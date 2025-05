Air Bank a O2 lákají na neomezený tarif za 549 korun

Klienti Air Bank mohou získat téměř neomezený tarif od mobilního operátora O2 se slevou 300 korun každý měsíc. Výsledná cena tak bude 549 korun měsíčně.

Předplacený tarif Neo Easy láká na prakticky neomezená data, volání a SMS v Česku i v Evropské unii (roaming v zóně EU). Jediným omezením – kromě používání mimo EU – je rychlost stahování omezená na 20 Mb/s a dále limit 55 GB na data v roamingu v zóně EU, což se většiny běžných uživatelů nedotkne.

Měsíční paušál je 849 korun. Když ho zaplatíte platební kartou Air Bank, dostanete v následujícím měsíci zpátky 300 korun. Další podmínkou pro slevu je, že kromě toho zaplatíte kartou ještě aspoň čtyřikrát každý měsíc. Tarif (i sleva) se automaticky obnovuje každý měsíc, pokud ho nezrušíte.

Nový tarif – v praxi jde o předplacenou kartu s dobíjením kreditu – si lze objednat s eSIM nebo fyzickou SIM, převést si na něj lze také dosavadní telefonní číslo. Sjednání tarifu je možné i přes internet.

Jde o rozšíření společné nabídky Air Bank a O2 – obě společnosti patří do skupiny PPF. Už od dubna 2023 nabízejí společným klientům slevu 300 Kč měsíčně. Podmínkou je využívat služby O2 za více než 600 korun měsíčně, včas za ně platit z účtu v Air Bank a zároveň alespoň pětkrát za měsíc cokoliv zaplatit kartou Air Bank. Slevu 300 Kč na nový tarif Neo Easy nelze s touto odměnou kombinovat – v každém případě je tedy sleva 300 Kč, ne 600 Kč.

Od dubna 2024 se společný program jmenuje Unity a obsahuje několik dalších nabídek, například slevu na některé telefony, powerbanku nebo soutěž o vstupenky do O2 areny.

Neomezený tarif od O2 je díky slevě 300 Kč výhodnější než běžně dostupná nabídka konkurence. Vodafone má neomezený tarif se slevou za 699 Kč měsíčně, rychlost je poloviční (10 Mb/s). Standardní cena neomezeného tarifu u T-Mobile je 945 Kč, přičemž prvních 20 GB dat je bez omezení rychlosti, nad limit klesne na 10 Mb/s.

Konkurenci mobilním operátorům, jejichž ceny za data jsou v Česku stále vysoké v porovnání se zahraničím, by mohla přinést novinka virtuální banky Revolut. Ta přichází s neomezenými daty, voláním a SMS za 12,50 eur měsíčně pro zákazníky v Německu (s limitem pro datový roaming 40 GB) a za 12,50 liber ve Spojeném království (s limitem na roaming 20 GB), a to s místním telefonním číslem. Postupně plánuje rozšířit nabídku do dalších zemí, podrobnosti však Revolut nezveřejnil.

