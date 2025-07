Dražší vklady a výběry hotovosti u pokladny, vyšší poplatek za její donášku na adresu. Ale také konec poplatku za automatickou splátku kreditní karty nebo lepší možnost nastavit limity na dětském účtu. To jsou nejvýraznější změny v ceníku a obchodních podmínkách ČSOB, které začnou platit od listopadu.

Stejně jako ostatní banky i ČSOB průběžně zdražuje služby na pobočkách, hlavně práci s hotovostí u pokladny. Od listopadu zavede poplatek 70 korun za vklad na vlastní účet prostřednictvím pracovníka na pobočce – dosud byl zdarma.

Vložení hotovosti prostřednictvím vkladomatů zůstane zdarma. Od června mohou klienti ČSOB vkládat hotovost bez poplatku také do některých vkladomatů České spořitelny a Raiffeisenbank – společný projekt Vklad na kartu se má rozšířit na všechny vkladomaty těchto tří bank.

Poplatek za vklad i výběr korunových mincí v počtu nad sto kusů jedné nominální hodnoty stoupne na 5 % (dosud 3 %) z částky přijatých či vybíraných mincí v hotovosti převyšujících tento limit. Minimální poplatek stoupne na 150 Kč (dosud 100 Kč). Vklad do sto kusů mincí jedné nominální hodnoty zůstane zdarma.

Výměna korunových bankovek nebo mincí v počtu nad sto kusů jedné nominální hodnoty zdraží na 10 % (dosud 5 %) z částky vyměňované hotovosti převyšující tento limit. Minimální poplatek stoupne na 200 Kč (dosud 150 Kč).

Zdraží také vklad eurových mincí v počtu padesáti a více kusů. Poplatek bude od listopadu 5 % z objemu hotovosti (dosud 2 %), minimálně 150 Kč (dosud 100 Kč).

Naopak levnější by měl být výběr hotovosti z účtu vedeného v jiné měně. Od listopadu bude poplatek 1 % z vybírané částky, dosud je 150 Kč plus 1 % z vybírané částky.

Výrazně zdraží donáška hotovosti na adresu. Zájemce nově zaplatí 125 Kč místo 65 Kč, pokud klient nemá od banky úlevu – tu ČSOB nabízela například seniorům nad 65 let, kteří si k ní nechají posílat důchod na účet.

U kreditních karet přestane ČSOB od listopadu strhávat poplatek 20 Kč za automatickou splátku – ale jen u prémiového bankovnictví (Premium karta). U ostatních kreditních karet tento poplatek zůstává v dosavadní výši 30 Kč. Ruční zadání splátky je zdarma.

Limity pro platby z dětského účtu budou rodiče moci upravovat v aplikaci ČSOB Smart. Ušetří si tak cestu na pobočku, vysvětluje banka. Limit na veškeré platební transakce u nezletilého majitele účtu je od banky nastaven na 500 korun denně, změnit ho může zákonný zástupce.

Další změna v obchodních podmínkách má podle banky vést k tomu, že program odměn Kate Coin bude ještě výhodnější. „Kate Coiny budou v příštím roce univerzální, nebudou tedy vázané na jednu konkrétní nabídku,“ píše banka.

ČSOB zároveň přidá do obchodních podmínek upozornění, že rady od virtuální asistentky Kate nemusí být vždy správné – a v případě chybné informace za to banka nenese odpovědnost.

„Kate při poskytování asistence může využívat umělou inteligenci, zejména v podobě takzvaných velkých jazykových modelů. Generování odpovědí je v takovém případě založeno na algoritmech strojového učení a pravděpodobnostních výpočtech, a tyto odpovědi proto nemusí být vzhledem k povaze fungování uvedených modelů vždy zcela přesné a přiléhavé. K získání přesných informací nebo ověření informací poskytnutých ze strany Kate slouží oficiální dokumenty zpřístupněné na www.csob.cz, případně je možné situaci řešit s pracovníky banky telefonicky nebo návštěvou pobočky,“ zní nové ustanovení.

Do podmínek doplňuje od listopadu také odstavec, podle něhož „ČSOB neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využíváním Kate, která byla způsobena nesprávným užitím Kate ze strany klienta, nesprávným fungováním zařízení klienta, na kterém Kate využívá, nebo v důsledku prolomení bezpečnostních opatření chránících aplikaci Smart či Portál ČSOB Identity.“

Už od července 2023 obchodní podmínky zakazují klientům použít v komunikaci s Kate vulgární či dehonestující výrazy. Klient také nesmí sdělovat Kate citlivé osobní údaje, například zdravotní stav. Banka teď do podmínek doplní, že klient nesmí sdělovat Kate ani obsah, ke kterému jí nenáleží potřebná práva, zejména práva duševního vlastnictví. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob nese klient.

ČSOB do svých obchodních podmínek doplní také pravidla pro používání služby Click to Pay, kterou v praxi nabídla už před třemi lety. Umožňuje rychlé a bezpečné platby na internetu bez nutnosti opakovaného zadávání údajů o platební kartě. Za službou Click to Pay stojí karetní společnosti Visa a Mastercard.

