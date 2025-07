Jak reklamovat platbu kartou? Jen dvě banky vám to maximálně usnadní

Banky se předhánějí, co všechno už lze snadno zařídit přímo v elektronickém bankovnictví „na jeden klik“. Když ale potřebujete reklamovat konkrétní platbu kartou, zjistíte, že většina bank má ještě co vylepšovat.

Při pohledu do výpisu transakcí v elektronickém bankovnictví jste zjistili, že obchodník vám naúčtoval jednu platbu dvakrát.

Třeba proto, že platba kartou v e-shopu napoprvé neprošla – zaplatili jste tedy znovu, když vás k tomu vyzvali. Nebo jste nakonec místo karty zaplatili jinak – převodem z účtu nebo v hotovosti při převzetí.

Nakonec se ukázalo, že úspěšné byly obě platby, ale obchodník vám dodal zboží jen jednou – koneckonců, dvakrát jste ho ani nechtěli.

Může se taky stát, že jste sice zaplatili kartou jenom jednou, ale obchodník vám zboží nebo službu nedodal vůbec – a na vaše výzvy nereaguje. Nebo vám strhnul další pravidelnou měsíční platbu, přestože jste službu včas zrušili. Nebo naúčtoval o jednu nulu na konci víc, než by měl.

Základem je, že platební kartu máte pořád u sebe a ani se nebojíte, že by vám ji někdo zneužil pro platby přes internet. Nechcete tedy kartu zablokovat, protože ji dál potřebujete mít aktivní – a nevíte, kdy a za jakou cenu by vám ji pak banka zase odblokovala.

Jak postupovat?

Základem je kontaktovat obchodníka a vyzvat ho k vrácení duplicitní nebo neoprávněně naúčtované platby. Komunikaci byste si měli ukládat, protože když obchodník nereaguje nebo odmítne, bude vaše banka chtít důkaz, že jste se o to snažili.

Pokud jde o duplicitní platbu nebo třeba nákup, který jste po domluvě s obchodníkem včas zrušili, počkejte, jestli vám ji skutečně strhnou z účtu. Platba kartou je totiž nejdřív jen ve stavu dočasné blokace – a teprve za jeden až tři dny (výjimečně i později) ji banka s obchodníkem takzvaně zaúčtují – nebo naopak zruší a blokovanou částku vrátí.

Když peníze z účtu opravdu odešly a komunikace s obchodníkem nevypadá nadějně, začnete se zajímat, jak takovou platbu reklamovat u vaší banky. Nejspíš věříte, že samotné podání reklamace bude stejně snadné jako jiné zařizování v elektronickém bankovnictví.

Bohužel: jen dvě banky umožňují reklamaci tak, jak byste v roce 2025 čekali: tedy kliknout na konkrétní platbu v online výpisu transakcí, doplnit další údaje a jednoduše to odeslat přímo v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví.

Klienti České spořitelny mohou už od podzimu 2021 reklamovat platbu přímo v elektronickém bankovnictví George. Stejně jednoduché to mají klienti Monety – stačí kliknout na spornou platbu v mobilním nebo internetovém bankovnictví. V obou případech je potřeba přidat doklad o komunikace s obchodníkem, případně další souvislosti.

Trochu komplikovanější je to v mBank. Přímo u dané platby není tlačítko pro její reklamaci. Klient musí nejdřív zjistit, že v aplikaci má jít do části Kontakt – tam mimo jiné zadá i reklamaci, formulář už ho navede i na konkrétní platbu. „Do budoucna nevylučujeme ani přidání této možnosti přímo k platbě,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová.

U ostatních bank možnost označit konkrétní platbu chybí úplně. Podat reklamaci je sice poměrně jednoduché, ale nejdřív budete muset najít správný postup (kontakt), informace o konkrétní platbě a zopakovat to, co už by o vás banka měla vědět.

Když se vám nechce osobně na pobočku, můžete zavolat na příslušnou telefonní linku vaší banky.. Reklamaci obvykle můžete poslat také z vašeho internetového bankovnictví jako zprávu, případně e-mailem.

Elektronicky to přitom bývá komplikovanější, než byste čekali.

Například v ČSOB si musíte nejdřív stáhnout a vyplnit formulář „Prohlášení držitele karty o sporné transakci“. I když chcete reklamaci poslat přímo přes bezpečné přihlášení z vašeho elektronického bankovnictví, chce po vás banka základní údaje, které má k dispozici: vaše jméno a příjmení, rodné číslo, číslo karty a číslo účtu. Kromě toho musíte vyplnit i datum transakce, částku, měnu a „obchodní místo“ (označení obchodníka).

Formulář ve formátu PDF je sice možné vyplnit přímo v počítači, na jeho konci však najdete výzvu, abyste ho pak vytiskli a podepsali. Vyfocený nebo oskenovaný formulář a kopii komunikace s obchodníkem pak můžete elektronicky poslat do ČSOB.

