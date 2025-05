Platební prsteny už mají i barevné varianty. Zatím pro jedinou banku

Platební prsteny Niceboy One jsou ode dneška k dostání ve třech nových barevných variantách: stříbrné, zlaté a rosegold. Koupit si je mohou jen klienti mBank.

„Nové modely jsou vyrobeny z titanu a doplní tak stávající trojici prstenů ze zirkonové keramiky v lesklé bílé a matné a lesklé černé barvě,“ říká Michal Čarný, šéf společnosti Niceboy, která prsteny prodává.

Standardní cena titanového prstenu je 2499 Kč, dosavadních keramických prstenů 1999 Kč. Noví klienti mBank je dostanou za korunu, stávající klienti jen při úspěchu v soutěži.

Noví klienti získají prsten za korunu jednoduše. Stačí si založit běžný účet mKonto nebo jeho variantu pro mladé od 15 do 18 let (#navlastnitriko), a to online nebo v mobilní aplikaci. Ve formuláři je potřeba uvést, že nový klient přichází na základě akce, vyplnit promokód PRSTEN a požádat o platební kartu Mastercard. Banka jim pak pošle slevový kód na objednání prstenu v e-shopu na webu Niceboy, který je partnerem této platební metody. Akce trvá do konce srpna.

Zájemci z řad dosavadních klientů by se měli registrovat do akce přes tlačítko na webu a zadání kódu PRSTEN. Prsten za korunu pak dostanou, pokud jim v některém měsíci do srpna podaří probojovat mezi 500 klientů, kteří za daný měsíc provedli nejvyšší počet plateb. Do počtu plateb se počítá jak klasická plastová karta, tak platba mobilem, hodinkami nebo jiným bezkontaktním způsobem. Na hodnotu platby není žádný minimální limit – pravidla tak mimo jiné nahrávají lidem, kteří si dokážou rozdělit nákupy na samostatné položky a platit každou zvlášť.

„Dosud ve výběru prstenu vládla černá barva. Více si placení prstenem oblíbili muži, kteří tvoří 66 % uživatelů. Naopak ženy je předehnaly v průměrné utracené částce za měsíc. Ženy průměrně s prstenem zaplatí 6836 korun za měsíc, muži 5980 korun,“ upřesňuje Petr Kábele, ředitel divize segmentového managementu mBank.

Ostrý provoz placení prstenem v Česku odstartovala mBank loni na jaře jako první tuzemská banka, v září přidala placení prostřednictvím korálkových platebních náramků. Od října nabízí prsteny a náramky také Raiffeisenbank, letos se přidala ČSOB.

Placení náramkem a prstenem by mělo fungovat u všech běžných terminálů s bezkontaktní funkcí, což je dnes v Česku standardem. Při zadání PIN umožňují také výběr z bankomatů, které podporují bezkontaktní výběry. Při platbě náramkem a prstenem u terminálu většinou není potřeba potvrzovat platby do 500 korun – stejně jako u klasických platebních karet. U vyšších transakcí se zadává PIN ke kartě.

„Platební prsteny jsou ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí mít při placení volné ruce – například při nákupech, venčení psa, sportování nebo na hudebních festivalech. Jsou vodotěsné, takže je lze nosit i při plavání a relaxu u bazénu nebo u moře. Díky prstenu není potřeba mít u sebe telefon ani peněženku, což lidé ocení i při společenské události, jako je například návštěva divadla nebo plesu. Prsten se nemusí nabíjet, takže je kdykoliv připraven pro každodenní pohodlné placení,“ vysvětluje říká Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank zodpovědný za produktový management a inovace. Pokud je nutné prsten dočasně odložit, je možné si jej v aplikaci vypnout.

Prsten od Niceboy lze spárovat jen s platebními kartami Mastercard, ne Visa. Pokud vaše banka prsten zatím přímo nepodporuje, lze si její kartu propojit s prstenem prostřednictvím služby (karty) Curve. Nové barevné varianty prstenů (tedy kromě černé a bílé) jsou však zatím dostupné jen pro klienty mBank – bez kódu od banky si ho jiní zájemci v e-shopu Niceboy zatím nekoupí.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

