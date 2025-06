Vkladomaty budou výrazně dostupnější. Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank spouštějí technologii, která umožní klientům, aby mohli vkládat hotovost i přes bankomaty dalších zapojených bank z této trojice.

Nová služba nazvaná Vklad na kartu vznikla s podporou České bankovní asociace. Technické řešení připravily kartové asociace Mastercard a Visa jako mezinárodní standard, který poprvé na světě vyzkoušejí právě v Česku.

Projekt je otevřený i pro další zájemce. Zajímavý může být především pro banky, které nemají vlastní síť bankomatů (vkladomatů) nebo hotovostní pokladny na pobočkách. Podle informací webu Peníze.cz má zájem Partners Banka, ostatní zatím budou „sledovat situaci“.

„K projektu Vklad na kartu se chceme připojit co nejdříve. Klientům tím nabídneme pohodlnější možnost vkládat hotovost, což je pro nás důležité doplnění služeb – výběry mají už dnes zdarma a bez omezení kdekoli. První jednání s partnery už máme za sebou a chystáme další kroky, abychom byli připraveni, jakmile to půjde,“ potvrzuje Martin Kočí, analytik Partners Banky.

Stranou zůstane čtveřice bank, která už dříve začala vzájemně sdílet své bankomaty: Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit.

Zatím necelých čtyřicet, později i přes tisíc

Nová služba Vklad na kartu zatím poběží v pilotním provozu. Do něj se zapojí necelých čtyřicet vkladomatů v Praze i v menších městech. Jejich seznam bude dostupný v elektronickém bankovnictví a na webech zúčastněných bank, na místě byste je pak měli poznat díky jednotnému symbolu – ukázku nového piktogramu najdete i v tomto článku. Informaci o možnosti vkladu i pro klienty dalších bank bude obsahovat také popisek bankomatu na Mapy.cz.

Postupně se má počet zapojených vkladomatů zvýšit na víc než tisíc. Česká spořitelna má aktuálně 457 bankomatů umožňujících vkládat hotovost (z celkového počtu 1446 bankomatů), ČSOB jich má 364 (z celkem 1017 bankomatů) a Raiffeisenbank 187 (z celkem 193 bankomatů). „Věříme, že k zapojení všech vkladomatů dojde brzy – pilotní provoz by mohl trvat jednotky týdnů, maximálně měsíců,“ upřesňuje Vladimír Vojtíšek, výkonný ředitel pro oblast denního bankovnictví ČSOB.

Lidé a především podnikatelé tak získají víc možností, jak si jednoduše a rychle vložit hotovost na účet. Klienti České spořitelny budou moct využívat i vkladomaty ČSOB a Raiffeisenbank. A naopak: klienti ČSOB budou moct využívat také vkladomaty České spořitelny a Raiffky – a klienti Raiffky budou moct vkládat i prostřednictvím vkladomatů spořitelny a ČSOB.

Počet klasických hotovostních pokladen na pobočkách těchto bank postupně klesá. Prostřednictvím jejich vkladomatů dosud bylo možné vkládat hotovost většinou jen na účty ve stejné bance, která bankomat provozuje – vklad na účty v jiné bance dosud umožňovala jen Česká spořitelna, ale za vysoký poplatek 125 korun.

Pravidla nového projektu nepočítají s tím, že by vklad hotovosti přes vkladomaty jiných zúčastněných bank byl pro klienty automaticky zadarmo, tedy za stejných cenových podmínek jako když vkládá přes přístroj své banky. „V případě využití sítě partnerských bank může být účtován poplatek obdobný poplatku za výběr z bankomatu jiné banky,“ uvádí k tomu bankovní asociace.

ČSOB už ujistila, že její klienti by neměli platit žádný poplatek. Klienti Raiffeisenbank mají zdarma i všechny výběry v Česku i ve světě – nebudou tedy platit ani za vklady. Poplatek za vklad přes cizí vkladomat tak bude vybírat jen Česká spořitelna: 40 korun – stejně jako při výběru z cizího bankomatu v Česku.

Vložená hotovost se připisuje na bankovní účet vedený k debetní kartě, v případě České spořitelny a ČSOB také ke kreditní kartě. Podle zástupců bank a kartových asociací by se měla připsat „téměř okamžitě, zpravidla do 30 minut“ – při testování to bylo do jedné minuty, v průměru 40 vteřin.

Vedle klasické plastové karty lze využít i virtuální nebo digitalizovanou kartu Mastercard v mobilu nebo hodinkách, Visa tuto možnost slibuje přidat brzy.

Novinka je dostupná všem retailovým i firemním klientům. Případné reklamace bude klient řešit se svou bankou, která vydala platební kartu.

Druhá síť sdílených bankomatů

Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank tak v praxi vytvoří základ v pořadí druhé sítě sdílených bankomatů – která se ale na rozdíl od té první týká jen vkladů, ne výběrů hotovosti. Zdůrazňují však, že nejde o propojení sítí, ale o nezávislé řešení postavené na vylepšení už dříve existujících technologií Mastercard Money Send a Visa Direct, které umožňují rychlé a bezpečné připsání vkladů napříč různými bankovními systémy.

V „konkurenčním“ projektu od června 2022 sdílejí své bankomaty Komerční banka a Moneta, v únoru 2023 se připojily Air Bank a UniCredit Bank. Klienti těchto bank díky tomu můžou vybírat hotovost ze zhruba 2000 sdílených bankomatů za stejných podmínek jako z bankomatů své mateřské banky – to znamená bez poplatku.

