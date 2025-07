Banka zakazuje nadávat virtuální asistentce. Ale radši jí nevěřte, varuje

Informace, které klientům ČSOB poskytuje virtuální asistentka Kate v elektronickém bankovnictví, nemusí být vždycky správné a relevantní. Takové upozornění banka doplní do svých obchodních podmínek při jejich chystané aktualizaci od začátku listopadu.

„Kate při poskytování asistence může využívat umělou inteligenci, zejména v podobě takzvaných velkých jazykových modelů. Generování odpovědí je v takovém případě založeno na algoritmech strojového učení a pravděpodobnostních výpočtech, a tyto odpovědi proto nemusí být vzhledem k povaze fungování uvedených modelů vždy zcela přesné a přiléhavé,“ zní nově doplněný bod obchodních podmínek.

Zároveň do nich banka v souvislosti s Kate doplní, že „k získání přesných informací nebo jejich ověření slouží oficiální dokumenty zpřístupněné na www.csob.cz, případně je možné situaci řešit s pracovníky banky telefonicky nebo návštěvou pobočky“.

Je to poprvé, kdy ČSOB ve svém nejdůležitějším dokumentu ve vztahu s klienty připouští, že spolehlivost virtuální asistentky Kate není na stejné úrovni jako tradiční způsoby získávání informací.

Banka se tím chce zbavit případné odpovědnosti za škody, které by nesprávná informace mohla klientům způsobit. Reaguje také na postupující snahy Evropské unie regulovat používání umělé inteligence ve vztahu ke spotřebitelům, zvláště v rizikovějších oborech jako jsou mimo jiné i finance.

Lednový test webu Peníze.cz ukázal, že situace, kdy Kate poskytne chybnou odpověď, zatím není pravděpodobná. Virtuální asistentka sice nedokáže odpovědět na mnoho jednoduchých otázek, ale buď přizná, že nerozumí, nebo odpoví velice obecně, případně rovnou nabídne přesměrování na živého pracovníka.

Zatím tedy hrozí spíše nespokojenost klienta než finanční škoda. Mimochodem: už dva roky – od července 2023 – zakazují obchodní podmínky ČSOB klientům používat v komunikaci s Kate vulgární či dehonestující výrazy.

Pokud by však banka časem vsadila na modely umělé inteligence, které budou klientům lépe rozumět, častěji by to mohlo vést k výsledkům dobře známým z chatbotů jako ChatGPT. Ti se snaží o „nejpravděpodobnější odpověď“ a často pak suverénně prezentují chybnou odpověď jako správnou.

České ani evropské právo zatím odpovědnost podobných nástrojů speciálně neřeší. U virtuální asistentky, která je přímo součástí elektronického bankovnictví a banka ji klientům doporučuje jako rovnocennou alternativu živého pracovníka, tedy může být ochrana spotřebitele na stejné úrovni jako u jiných chybných informací a rad ze strany banky.

Představu, jak by mohl dopadnout případný spor, přineslo loňské rozhodnutí kanadského soudu. Klient Air Canada se spolehl na nesprávné informace, které mu poskytl chatbot těchto aerolinek ohledně nároku na slevu. Soud neuznal argumentaci firmy, že chatbot je samostatným právním subjektem a je odpovědný za své vlastní jednání. Podle soudu je firma odpovědná za všechny informace na svém webu – včetně odpovědí od chatbota. Klient podle soudu neměl povinnost dodatečně si ověřit poskytnuté informace ještě na „statické části“ stejného webu.

ČSOB, která v propagaci a praktickém využití své virtuální asistentky došla zatím nejdál z tuzemských bank, si případná rizika uvědomuje čím dál víc. Hezkou ukázku poskytuje právě vývoj obchodních podmínek.

V části věnované Kate našel klient původně hlavně popis toho, co virtuální asistentka dokáže: že vedle poskytování informací pomůže třeba se „zvyšováním vašeho pohodlí a pozitivní zákaznické zkušenosti“ nebo s „optimalizací vašeho hospodaření s finančními prostředky“.

Postupně banka doplňovala upozornění a povinnosti pro klienty. Třeba že „poskytování asistence je obvykle plně automatizováno a může vést k rozhodnutím bez účasti lidského faktoru“. Nebo že klient nesmí sdělovat Kate citlivé osobní údaje, například zdravotní stav.

Kromě už zmíněných doplnění přidá banka od listopadu do podmínek další varování: „Klient nesmí využívat Kate způsobem, který by porušoval tyto podmínky, právní předpisy či dobré mravy. Mimo jiné je nepřípustné obcházet ochranná opatření Kate či jinak zasahovat do jejích funkcí nebo se o to pokoušet. ČSOB neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využíváním Kate, která byla způsobena nesprávným užitím Kate ze strany klienta, nesprávným fungováním zařízení klienta, na kterém Kate využívá, nebo v důsledku prolomení bezpečnostních opatření chránících Aplikaci Smart či Portál ČSOB Identity.“

A další doplnění zakáže klientovi „sdělovat Kate obsah, ke kterému mu nenáleží potřebná práva, zejména práva duševního vlastnictví; odpovědnost za případné porušení práv třetích osob nese klient“.

