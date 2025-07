Banky vylepšují kurzy na kartách. Přehled, jak ušetřit v cizině

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 2. 7. 2025

Zatímco nejlepší klasické směnárny na začátku tohoto týdne prodávaly euro za 25 až 25,20 Kč, s kartou od tří bank (Partners Banka, Revolut a mBank) jste mohli platit v obchodech i vybírat z bankomatů levněji.

Nejlepší kurz při platbě kartou pro třicet světových měn má od začátku letošního roku Partners Banka. K základnímu kurzu Evropské centrální banky si nepřidává nic navíc. Poslední červnový den tak převáděla jedno euro za 24,746 Kč. Stejné kurzy má i pro (bezplatné) výběry hotovosti z bankomatu. Karta i běžný účet ve variantě „Pro jednoho“ jsou zdarma bez podmínek.

Pro nulovou přirážku (ke kurzu asociace Mastercard, který je o trochu vyšší než od Evropské centrální banky) se od července u své nové karty rozhodla také mBank. Novou kartu s lepšími kurzy přinese od příštího týdne také Air Bank. Další banky lákají alespoň na dočasné nebo dílčí slevy.

Zahraniční karta od Air Bank

Air Bank začne od 7. července nabízet novou Zahraniční kartu, která slibuje „jeden z nejvýhodnějších kurzů na trhu“.

Přesný výpočet kurzu zatím nezveřejnila. Webu Peníze.cz ale upřesnila, jak by vypadal například 30. června: při platbě kartou by účtovala jedno euro za 24,847 Kč. To je výrazně méně, než počítá jako základ u své běžné karty – ta měla ve stejný den dopoledne kurz 25,453 Kč, po 15. hodině pak 25,474 Kč.

Novou Zahraniční kartu budou moct zdarma – současně s dosavadní kartou – využívat klienti, kteří splňují podmínky pro balíček Žiju s Air Bank: tedy alespoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou a na účet jim přijde nejméně 25 tisíc korun měsíčně. Ostatní zájemci za ni zaplatí paušál 100 korun měsíčně. Kartu bude možné sjednat v aplikaci, k dispozici bude v digitální i fyzické podobě.

Foto: Air Bank

Kurz nebude mít žádná omezení či limity ani víkendové přirážky, dodává Air Bank. Stejně výhodný přepočet nabídne Zahraniční karta také při výběrech z bankomatu. Ty budou v cizině bez poplatku, pokud ho neúčtuje sám provozovatel bankomatu.

Dodejme, že i se standardní kartou Air Bank může být kurz nižší. Podmínkou je v předchozím kalendářním měsíci aspoň pětkrát zaplatit kartou. Banka pak vrátí na účet jedno procento, maximálně však 250 Kč (jedno procento z 25 tisíc korun).

mKreditka Travel od mBank

Dlouhodobě výhodný kurz má také mKarta Svět od mBank. Ve variantě Mastercard převáděla poslední červnový den jedno euro za 24,91 Kč (varianta Visa má o pár haléřů horší kurz). Dosavadní uživatelé budou moct kartu dál používat za stejných podmínek, slibuje banka. Pro nové zájemce už ale není dostupná.

Místo ní má mBank od července novinku s názvem mKreditka Travel. Ta přináší několik vylepšení: ještě lepší kurz (Mastercard bez přirážky, což by 30. června znamenalo euro za 24,788 Kč), zdarma cestovní pojištění pro celou rodinu, čtyři vstupy ročně do letištních salonků Mastercard v Praze, Vídni nebo Bratislavě a další benefity.

Foto: mBank

mKreditka Travel má oproti debetní mKartě Svět i nevýhody. Zájemce musí uspět v žádosti o úvěr a hlídat si splacení do konce bezúročného období. Vedení karty je bez poplatku jen první tři měsíce po založení – od čtvrtého měsíce zůstane zdarma za podmínky, že s ní zaplatíte vždy alespoň 5000 korun měsíčně. Při nesplnění podmínky je paušální poplatek 99 korun měsíčně.

ČSOB vrátí pět procent za restaurace

S kartou od ČSOB můžete v červenci a srpnu ušetřit za útraty v zahraničních restauracích, barech či fast foodech.

Základem je přihlásit se do akce prostřednictvím virtuální asistentky Kate v bankovní aplikaci ČSOB Smart. Stačí říct „chci letní odměnu“ – Kate potvrdí, že správně rozuměla, a aktivuje vám slevu.

Banka pak vrátí pět procent z plateb kartou Visa Infinite nebo Mastercard World Elite (mají je klienti prémiového bankovnictví) nebo čtyři procenta z plateb jinými kartami k běžným (neprémiovým) účtům. Podmínkou je „aktivní využívání účtu“, tedy přinejmenším pět plateb kartou za měsíc a (u klientů starších 27 let) příjem na účet nejméně 15 000 Kč.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme! Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním. Chci se pojistit

Rozhodující pro započtení slevy bude kód podle mezinárodní kategorizace obchodníků (MCC – Merchant Category Code), který provozovatel podniku používá u platebního terminálu. Akce se vztahuje na kódy 5812 – restaurace, 5814 – fastfoodové restaurace, 5813 – bary, taverny, salonky (lounges), diskotéky a 5811 – catering (dodavatelé stravovacích služeb). Sleva se netýká plateb přes internet, tedy například dovozu jídla. Nezapočtou se ani platby v korunách při využití DCC.

Slevy se během července a srpna sčítají. Maximální výše celkové slevy je 1000 Kč – to odpovídá pěti procentům z celkové útraty 20 000 Kč nebo čtyřem procentům z 25 000 Kč (v přepočtu na zahraniční měnu).

Kurz, který u ČSOB standardně patří k průměru na trhu, se tak díky akci dostane pod úroveň Evropské centrální banky – i když jen pro platby ve zmíněných podnicích a jen do uvedeného stropu. V poslední červnový den byste místo běžných 25,398 Kč za euro zaplatili s prémiovou kartou jen 24,129 Kč a s jinou kartou 24,382 Kč.

UniCredit Bank vrátí dvě procenta

Na slevu během července a srpna láká také UniCredit Bank, jejíž kurz debetní karty jinak patří do horší poloviny na trhu.

Slevu je potřeba aktivovat v programu U-šetřete v aplikaci Smart Banking. Banka pak vrátí dvě procenta z plateb v zahraničí – maximálně dva tisíce korun.

Poznámka: Součástí skupiny Partners je také vydavatelství NextPage Media, které mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 24,690 -0,06 Kč Americký dolar 20,904 -0,22 Kč Britská libra 28,745 -0,19 Kč Švýcarský frank 26,485 -0,01 Kč Turecká lira 52,504 -0,61 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem