Komerční banka představila dvě nové platební karty zaměřené na herní fanoušky. Design jedné z nich navrhl nejznámější český streamer Vojtěch Fišar, známý právě pod přezdívkou Agraelus.

„Podle dostupných údajů by mělo jít o světově zcela unikátní karetní design navržený přímo herním influencerem,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky.

Na druhé kartě je Poro – oblíbený hrdina ze hry League of Legends. Banka tento motiv nazvala Poro 2.0, protože designové karty s motivy ze hry League of Legends nabídla už dříve.

Obě karty jsou dostupné jak ve fyzické podobě, tak v aplikaci KB+ a v digitální podobě pro Apple Pay a Google Pay.

Výběrem jednoho z těchto motivů se klienti automaticky zapojují do hlasování, který z dvou designů se stane oblíbenějším. Klienti, kteří si zvolí vítězný design, se pak mohou zapojit do slosování o ceny v hodnotě 200 tisíc korun – hlavní výhrou je herní počítač v hodnotě 100 tisíc.

Karty s designy Agraelus i Poro může mít klient zdarma. Bezplatný účet (tarif) Start však obsahuje jen jedinou kartu – pokud už klient používá jinou, musel by si ji vyměnit. Celkem dvě karty lze mít až v tarifu Standard s paušálem 39 korun měsíčně. Tarif Komfort s paušálem 89 korun pak umožňuje mít současně až šest debetních karet, tarif Exclusive dokonce až sto.

Pro nové klienty dál běží akce, díky které mohou od banky získat bonus až 3000 korun. Stačí si založit účet přes aplikaci KB+, platit kartou aspoň pětkrát měsíčně (po dobu tří měsíců) a přijímat na účet přinejmenším 15 tisíc měsíčně (po dobu tří měsíců).

Komerční banka se partnerství s oblastí gamingu věnuje už od roku 2021. Mimo jiné podporovala turnaj Prague Champs v O2 Universum nebo výstavu soch šampionů z League of Legends v OC Westfield Chodov, která získala i zápis do České knihy rekordů. Založila také gamingový tým Bankers složený z vlastních zaměstnanců. Ti vyhráli firemní gamingovou ligu a zároveň se snaží o edukaci hráčů v oblasti kyberbezpečnosti v rámci projektu CyberHunt.

Gaming je dnes běžnou součástí života většiny Čechů, potvrdil březnový průzkum agentury Ipsos na vzorku 1573 respondentů starších patnácti let. Alespoň občas si nějakou hru na mobilu, počítači, nebo konzoli zahraje 77 procent lidí.

Většina hráčů (60 %) stráví hraním do jedné hodiny denně, ukázal průzkum pro Komerční banky. Pravidelně (alespoň jednou týdně) hraje mobilní hry 39 % populace – většinou jednoduché logické tituly jako Candy Crush nebo Tetris. U počítačových hráčů dominují akční a FPS hry (například Counter Strike), konzoloví hráči dávají přednost závodním hrám typu Need for Speed.

Typický český hráč spadá do generací Z a Y, tedy je ve věku 15 až 44 let, ale zdaleka nejde jen o „mladé kluky u počítače“. Mezi hráči je rovnoměrné zastoupení žen i mužů, nechybějí studenti, rodiče na mateřské ani lidé ve vyšších pracovních pozicích. Tito hráči zároveň více sledují trendy, tráví víc času online a zajímají se o produkty, které propojují svět financí a gamingu.

Více než polovina hráčů (53 %) za hry měsíčně utratí do 500 korun. Třetina (30 %) občas investuje do herních předmětů nebo měny, čtvrtina (23 %) si každý rok koupí novou hru a pětina (19 %) využívá placené herní předplatné, ukázal průzkum.

Hry nepřinášejí jen zábavu. Pro 36 % hráčů jsou cestou, jak si udržet duševní pohodu – hlavně pro mladé hráče do 24 let. Každý pátý hráč si díky hraní našel nové přátele.

„Důležitým tématem zůstává bezpečnost. Každý desátý hráč se někdy cítil ohrožený na datech nebo financích. I proto má 16 % respondentů zájem o bankovní produkty šité na míru hráčům – tedy řešení, která spojují jednoduchost, dostupnost a důvěryhodnost,“ říká Jitka Haubová z Komerční banky.

Partnerství se světem gamingu rozvíjí také Česká spořitelna. Letos v únoru přišla s unikátní debetní kartou, která se při placení vždy rozsvítí díky OLED technologii. Na kartě v limitované edici je motiv Jindřicha ze hry Kingdom Come: Deliverance II.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem