připojení takového účtu. Jen Air Bank vám předem umožní, abyste si sami určili, jak má název převedeného účtu začínat – takže snadno ho pojmenujete třeba „ČS“ nebo „Moneta“. Ostatní banky do svého multibankingu převedou účty odjinud s různým pojmenováním – často jako „běžný účet“, někdy jako „připojený produkt“. Na první pohled je pak lze rozpoznat jen podle malého loga banky vedle čísla účtu, což není moc přehledné.

První banka už multibanking zrušila

Skomírající multibanking se jako první rozhodla ukončit ČSOB. Ve druhé největší bance podle počtu klientů ho využívalo tak málo lidí, že se radši chce soustředit na rozvoj jiných služeb.

„Od začátku spuštění si multibanking aktivovalo přibližně 14 tisíc lidí, ale v současné době si aktivně účet obnovovalo jen necelých 300 lidí,“ upřesnila ČSOB webu Peníze.cz v polovině roku 2023, kdy oznámila zrušení služby. Přes internetové či mobilní bankovnictví ČSOB bylo tehdy možné obsluhovat účty od České spořitelny, Air Bank, Komerční banky, Monety, Creditas a Raiffeisenbank.

ČSOB i nadále poskytuje (protože podle zákona musí) data jiným bankám a dalším licencovaným firmám – zájemci si tedy stále mohou připojit účet z ČSOB do multibankingu jiné banky nebo do nezávislé aplikace.

V tichosti multibanking zrušila Komerční banka – v nové aplikaci KB+, kterou spustila v dubnu 2023, s ním zatím nepočítá. Nechává si otevřenou možnost, že ho tam později doplní. Ve starém bankovnictví je multibanking dál dostupný – avšak klientů, které banka ještě nepřevedla do nového systému KB+, je čím dál tím méně.

„Službu multibankingu jsme velmi úspěšně nabízeli několik let, využívali ji především podnikatelé a firemní klienti. V poslední době zájem o ni klesá, počet aktivních uživatelů se snížil pod 10 tisíc. V bankovnictví KB+ nyní tato funkce není dostupná, ve službě však vidíme potenciál a o jejím dalším rozvoji rozhodneme v návaznosti na vývoj trhu a legislativy,“ upřesňuje Zuzana Čepelková z oddělení komunikace.

Nejvíc lidí využívá multibanking v Air Bank. „Účet jiné banky má aktuálně propojeno 50 tisíc našich klientů. Jejich počet je procentuálně konstantní ve vztahu k rostoucímu portfoliu banky, výrazně neroste ani neklesá. O zrušení multibankingu neuvažujeme – stále se najde část klientů, pro které je služba zajímavá,“ říká mluvčí Michal Kuzmiak.

I z internetového bankovnictví Air Bank je ale znát, že se služba od svého startu příliš nerozvíjí a že spolehlivost dat od konkurence se liší. „Máte účet v jiné bance? Můžete se na něj dívat i odtud. Zatím je to ale jen na zkoušku, než se to všechny banky dobře naučí,“ píše Air Bank i v polovině roku 2025.

Moneta ve své aplikaci upozorňuje, že multibanking je stále v beta verzi, tedy ve zkušebním provozu. Umožňuje zobrazovat zůstatky a transakční historii napojených účtů, avšak ne zadávání plateb. Dostupný je jen v mobilním, ne internetovém bankovnictví.

„Aktuálně evidujeme více než šest tisíc klientů, kteří mají aktivně propojený účet z jiné banky – to znamená, že se jim pravidelně aktualizuje zůstatek, a lze tedy předpokládat, že tuto službu skutečně využívají. Tito klienti mají napojeno přibližně 16 tisíc účtů vedených u jiných bank. V uplynulých dvou letech jsme zaznamenali přibližně 30% pokles v počtu nově založených propojení,“ upřesňuje mluvčí Monety Lucie Leixnerová. „O ukončení služby multibankingu v tuto chvíli neuvažujeme,“ dodává.

Naopak jen v internetovém bankovnictví – ne v mobilní aplikaci – nabízí multibanking Raiffeisenbank. Lze přes něj jen nahlížet na účet, ne zadávat platby. „Další rozvoj této služby v plánu nemáme,“ říká mluvčí Tereza Kaiseršotová. Počet uživatelů nezveřejnila.

Aplikace Richee od Banky Creditas postupně umožnila propojení až 21 českých a slovenských bank. V červnu 2020 měla dvanáct tisíc uživatelů. Přibližně polovina z nich využívala i běžný účet Richee, jehož úročení se drželo mezi nejvyššími na trhu i v porovnání s tehdejšími spořicími účty (většina bank své běžné účty neúročila vůbec). Aspoň jednou týdně použije aplikaci něco přes devět tisíc uživatelů, hlásila tehdy Creditas.

Jako samostatný projekt však Richee vydržel jen dva roky. Aplikace postupně přidávala produkty přímo od mateřské Creditas a zároveň se stala lepší i modernější, než měla samotná Banka Creditas. Ta v srpnu 2020 spustila nové internetové a mobilní bankovnictví, které spojilo to nejlepší z předtím samostatných aplikací Creditas a Richee.

V létě 2020 Creditas také přestala nabízet běžný účet Richee pro nové zájemce, těm dosavadním ho přestala úročit. Naplno začala propagovat jen svůj vlastní běžný a spořicí účet. Definitivní konec značky Richee pro dospělé klienty pak přišel v polovině roku 2023 – zůstala jenom v názvu dětských účtů.

„Aktuálně má přes multibanking Banky Creditas připojený účet z jiné banky přibližně tisícovka klientů. V posledních letech evidujeme pozvolný pokles zájmu o tuto službu, což odpovídá trendu na trhu,“ říká teď mluvčí Lucie Brunclíková.

Neuvažuje Creditas o zrušení služby? „Multibanking pravidelně vyhodnocujeme v rámci rozvoje digitálních služeb. Sledujeme jak reálné využívání, tak obecné trendy v otevřeném bankovnictví. Změny v této oblasti do budoucna nevylučujeme,“ odpovídá mluvčí.

Poradci mu věří

Využití otevřených dat je však mnohem širší než samotný multibanking. Své služby na něm chtěla stavět například už zmíněná aplikace Spendee, zaměřující se na správu a analýzu rodinných financí. Přidanou hodnotu ve sdílení a zpracování těchto dat vidí také různé poradenské společnosti.

Před více než pěti lety získala potřebnou licenci společnost Fincentrum & Swiss Life Select (dnes jen Swiss Life Select). Sázela na to, že když budou mít finanční poradci – se souhlasem klienta – přehled o všech příjmech a výdajích z různých účtů na jediném místě, získají komplexnější představu o finančním chování klienta.

Stejné přesvědčení stálo také za krokem Partners Banky – ve své aplikaci už nabízí možnost připojit si účty z dalších bank. „Aby poradce mohl dobře radit, neměl by znát jen kousek financí klienta, ale celkovou situaci. Nejde o položky, ale o kategorie výdajů. Dobrý poradce je trochu jako doktor, který by vás neměl hned začít léčit jen podle toho, co právě vidí, ale měl by se vás zeptat na anamnézu, na alergie, jiné léky, prostě na souvislosti,“ vysvětlil šéf banky Marek Ditz v březnovém rozhovoru.

„Ano, multibanking byl v předchozích letech špatně technicky standardizovaný – směrnici PSD2, která ho zavedla, si různé banky vyložily různě. Ty, které ho vůbec nechtěly, si vylobbovaly časté rozpojování systému. Takže to je nyní snad jediná služba, kde jako klient musíte periodicky podstoupit znovu onboarding. Místo abyste si jednoduše prodloužili službu, musíte si ten účet téměř od začátku znovu propojit jako cizí. Naštěstí už se připravuje novela – PSD3. Pak by mělo stačit, že klient tu cílovou aplikaci, kam si připojil účty, navštíví – a automaticky se mu to spojení prodlužuje,“ říká Marek Ditz.

Partners Banka si hodně slibuje také od chystané směrnice FIDA, která má umožnit propojení i ostatních finančních informací. Už nepůjde jen o platební účty, ale také o investice, majetkové pojištění, půjčky nebo penzijní spoření. Lidé – a s jejich souhlasem i poradci nebo fintechové aplikace – by tak mohli mít na jednom místě přehled o svých všech finančních produktech.

Otevřená data našla lepší využití

Multibanking se sice příliš neuchytil, nicméně otevřené bankovnictví se úspěšně využívá v dalších oblastech.

Jednou z nich jsou žádosti o spotřebitelské úvěry, tedy při posuzování dostatečných příjmů k poměru k výdajům. K průkopníkům využití dat díky PSD2 patřila služba Zonky. Když zájemce souhlasí, nemusí už dokládat výpisy ze svého bankovního účtu ručně, ale umožní, aby si poskytovatel úvěru stáhnul potřebná data automaticky přímo z bankovnictví.

Dobré využití našlo otevřené bankovnictví také při placení v některých e-shopech. Například platební brána GoPay díky němu nabízí alternativu k platebním kartám: rychlé převody přímo z bankovních účtů, pokud s tím klient souhlasí.

Připravený nový balíček evropských regulací má mimo jiné přinést opravdu jednotné technické standardy a zároveň tlak na banky, aby jejich data přes API byla dostupná s minimem výpadků. Banky budou muset sledovat, jak rychle a spolehlivě dokážou na externí požadavky reagovat.

„Co by bylo potřeba vylepšit? Hlavně stabilita jednotlivých API. Časté jsou odstávky nebo výpadky u jednotlivých bank, respektive jejich API – výpadky nebo odstávky se bohužel vyskytují v daleko větší míře než třeba u karet. To vnímáme u PSD2 plateb a otevřeného API obecně jako největší komplikaci. Potřebujeme jednotná SLA (service-level agreement), která budou dodržována,“ říká Jan Vodička, šéf marketingu GoPay.