Komerční banka, Moneta a Air Bank od konce loňského července sdílejí své bankomaty i pro vklady, letos se k nim mají připojit vkladomaty UniCredit Bank. Dohromady dají téměř tisíc vkladomatů. Například klient Air Bank díky tomu může vložit peníze na svůj účet také prostřednictvím vkladomatu Komerční banky nebo Monety. Také vklady přes přístroje dalších zapojených bank jsou pro klienta zdarma – za stejných podmínek, jako když vkládá přes vkladomat vlastní banky.

Spojení obou projektů se zatím nechystá.

„O připravované službě zatím nemáme dostatek informací, nicméně z toho, co už víme je zřejmé, že jde o zcela jednostranný koncept zaměřený výhradně na vklady hotovosti. Naše komplexní sdílení bankomatů má mnohem širší význam,“ říká mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

„Sdílením bankomatů umožňujeme klientům využívat obě základní funkce bankomatů, a to nejen vklady, ale i výběry hotovosti za stejných podmínek jako v jejich domácí síti. Jedná se o jedinečné řešení, které bylo vyvinuto na zakázku zakládajících bank, a přitom řešení je otevřené i ostatním zájemcům splňující požadované parametry přistoupení,“ dodává Nevoralová.

„Nový projekt sledujeme, ale v současné době zapojení nezvažujeme. Od našich klientů máme velmi dobrou zpětnou vazbu na současnou síť sdílených bankomatů, která umožňuje jak vklady, tak i výběry,“ říká také mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.

Zástupci už fungující sítě sdílených bankomatů navíc zdůrazňují, že díky sdílení se ruší některé duplicitní bankomaty a místo nich mohou vznikat nové na místech, kde dosud nebyly.

Nová služba Vklad na kartu má – na rozdíl od sdílení bankomatů čtveřicí bank – výhodu v tom, že je nezávislá na dodavateli bankomatů. Při změně dodavatele tedy nebude potřeba přizpůsobení na míru, snadněji se zapojí také jiné banky. Univerzální řešení, které připravily Mastercard a Visa, by výhledově mohlo fungovat pro vklady po celém světě.

Co ostatní banky?

Kromě zmíněných bank (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, UniCredit a Air Bank) provozují síť bankomatů s vkladovou funkcí ještě Fio banka a prostřednictvím partnera také mBank. Do společných projektů se v blízké době nezapojí, do budoucna to nevylučují.

„Situaci pečlivě sledujeme a analyzujeme. V případě rozhodnutí o zapojení do projektu o tom včas informujeme klienty i veřejnost,“ říká za Fio banku Jozef Daňo z oddělení marketingu a PR.

„O projektu víme a průběžně ho sledujeme, stejně jako další podobné iniciativy v této oblasti. Naše případné zapojení do tohoto či obdobného projektu v budoucnu nevylučujeme, nicméně v tuto chvíli není stanoven žádný konkrétní termín,“ odpovídá mluvčí mBank Kristýna Dolejšová.

„O novince víme. Podle reakce uživatelů budeme případně ověřovat, zda jsou provozovatelé stávajících bankomatů nakloněni připojení dalších subjektů. Záležet bude samozřejmě na podmínkách provozu, jak technických, tak finančních,“ říká mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková.

Fio má navíc výhodu hotovostních pokladen na všech svých pobočkách. Pokladny na všech pobočkách dál drží také Creditas. Naopak Moneta, která dosud také měla pokladny na všech pobočkách, je letos na desítkách míst ruší.

Česko jako průkopník

„Tuzemský bankovní trh je dlouhodobě lídrem v oblasti digitalizace a klientsky orientovaných inovací. Tato novinka navazuje na předchozí úspěšné projekty, kdy banky spojily své síly, a opět ukazuje, že i v konkurenčním prostředí je možné vytvářet společná řešení s přímým přínosem pro klienty,“ říká Radek Šalša, vedoucí komunikace České bankovní asociace.

Česká republika je podle něj vůbec první zemí, kde Mastercard a Visa tuto službu s bankami spouští. Vzniká tak nový mezinárodní standard, který snadno aplikovatelný i do dalších zemí světa, kde tyto asociace působí.

Využívání vkladomatů podle všech tří zapojených bank v posledních letech skokově roste. Česká spořitelna hlásí za loňský rok meziroční nárůst počtu vkladů o 15 procent, objem vložené hotovosti stoupl o osm procent. V ČSOB vzrostl počet vkladů hotovosti o 12,5 % a objem hotovosti o 4,5 %, v Raiffeisenbank stoupl počet vkladů o 14 % a objem hotovosti o 6 %.

Oblibu vkladových zařízení potvrzuje také internetový průzkum agentury Ipsos pro bankovní asociaci, který se v dubnu zaměřil na živnostníky a další podnikatele. Ukázal, že vkladomaty zná 92 % z nich a dvě třetiny je v posledním roce aktivně využily. Více než polovina podnikatelů vkládá hotovost alespoň jednou za měsíc.

Z průzkumu zároveň vyplývá, že větší dostupnost vkladových bankomatů by přiměla k využívání služeb polovinu klientů, kteří je dosud nevyužívají.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

