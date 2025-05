Možnost přidat si k odeslané platby poznámku, kterou uvidíte jenom vy jako odesílatel, už nabízejí skoro všechny banky v Česku. Jako zatím poslední ji v dubnu přidala ČSOB.

Nepovinné pole, které banky obvykle nazývají „poznámka pro mě“ (případně „zpráva pro mě“ nebo „popis pro mě“), může být odlišné od „zprávy pro příjemce“ (nebo „poznámky pro příjemce“).

To se může hodit třeba v případě, když od příjemce máte předepsáno, co do poznámky napsat, například příjmení dítěte a rok narození, zatímco pro sebe si chcete poznamenat „letní tábor Terezka“. Jako odesílatel pak ve výpisu transakci vidíte jak poznámku pro příjemce, tak poznámku pro sebe.

Zdroj: ČSOB

„Poznámka pro mě“ se hodí i v případě, že příjemci žádnou zprávu napsat nechcete, ale u sebe ji chcete mít – protože vám později může pomoct při hledání ve starších platbách.

Využít ji můžete třeba i v situaci, kdy jako majitel účtu chcete usnadnit orientaci v odeslaných platných také dalším lidem, kteří mají k účtu přístup (tedy disponentovi nebo spolumajiteli), pokud by dobře nefungovala poznámka pro příjemce.

Už dříve takovou možnost ve svém internetovém i mobilním bankovnictví nabídly Air Bank, Česká spořitelna, Creditas, Fio, Komerční banka, Max banka (ta v aplikaci navíc nabízí i „zprávu pro banku“), Moneta, Partners banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.

Jedinou bankou, jejíž klienti sice mohou přidat zprávu pro příjemce, ale už ne odlišnou variantu pro sebe, zůstává mBank.

Co všechno píšete do zpráv pro příjemce? Zdroj: Pleska / Midjourney Popisné, oficiální, vtipné, ale i nemravné a urážlivé. Češi si zprávy pro příjemce při odesílání plateb oblíbili, potvrzují banky. Někdy ale může mít taková osobní zpráva v internetovém bankovnictví nepříjemnou dohru. „Tady to máš zpátky, lakoto.“ Zprávy pro příjemce baví klienty i bankéře

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Exekuce: Důležitost ověřování Proč je ověřování informací klíčové a jak vám stránky exekuce.trilu.cz mohou pomoci Pojďte a ověřujte

Sdílejte článek, než ho smažem