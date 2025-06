Snadno a automaticky při platbě kartou v cizině ušetříte, když má vaše banka dobrý kurz – s co nejnižší (nebo dokonce nulovou) přirážkou k základnímu kurzu Evropské centrální banky. Na webu Peníze.cz jsme v červnu přinesli porovnání kurzů eura na kartách. Podobné je to při výběru z bankomatu.

I když od vaší banky máte solidní kurz, může vám ho výrazně zhoršit „služba“ Dynamic Currency Conversion (DCC, dynamický převod měny). Nejlepší pojistkou proti jejímu nechtěnému využití je zablokovat si DCC přímo ve vašem elektronickém bankovnictví. Možnost blokace nabízí čím dál víc bank – pro další to zatím nebyla priorita, nebo takovou ochranu klientů odmítají.

Jak DCC poznat? Když vám platební terminál nebo bankomat nabízí transakci buď v místní měně (třeba v eurech), nebo v korunách (ukazuje přepočet), zvolte místní měnu. Konverzi nebrat. Okamžitý přepočet na koruny (konverze DCC) je totiž méně výhodný.

V dnešním textu se ale zaměříme na další možnost, jak dosáhnout na lepší kurzy měn: multiměnový účet. Vedle dovolené a cestování se vám může hodit, když máte časté nebo vysoké příjmy v cizí měně, nebo když z vašeho účtu posíláte hodně peněz do ciziny.

Jak funguje multiměnový účet?

Díky multiměnovému účtu můžete mít na jednom místě více měn zároveň. Výhodou je, že všechny měny máte společně pod jedním číslem účtu a s jedinou kartou.

Tím se multiměnový účet liší od cizoměnového účtu (například eurového), na němž máte vždycky jen jednu měnu, a to se samostatným číslem účtu a se samostatnou kartou.

Když máte multiměnový účet a přijde vám na něj platba třeba v eurech, připíše na eurový podúčet (složku). Zůstane vám tam v eurech v plné výši, tedy bez ztráty kvůli měnovému přepočtu na koruny.

A naopak: Když pak z multiměnového účtu platíte v eurech (ať už převodem na jiný účet, nebo kartou), použije se přednostně právě eurová složka (podúčet) – opět bez kurzových ztrát při směně.

Když vám žádné příjmy v eurech na účet nechodí, můžete si je tam poslat sami. Ve vašem elektronickém bankovnictví si jednoduše vyměníte koruny za eura v době, kdy vám to přijde výhodné.

Stejně jako v klasické „kamenné“ směnárně si tak můžete nabrat cizí měnu do zásoby, pokud má zrovna dobrý kurz. A nemusí vás pak trápit, že za pár týdnů nebo měsíců, až budete v téhle měně platit, je aktuální kurz horší.

Kdy se multiměnový účet vyplatí?

Multiměnový účet se vyplatí hlavně lidem, kteří častěji nebo ve velké výši dostávají peníze na účet v cizí měně – a současně plánují, že někdy budou ve stejné měně zase odesílat peníze z účtu, případně platit kartou v prodejně nebo na internetu. Nebo když si chtějí s převodem cizí měny na koruny počkat až na dobu, kdy bude kurz výhodnější.

Vyplatit se může i u bank, které mají pro běžné převody a platby kartou nevýhodný měnový přepočet. Díky tomu, že si vyměníte koruny na cizí měnu v době, kdy je to podle vás levnější, můžete ušetřit. Některé banky také nabízejí pro multiměnové účty obecně výhodnější kurzy než pro standardní platby či převody – příkladem je online směnárna Raiffeisenbank.

Multiměnový účet je také pohodlnější a obvykle i přehlednější volbou pro lidi, kteří často platí ve více měnách. Typicky pro toho, kdo sice nejvíc platí v korunách, ale hodně cestuje a ještě k tomu často nakupuje na zahraničních webech. Nechce řešit, kterou kartu nebo které číslo účtu má zrovna použít. A nechce pokaždé řešit ani to, jestli má v příslušné měně zrovna dost peněz.

Výhodou multiměnového účtu je také to, že když platíte třeba v eurech, ale momentálně na něm nemáte dost eur, automaticky se strhne zbytek v korunách nebo ze zásob v jiné měně. To už sice znamená přepočet podle aktuálního kurzu, přesto to může být pohodlnější, než kdybyste platili z odděleného (samostatného) eurového účtu s eurovou kartou. Taková platba z eurového účtu by totiž – na rozdíl od multiměnového – při nedostatku eur vůbec neprošla, takže byste ji museli provést znovu a celou částku zaplatit buď v korunách, nebo si nejdřív směnit eura.

Multiměnový účet může být lepší volbou i pro toho, kdo se vedle nevýhodných směnných kurzů bojí bankovních poplatků. Samostatné účty v cizí měně totiž banka nemusí mít pokaždé tak cenově výhodné (bezplatné) jako korunové účty.

Nevýhody multiměnového účtu

Multiměnový účet může mít i nevýhody:

V tuzemských bankách nebývá automaticky zadarmo. Měsíční paušál se vám přesto může vyplatit, když díky němu získáte výhodnější směnný kurz nebo se úplně vyhnete přepočtům. U některých bank však můžete narazit jak na paušál, tak na nevýhodný kurz současně – například u tarifu Standard v Komerční bance.

Když nemáte příjmy přímo v cizí měně, je multiměnový účet hlavně sázka na to, že se vám podaří směnit koruny v nejlepší možný čas – než se kurz zase zhorší. Třeba jste koupili eura za 25,35 Kč a nechali si je na účtu. Když za dva měsíce, až budete eurem skutečně platit, bude kurz ještě o dost výhodnější (například 24,65 Kč), přišli jste možná o víc, než kdybyste přímo v den nákupu zaplatili kartou v korunách s využitím aktuálního přepočtu.

Nevýhodou může být i relativně vysoký zůstatek na účtu. Banka sice žádné minimum nepožaduje, jenže: Je to jako s klasickou peněženkou, kde vám po dovolené může zůstat hodně zahraničních bankovek a mincí. Nejspíš si je necháte pro případ, že je za pár měsíců – možná let – zase budete potřebovat, protože nechcete tratit při směně zpátky na koruny. Jenže: kdybyste stejné peníze měli na korunovém účtu, můžete si je dočasně převést přinejmenším na spořicí účet, zatímco na multiměnovém účtu vám je plně požírá inflace.

Které banky mají multiměnový účet?

Klasický multiměnový účet nabízejí jen dvě tuzemské banky: Raiffeisenbank a Komerční banka. Řešení, které se mu blíží, má také Česká spořitelna. Nabídku by měla během několika měsíců rozšířit také Partners Banka. Ze snadno dostupných zahraničních bank můžete mít multiměnový účet u aplikace Revolut.

Multiměnový účet Raiffeisenbank

V Raiffeisenbank máte díky funkci Multiměna až 17 měnových složek pod stejným číslem účtu a s jedinou kartou. Služba je zdarma pro Aktivní a Exkluzivní účet. Kdo má základní Chytrý účet, může mít každou měnovou složku za paušál 29 korun měsíčně – když ji v nějakém měsíci nevyužije (na složce není žádný pohyb), neplatí nic.

Když vám na účet nechodí příjmy v cizí měně, bude Multiměna skutečně výhodná až při využití služby RB směnárna. Díky ní si převedete peníze za kurz, který je mnohem výhodnější (například 25,02 Kč při našem testu 3. června) než standardní kurz Raiffeisenbank (25,77 Kč ve stejný den).

Bohužel: za aktivní RB směnárnu chce banka paušál 39 korun za měsíc – pouze u nově založeného Aktivního účtu ji nabízí dočasně na rok zdarma. Je možné, že Raiffka na léto znovu odpustí poplatky i některým dalším klientům. A je tu jetšě jedno omezení: cizí měnu přes RB směnárnu můžete směnit jen do ekvivalentu 40 tisíc korun měsíčně.

Multiměnový účet Komerční banka

Komerční banka nabízí multiměnový účet s patnácti měnami. Objednat si ho můžete u tří tarifů s měsíčním paušálem (Standard za 39 Kč, Komfort za 89 Kč, Exclusive za 169 Kč). Bezplatně ho můžete mít jen k prémiovému bankovnictví, které obsahuje tarif Exclusive bez paušálu.

Multiměnový účet Standard má sice nejnižší paušál, zato jeden z nejhorších směnných kurzů na trhu: k základu Evropské centrální banky si připočítá skoro čtyři procenta. Na lepší kurz dosáhnete až u nejdražších tarifů Komfort a Exclusive, případně zdarma u prémiového bankovnictví – výhodnější směna je ale k dispozici jen v pracovní dny a nefunguje pro mobily se systémem iOS.

Multiměnový účet Česká spořitelna

Česká spořitelna sice nenabízí klasický multiměnový účet, ale v praxi se k němu můžete přiblížit díky multiměnové funkci k debetní kartě.

Ta je společná (jediná) pro více měn, ale musíte k ní mít jednotlivé (samostatné) účty v cizí měně. Karta i vedení cizoměnových účtů jsou bez poplatku, pokud máte ve spořitelně běžný účet Plus. Zájemci s běžným účtem Standard zaplatí paušál 20 Kč měsíčně, podobně jako se staršími typy účtů.

Multiměnová karta České spořitelny pak funguje stejně jako multiměnový účet, pokud jde o platby v zahraničí a výběry z bankomatu. Vedle koruny si k ní můžete připojit až deset cizích měn.

Multiměnový účet Revolut

Aplikace Revolut má multiměnový účet přímo v základní verzi, která je zdarma. Díky bezplatné online směnárně si můžete vyměnit koruny za cizí měnu v době, kdy vám kurz přijde výhodný – a pak platit přímo v cizí měně, až budete potřebovat. Kurz patří k nejlepším na trhu, letos ho překonává jen Partners Banka.

Bezplatný tarif má strop pro směnu (1000 eur měsíčně) i strop pro výběr z bankomatů (4500 Kč za měsíc nebo pět výběrů). Za směnu během víkendu si Revolut účtuje přirážku – v bezplatném tarifu 1 %. Snaží se tím chránit proti rozdílu kurzu, který může vzniknout po znovuotevření devizových trhů po víkendu. Lepší tarify s měsíčním paušálem mají menší nebo žádná omezení.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

