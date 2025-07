Chcete se rychle podívat, kde a kdy jste kupovali váš spotřebič. Nebo zjistit, kolik jste v posledních třech letech zaplatili za určitou službu. Nebo jak v průběhu posledních let zdražovala. Platbu starší než dva roky asi nehledáte často, ale občas se to stává.

A nejspíš berete jako samozřejmost, že i tři roky starou transakci najdete v elektronickém bankovnictví podobně snadno, jako jste zvyklí u těch novějších. Tedy: v detailu pohybů na účtu si zadáte klíčové slovo (třeba název obchodníka nebo číslo účtu, na který jste platbu posílali), případně upřesníte další údaje ve filtru – a brzo se dostanete k požadované informaci.

Jako samozřejmost to už bere také většina bank – hlavně těch novějších. Časově neomezené hledání v historii transakcí umožňují Air Bank, Fio, Raiffeisenbank, Creditas, Partners Banka a Trinity Bank.

Pět let zpátky můžete jednoduše hledat platby v ČSOB a mBank, něco mezi čtyřmi až pěti lety také v České spořitelně (aktuální rok a čtyři předchozí kalendářní roky). Právě dvě největší banky – Česká spořitelna a ČSOB – udělaly kolem přelomu desetiletí velký pokrok, když předchozí možnosti hledání prodloužily.

Vedle délky se postupně zlepšují i možnosti samotného vyhledávání. Standardem se stal takzvaný fulltext – hledání tak, jak jste zvyklí na webu. Nemusíte tedy přemýšlet, do kterého z několika polí zadat hledaný výraz, typicky název obchodníka nebo číslo účtu.

Ve třech bankách však mají klienti smůlu – při hledání je nepustí dál než dva roky (24 měsíců) zpátky. Společně s UniCredit Bank jsou to poměrně překvapivě Moneta, která se často označuje za „digitálního lídra“, a Komerční banka, která nepřinesla zlepšení ani v systému KB+ propagovaném jako „nová éra bankovnictví“. Například v polovině července 2025 najdete ve všech třech bankách jen platby od poloviny července 2023.

Snadné hledání v historii transakcí banka maximální délka hledání Air Bank neomezeně Banka Creditas neomezeně Česká spořitelna pět let (aktuální rok a čtyři předchozí kalendářní roky) ČSOB pět let Fio banka neomezeně Komerční banka dva roky (v novém i starém systému) mBank pět let Moneta Money Bank dva roky Partners Banka neomezeně Raiffeisenbank neomezeně Trinity Bank neomezeně UniCredit Bank dva roky Zdroj: redakční test Peníze.cz a odpovědi bank

Banky s krátkou transakční historií dosud nenabídly ani kompromisní řešení. Tedy takové, že by se výsledek hledání u starších plateb neukazoval stejně rychle (okamžitě) jako u nedávných transakcí, ale až po pár desítkách vteřin, než by se data natáhla z nějakého „externího úložiště“. Klienti by sice čekali trochu déle, přesto by ocenili pohodlí a snadnou dostupnost informací.

Takovým řešením by se banky zároveň vypořádaly s častým argumentem, proč nenabízejí delší hledání: prý by to příliš zatěžovalo systém, protože by okamžitě musel mít k dispozici starší data a pokaždé je hned ukazovat ve výsledcích. Cestu ukazují i některé banky, které delší hledání umožňují: nejdříve ukážou jen výsledky za kratší období a teprve když má někdo zájem, odklikne si přednastavené časové omezení nebo zadá do filtru konkrétní období.

Banky mají také druhý hlavní argument: podle jejich vlastních průzkumů je zájem klientů o hledání starších plateb minimální. Z dlouhodobých ohlasů čtenářů webu Peníze.cz nicméně vyplývá, že když párkrát za rok takovou starší platbu potřebují najít, hodně nemile je překvapí, že to jejich banka zatím neumí.

Zájem ukázal také reprezentativní průzkum agentury SC&C napříč bankami z roku 2020: jde o čtvrtou nejdůležitější věc, kterou lidé v elektronickém bankovnictví oceňují. Zároveň zjistil, že krátká transakční historie už tehdy vadila skoro desetině klientů. S rozvojem digitalizace se jejich očekávání za posledních pět let zřejmě ještě zvýšila.

Platby starší než dva roky musí klienti Komerční banky, Monety a UniCredit hledat „ručně“ v PDF výpisech, což je obvykle zdlouhavější a komplikovanější. Z této trojice bank si pouze v Komerční bance můžete stáhnout v jediném dokumentu výpis za celé zvolené období. V Monetě a UniCredit Bank jsou k dispozici PDF výpisy vždy samostatně za jednotlivé měsíce – takže když nevíte, kdy přesně jste platbu odeslali nebo dostali, musíte si postupně stahovat a otevírat měsíční výpisy.

Nejhůř jsou na tom klienti UniCredit Bank. V jejím elektronickém bankovnictví totiž najdou měsíční PDF výpisy také jen za poslední dva roky, možnost snadno (online) požádat o starší není k dispozici.

V novém systému KB+ Komerční banky si můžete stáhnout výpisy v PDF nebo CSV za posledních pět let, do loňského podzimu to byly jen tři roky. „Pokud by klient potřeboval výpisy starší pět let, maximálně však deset let, tak si je může vyžádat na pobočce,“ dodává Zuzana Čepelková z tiskového oddělení.

Ve starším systému Komerční banky (Moje banka, Mobilní banka) jsou uložené PDF výpisy jen za poslední tři měsíce – o starší si klient může požádat elektronicky, banka mu je vygeneruje a pošle obvykle v řádu minut.

V Monetě si zájemci mohou stáhnout PDF výpisy jednoduše bez časového omezení, tedy za všechny jednotlivé měsíce od založení účtu. K dispozici jsou ale jen po jednotlivých měsících.

A jak je na tom ohledně PDF výpisů za delší časové období trojice bank, která přímo v transakční historii umožňuje hledat maximálně pět let zpátky – tedy Česká spořitelna, ČSOB a mBank?

Snadno si stáhnou výpis za více než pět let klienti mBank. Za celé zvolené období jim ho banka hned vygeneruje v jediném souboru – vedle PDF mají na výběr i formáty CSV, HTML a ABO. V aplikaci George České spořitelny jsou starší než pětileté výpisy k dispozici jen za jednotlivé měsíce ve formátu PDF. V ČSOB si klienti mohou stáhnout měsíční PDF výpisy maximálně za poslední rok a půl – tedy za kratší období, než jim umožňuje jednoduché online vyhledávání v historii transakcí.

Česká národní banka v roce 2021 řekla webu Peníze.cz, že výhrady proti krátké transakční historii nemá. Zákon o platebním styku nestanoví bankám povinnost poskytnout klientům na vyžádání informaci o jakékoliv proběhlé platbě v minulosti. Banky musí jen informovat o posledních proběhlých transakcích (bez zbytečného odkladu po odepsání či připsání částky), případně poskytovat výpisy z účtů v pravidelných intervalech, které nesmějí být delší než jeden měsíc. Zákon tedy nezaručuje snadnou dohledatelnost transakcí ve vzdálenější historii.

