Překvapila ho vyrovnávací platba. Co to je a proč ji banka dělá?

Pan Jan během dovolené platil v restauraci, kavárně, v obchodech i za nákup vstupenek. Na konci dne pro jistotu nakoukl do svého elektronického bankovnictví. Všechno vypadalo v pořádku: jednotlivé platby se ukázaly v eurech tak, jak by Jan čekal.

Když se ale do aplikace podíval třetí den, překvapilo ho tam – kromě dalších plateb kartou, které mezitím udělal – také plno položek nazvaných vyrovnávací platba. V každé z nich se mu odečetlo většinou několik stovek korun.

Jana to vyděsilo. Netušil, za co mu banka tyhle platby odečetla. Nevypadalo to přitom jako podvod nebo zneužití karty – tu měl pořád u sebe. Při bližším zkoumání si všiml, že mezi vyrovnávacími platbami jsou také záhadné příjmy v eurech. Jejich připsání na účet sice bylo příjemnější než odepsání korun, přesto netušil, za co je dostal – žádné příjmy v eurech jinak nedostává, ani mu třeba obchodník v cizině nevracel peníze za nákup.

Podobné překvapení zažilo během plateb v cizině – nebo v zahraničních e-shopech – víc lidí. Všichni jsou klienty Komerční banky. Někdo měl jasno hned, když si kliknul na detail některé z vyrovnávacích plateb v aplikaci KB+, jiným klientům se to nepodařilo a volali do banky, od které dostali různě srozumitelná vysvětlení. Se svou zkušeností se pak obrátili i na web Peníze.cz.

Nejde o podvod, zneužití účtu ani nekalé jednání banky. Při zaúčtování vyrovnávacích plateb klienti o nic nepřijdou, jejich využití dává smysl – jen konkrétní provedení v Komerční bance může být pro běžného klienta matoucí.

S vyrovnávací platbou se můžete setkat, když máte multiměnový účet. Díky takovému účtu můžete mít na jednom místě – pod jedním číslem účtu a s jedinou kartou – více měn zároveň, typicky koruny a eura.

Když máte multiměnový účet a přijde vám na něj platba třeba v eurech, připíše se na eurový podúčet (složku). Zůstane vám tam v eurech v plné výši, tedy bez ztráty kvůli měnovému přepočtu na koruny. Stejné to je, když si v rámci banky vyměníte koruny za eura – třeba v době, kdy je výhodnější kurz.

Jakmile pak z multiměnového účtu platíte v eurech (ať už kartou, nebo převodem na jiný účet), použije se přednostně právě eurová složka (podúčet) – opět bez kurzových ztrát při směně.

V aplikaci – detailu účtu – byste vedle celkového zůstatku v korunách měli vidět i to, kolik peněz máte v jednotlivých měnových složkách.

Komplikovanější to bude, když pro danou platbu nemáte dost peněz v příslušné měně (typicky v eurech). Chybějící částku pak banka automaticky vezme ze zůstatku v korunách, případně v jiné měně. Při přepočtu pak použije aktuální kurz v době platby – na rozdíl od eur, které jste měli schované z dřívějška.

Web Peníze.cz si to vyzkoušel. Z multiměnového účtu jsme zaplatili kartou 12 eur. V eurové složce účtu jsme ale měli poslední dvě eura – zbytek se proto použil z korunové složky.

Výpis v detailu účtu pak vypadal jednoduše: dvanáct eur. Pozornější klient by si možná všiml, že nám v záhlaví účtu – vedle zůstatku v korunách – zároveň naskočilo minus 10 eur. Eurová složka se tedy dostala do minusu.

Během následujícího dne se ve výpisu objevily dvě vyrovnávací platby. Banka nám odečetla z účtu 257,95 Kč (to podle kurzu KB odpovídá deseti eurům), v druhé platbě ale zároveň připsala 10 eur – tím jsme vyrovnali dluh na eurové složce a vrátili se na nulu.

Vysvětlení bylo jasné i díky prokliknutí na každou z vyrovnávacích plateb. „Nedávno jste zaplatili v měně, ve které jste neměli dost peněz. Chybějící částku jsme vyrovnali směnou z jiné měny v uvedené výši (…),“ vysvětluje banka v detailu platby. Obě transakce mají také shodné identifikační číslo.

Zobrazení vyrovnávacích plateb vylepšila Komerční banka už loni v listopadu, někteří klienti přesto tvrdí, že se jim do jejich detailu nepodařilo v aplikaci prokliknout.

O dost nepřehlednější je to v situaci, kdy během každého dne – typicky na dovolené – uděláte třeba deset plateb. V následující dny se mezi ně přimíchá dvojnásobek vyrovnávacích plateb a není na první pohled jasné, k čemu se vztahují – ani odečet v korunách se neukazuje hned vedle připsané částky v eurech nebo pod ní.

„Hlavně u karetních transakcí, které bývají zaúčtovány se zpožděním, není vždy možné přesně určit, ke které platbě konkrétní vyrovnání patří,“ připouští i sama Komerční banka. Doporučuje proto, aby klienti měli v příslušné měně dost peněz a k žádné vyrovnávací platbě tak nedocházelo.

Mnoho klientů KB ani netuší, že má multiměnový účet. Často jde o lidi, kterým banka při nedávném převodu ze starého systému do nové aplikace KB+ vybrala jako „nejvhodnější“ tarif Standard. Ten – na rozdíl od tarifu Start – není zdarma, ale s měsíčním paušálem 39 Kč. Jednou z výhod tarifu Standard je, že klient může mít dva běžné účty – oba multiměnové.

Klasický multiměnový účet nabízí také Raiffeisenbank nebo aplikace Revolut. V jejich případě je však zaúčtování plateb přehlednější. Ukážou se v jediné transakci, stejně jako je klient zvyklý při placení v korunách.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

