Nový nástroj proti chybným platbám a podvodům vás může včas varovat, že posíláte peníze na nesprávný účet. Ověření musí banky povinně zprovoznit do dvou let, ale zatím jen u některých převodů v eurech.

Banky v Evropské unii budou muset začít ověřovat, jestli jméno příjemce platby souhlasí s tím, které zadává odesílatel. Cílem je omezit podvody a chybně zadané údaje.

Novou povinnost ověření příjemce – Verification of Payee (VoP) – musí nejpozději od 9. října 2025 plnit všechny banky v eurozóně (státech platících eurem). V ostatních členských zemích stačí až od 9. července 2027.

Podle schváleného nařízení Evropské unie bude ověření povinné zatím jen pro SEPA platby. To jsou převody eur v rámci Evropské unie a dalších členů SEPA (Single Euro Payments Area), mezi něž patří třeba Spojené království, Norsko, Švýcarsko nebo Island.

Ověření čísla účtu a jména příjemce – jak má fungovat?

Základem bude, aby odesílatel SEPA platby zadal číslo cílového účtu v mezinárodním formátu IBAN a zároveň jméno či název majitele cílového účtu. Oba údaje se při zahraničních převodech zadávají i podle dosavadních pravidel.

Banka odesílatele pak bude muset ještě před odesláním platby ověřit, jestli se údaje zadané odesílatelem shodují s údaji v bance příjemce. A během co nejkratší doby (nejpozději do pěti vteřin) ukázat jednu ze čtyř odpovědí:

Údaje se shodují = platba může proběhnout. Do „shody“ by se měly vejít i formální odlišnosti, například obrácené pořadí jména a příjmení. Ignorovat se budou malá a velká písmena v názvu společností nebo označení jejich právní formy. Systém by si měl poradit také se specifickými znaky některých jazyků a převést je do univerzální „celoevropské“ podoby – typicky přehlásky, háčky a podobně.

Údaje se shodují jen částečně (blízká shoda) = banka informuje odesílatele, že zadané jméno není zcela stejné, nicméně je srovnatelné. Nejčastěji zřejmě půjde o překlepy, zkratky křestního jména nebo jinou variantu křestního jména. Banka neprozradí odesílateli správnou podobu, ale dá mu vybrat jednu ze tří možností: buď platbu odešle navzdory varování, nebo údaj opraví (a banka znovu ověří), nebo platbu zatím neodešle a zkusí od příjemce získat přesné údaje.

Údaje se neshodují = banka sdělí odesílateli, že není žádná shoda jím zadaných údajů s údaji v bance příjemce. Vyzve ho, aby od příjemce zjistil správné. Pokud na tom odesílatel trvá, banka platbu odešle i přes tento rozpor.

Údaje jsou nedostupné = není možné je zkontrolovat z technických důvodů (typicky výpadek systému), případně cílový účet vůbec neexistuje.

Nová povinnost však neznamená, že banka ukáže odesílateli správné jméno, pod nímž účet vede banka příjemce. Důvodem jsou bankovní tajemství a ochrana soukromí adresáta.

Odpovědnost banky a odesílatele

Když banka neověří příjemce správně, případně vůbec, odesílatel bude moct požadovat, aby mu platbu vrátila. „Pokud plátce namítne, že peníze poslal, kam nechtěl, banka musí účet uvést do původního stavu,“ potvrzuje František Nonnemann, expert na ochranu osobních údajů, compliance a řízení rizik, který pracuje v Partners Bance. Když je to vina cílové banky, může po ní pak odesílající banka vymáhat náhradu škody.

Pokud však banka upozorní odesílatele, že se údaje neshodují, ale klient to bude ignorovat a platbu odešle, banka v zásadě odpovědná nebude.

Jak získat z pojištění majetku víc? Poradíme! Pro nemovitost i domácnost najdeme nejvýhodnější pojištění majetku. Chci pojistit majetek

„V aplikační praxi, například finančního arbitra nebo některých soudů, se občas setkáme s přístupem, který odpovědnost banky rozšiřuje. Vychází z úvahy, že banka musí sledovat podezřelé znaky obchodu a pokud jí jako profesionálovi musí být jasné, že se jedná o něco podezřelého, platbu má zastavit,“ upozorňuje František Nonnemann.

„Je to zatím jenom výklad – a navíc ne všeobecný nebo většinový. Ale pokud by k tomu výkladová praxe (soudy, dohledového orgány, zákonodárci) směřovala, bylo by to pro banky, respektive obecně poskytovatele platebních služeb, velmi náročné na kapacity, techniku, lidi a čas. A byl by to další krok v budování falešné jistoty klientů, že si nemusí na nic dávat pozor a nic řešit a že za jejich případné chyby nebo nepozornosti bude nakonec odpovědný někdo jiný,“ dodává expert.

Ani nová povinnost nemůže zabránit všem podvodům. Měla by však přinejmenším omezit chybně zadané platby (když účet neexistuje nebo patří někomu jinému) nebo alespoň část podvodů (například když odesílatel chce poslat dar nějaké nadaci, ale ve skutečnosti je účet psaný na fyzickou osobu).

„I nadále bude důležitá obezřetnost klienta – nejen při placení, ale při související komunikaci s obchodníky, e-shopy a podobně. Je primárně na plátci, aby věděl, s kým komunikuje, komu platí, jakou částku a proč. Ověřování příjemce mu může pomoci ochránit jeho prostředky a zamezit některým typům podvodů, ale určitě nezabrání všem podvodům a nelze na něj takto spoléhat,“ zdůrazňuje František Nonnemann.

Okamžité SEPA platby budou pro banky povinné

Ověření příjemce bude zpočátku povinné jen pro SEPA platby, tedy platby v eurech v rámci Evropské unie a některých dalších států. Souvisí s tím, že podle unijního nařízení musí banky povinně začít nabízet okamžité SEPA převody – už ne jenom ty standardní (pomalejší).

Banky v eurozóně musí umět přijmout okamžité SEPA platby nejpozději od 9. ledna 2025, jejich odeslání musí klientům nabídnout nejpozději od 9. října 2025. Banky ve zbylých členských státech – tedy i v Česku – budou muset přijímat okamžité SEPA platby nejpozději od 9. ledna 2027 a odesílat nejpozději od 9. července 2027.

V Česku okamžité SEPA platby s předstihem zprovoznily dosud čtyři banky: od druhé poloviny roku 2020 je umožňuje tuzemská Oberbank prostřednictvím své rakouské centrály, od května 2023 J&T Banka, od května 2024 Fio banka a od ledna 2025 UniCredit Bank. Ověření příjemce zatím nenabízejí, a to ani na Slovensku – mají na to čas do října, kdy začne být odesílání SEPA plateb povinné pro všechny banky v eurozóně.

Jako první v Česku spustí ověření pravděpodobně UniCredit Bank. „Pro standardní i instantní (okamžité) SEPA platby připravujeme službu ověření příjemce od října 2025 jak na Slovensku, tak i v České republice,“ potvrzuje mluvčí Petr Plocek.

S předstihem – během roku 2026 – plánuje zprovoznit okamžité SEPA platby Partners Banka. „Vnímáme je jako standard moderního bankovnictví, který chceme našim klientům zpřístupnit co nejdříve, a proto nepočítáme s využitím maximálních lhůt stanovených evropskou regulací,“ vysvětluje mluvčí Tereza Píchalová.

Air Bank chce spustit okamžité SEPA platby na podzim 2026, upřesňuje mluvčí Alžběta Honsová. „V případě neočekávaných technických problémů využijeme maximální lhůty,“ dodává.

mBank nebo Komerční banka zprovozní odesílání okamžitých SEPA plateb na Slovensku letos v říjnu, pro klienty v Česku začnou fungovat až s odstupem – nejpozději od 9. července 2027, jak stanoví unijní nařízení.

ČSOB plánuje v Česku využít maximální možné lhůty, s největší pravděpodobností tu nespustí okamžité SEPA platby dříve. Také Česká spořitelna ujišťuje, že lhůty podle nařízení samozřejmě dodrží – a nevylučuje, že okamžité SEPA platby zprovozní v mírném předstihu. Nejpozději od 9. ledna 2027 pro příjem a od 9. července 2027 pro odesílání bude připravena také Raiffeisenbank.

Kam pošlou žádost o ověření?

Koho se vlastně bude banka ptát na údaj o účtu příjemce? Přímo cílové banky, nebo začne fungovat nějaký centrální, průběžně aktualizovaný registr? V Evropě už existují různé varianty a řešení. Mimochodem: už před pěti lety začaly ověřovat příjemce banky ve Spojeném království, podobný systém pro tuzemské platby pak s předstihem před unijním nařízením spustily také Nizozemsko, Belgie, Itálie nebo Francie.

„Existuje několik možností. Banka může odpovídat na tyto dotazy sama, nebo využít některého ze zprostředkovatelů. Některé centrální banky, například v Portugalsku nebo Lotyšsku, nabídly vlastní řešení, ale obecně centralizovaný evropský registr neexistuje. Každá banka se připojuje individuálně, podle svého technického a provozního řešení,“ vysvětluje Jozef Daňo z Fio banky.

„Rozhlížíme se po vhodném dodavateli řešení, který by nám umožnil realizovat ověřování prostřednictvím jediné integrace. Na evropské úrovni vzniklo schéma Verification of Payee pod European Payments Council (EPC), které je v tuto chvíli nepovinné a představuje jednotný rámec, ke kterému se banky mohou dobrovolně připojit,“ říká mluvčí Partners Banky Tereza Píchalová.

Právě centrální bod EDS plánuje využívat UniCredit Bank. „Data tam budou jednou denně aktualizována,“ upřesňuje mluvčí banky Petr Plocek.