Podobně komplikovaná je reklamace v Komerční bance. V „nové éře bankovnictví“ KB+ chybí jednoduché tlačítko. Banka odkazuje na speciální formulář, kde chce vyplnit i všechny základní informace, které přitom má o klientovi k dispozici. Na rozdíl od ČSOB se nám tento formulář ani nepodařilo vyplnit přímo v počítači (bez placené verze Adobe Acrobat).

Znáte chargeback? Vaši banku můžete požádat o vrácení peněz na kartu, pokud jste nedostali zaplacené zboží nebo službu. Žádat můžete i o vrácení duplicitní platby nebo chybně zaúčtované částky.

Díky službě chargeback žádáte o vrácení přímo u své banky, když obchodník nereaguje. Potřebovat budete co nejvíc důkazů jak o samotné platbě, tak o následné snaze domluvit se nejdříve s obchodníkem.

„Chargeback je nejčastěji uznán v případech, kdy klient ani po třiceti dnech od objednávky neobdržel zboží, dále u podvodných transakcí provedených zneužitou kartou, kdy klient platbu nijak neautorizoval a u daného obchodníka se nikdy neregistroval. Patří sem také duplicitní zaúčtování při platbě fyzickou kartou nebo tokenem na terminálu obchodníka, případně situace, kdy z bankomatu nebyla vydána hotovost,“ upřesňuje Denisa Wimmerová Šnebergrová, senior manažerka Payments & Customer Service Moneta Money Bank.

„Při řešení chargebacku je nejprve nutné rozlišit, zda se jedná o zneužití karty nebo pochybení ze strany obchodníka. Pokud klient transakci nepoznává a sám ji neprovedl, měl by kartu ihned zablokovat – buď prostřednictvím online bankovnictví, nebo přes zákaznickou linku – aby předešel dalšímu zneužití. Následně je třeba označit sporné transakce a zahájit proces reklamace ve spolupráci s bankou,“ dodává Denisa Wimmerová Šnebergrová.

Fio banka sice nabízí nejvíc možností, jak si nastavit limity karet nebo možnosti různých blokací (včetně zablokování konkrétního obchodníka), ale bohužel ne snadné podání reklamace.

„Možnost podání reklamace z detailu transakce aktuálně nechystáme. Reklamaci je možné podat jednoduše prostřednictvím autorizované komunikace Fio servis v Internetbankingu nebo Smartbankingu, případně e-mailem. Ve Fio servisu jsou reklamace samostatnou kategorií, kterou jsou klienti běžně zvyklí používat,“ říká Vendula Žaloudíková z oddělení marketingu a PR Fio banky.

„Kromě digitálních kanálů mají samozřejmě možnost podat reklamaci i osobně na pobočce nebo telefonicky. Každou reklamaci následně pracovník banky řeší s klientem individuálně, zejména s ohledem na potřebu doplnění a dodání dalších dokumentů ze strany klienta,“ dodává Žaloudíková.

Možnost reklamace přímo u konkrétní platby nenajdeme ani u Air Bank. „Při zavádění nových funkcionalit do mobilní aplikace vždy dáváme prioritu tomu, co naši klienti říkají a chtějí. U reklamací jsme poptávku po tlačítku nezaznamenali,“ vysvětluje mluvčí Michal Kuzmiak.

„Náš asistent Aneta i poradna obsahují přehledné informace, jak v reklamaci postupovat. Když klient použije slovo reklamace, dostane se tato informace přímo na příslušné kolegy a začínáme to řešit. Na reklamaci nepotřebujeme žádný formulář – klient může nahlásit reklamaci jednoduše zprávou z elektronického bankovnictví, e-mailem, telefonicky a na pobočce,“ dodává mluvčí Air Bank.

Také v Raiffeisenbank je možné zavolat na zákaznickou linku, zajít na pobočku nebo poslat email (stačí popsat situaci, identifikovat kartu a připojit „důkazy“ – nicméně využít lze i reklamační formulář, který vás provede všemi náležitostmi).

„Rozšíření možností, jak podat reklamaci, do budoucna nevylučujeme. Nicméně už nyní nabízíme pro klienta několik snadných a rychlých cest,“ říká k tomu mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Z aktuálních dat Banky Creditas vyplývá, že většina klientů preferuje podání reklamace prostřednictvím zákaznické linky. „Na ní s pomocí operátora sdělí všechny potřebné detaily bez nutnosti dalšího dohledávání,“ upřesňuje mluvčí Lucie Brunclíková.

Klientům pomůže i speciální podstránka na webu banky, která se zaměřuje právě na reklamace. „V nové aplikaci počítáme se zjednodušením reklamačního procesu, zatím jsme ve fázi vývoje,“ dodává mluvčí.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