„Službu ověření příjemce plánujeme nabídnout našim klientům prostřednictvím nezávislého poskytovatele, který bude splňovat pravidla stanovená Evropskou centrální bankou,“ říká mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.

Rozšíří se ověření příjemce i na korunové platby?

Příprava na povinné ověření u SEPA plateb je pro banky technologicky i finančně náročná. Proto zatím neplánují, že by podobné ověření začaly z vlastní iniciativy nabízet také u plateb v jiných měnách než euro – především pro tuzemské převody v korunách.

Evropská unie předpokládá, že povinnost se během několika let rozšíří na všechny platby, tedy třeba i v korunách nebo zlotých. Nařízení ale zatím nemá konečnou podobu. Zatím tedy záleží na dobrovolném rozhodnutí regulátorů (centrálních bank) v jednotlivých státech.

Zástupci tuzemských bank podotýkají, že pokud by se povinnost ověřovat příjemce rozšířila i na převody v korunách v rámci Česka, měla by být pro klienty co nejjednodušší. Tedy: aby odesílatel zadával číslo účtu v podobě, na kterou je zvyklý. Ne v mezinárodním formátu IBAN (International Bank Account Number), který v Česku může tvořit až 24 znaků. Typickým příkladem, jak takové číslo IBAN vypadá u účtu v české bance, je třeba CZ6508000000192000145399. Pomoci by mohl automatický převodník.

Pro české klienty může být komplikací i zadávání jména příjemce. U tuzemských převodů to dosud není běžné – vyplnit ho chce jen mBank, i když v praxi neověřuje.

Kdo teď ukáže jméno účtu, kam posíláte peníze?

Jméno příjemce ještě před odesláním platby ukážou banky plošně jen u takzvaných plateb na kontakt, které v Česku fungují od listopadu 2023. Mají limit: jednorázově lze převést maximálně pět tisíc korun.

U těchto převodů zadává plátce místo čísla účtu jen telefonní číslo příjemce. Banka pak před potvrzením platby ukáže odesílateli i název účtu příjemce, na který se chystá poslat peníze. Převod pak proběhne, jen když klient tuto shodu odsouhlasí. Příjemce takových plateb se musí předem registrovat, telefonní číslo se pak s účtem spáruje v databázi České národní banky. Součástí registrace je souhlas se zveřejněním čísla.

Platby na kontakt jsou však výjimka. U běžných plateb na číslo účtu – standardních i okamžitých – žádná banka v Česku neumožňuje, aby lidé před odesláním každé platby vždycky viděli, komu ji posílají. Banky argumentují tím, že zveřejňovat jméno příjemce každé platby nemohou, ani kdyby to bylo technicky možné. Podle průzkumu České bankovní asociace z roku 2021 by to přitom přivítala významná část klientů: 40 procent uživatelů internetového a 35 procent mobilního bankovnictví.

Nejblíže k tomu měla Equa bank: Klient viděl název účtu příjemce, pokud z něho už přišla nějaká platba do banky (nemusela přijít přímo jemu). Equa v roce 2021 odhadovala, že tímto způsobem se ověří příjemce před odesláním zhruba 80 procent plateb – i díky tomu měla minimum reklamací omylem zaslaných plateb. Equa se pak stala součástí Raiffeisenbank a převzala její pravidla.

Nejvstřícnější z pohledu odesílatelů zůstává Air Bank. Nikdy ale neukáže jméno člověka před platbou, kterou konkrétní klient odesílá na dané číslo poprvé. Ukáže ho až po odeslání platby a pak vždycky už před odesláním každé další platby na stejný účet.

„Pokud jako banka máme informaci, komu účet příjemce patří, vždy tuto informaci po provedení platby zobrazíme. Před provedením platby tuto informaci zobrazujeme u příjemců plateb, se kterými si už dříve daný klient peníze posílal, případně také u vybraných právnických osob, u kterých lze číslo účtu zjistit z veřejně dostupných zdrojů,“ upřesňuje mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.

V některých situacích ukáže jméno příjemce také Raiffeisenbank. „Je to v případech, kdy klient zadává platbu ze vzoru, používá přednastavené příjemce odchozích tuzemských úhrad, případně pokud již v minulosti na dané číslo účtu platil a při zadání úhrady uvedl i název příjemce,“ popisuje mluvčí Tereza Kaišeršotová.

Aplikace KB+ Komerční banky zobrazí u retailových klientů název účtu příjemce ještě před odesláním, pokud mu již dříve byla poslána platba, říká mluvčí Šárka Nevoralová.

Velké retro. Jak vypadal internetbanking v roce 2002 Jak vypadalo internetové bankovnictví před více než dvaceti lety? Zveme vás do roku 2002, kdy Peníze.cz vyhlásily soutěž o nejlepší internetbanking. Projděte si velkou galerii. Fotogalerie: Pravěk internetového bankovnictví

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem