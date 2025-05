Stačí vám cestovní pojištění na kartě? Některé je skvělé, ale pozor na rozdíly

Kartička zdravotní pojišťovny vám při cestách do zahraničí nemusí stačit. Evropský průkaz zdravotního pojištění totiž pokryje jen základní lékařskou péči a platí jen v Evropské unii a některých dalších státech (Švýcarsko, Norsko, Island, Spojené království, Lichtenštejnsko).

Vyšší limity, širší krytí různých rizik a platnost po celém světě vám přinese až komerční cestovní pojištění. Získáte s ním i pojištění odpovědnosti (když někoho v cizině zraníte nebo způsobíte věcnou škodu), pojištění storna (když nebudete moct odjet, dostanete zpátky většinu ceny za ubytování či dopravu), pojištění zavazadel nebo různé asistenční služby.

Cestovní pojištění můžete mít i zadarmo. Některé banky ho dávají, když u nich máte lepší běžný účet – takzvaný prémiový. Někdy je pojištění vázáno k debetní nebo kreditní kartě – i ty ale můžete mít k takovému účtu zadarmo. Kdy na něj dosáhnete a co jednotlivé banky nabízejí, jsme popsali v našem přehledu.

Takovou možnost je škoda nevyužít. Za „pojištění na kartě“ neplatíte nic navíc, nemusíte si ho aktivně sjednávat nebo obnovovat – máte ho automaticky k účtu nebo kartě. Dokonce ani to, co pak chcete z pojištění proplatit, typicky storno letenky nebo ubytování, nemusíte platit kartou od stejné banky nebo z jejího účtu.

Možná jste kdysi slyšeli, že takové cestovní pojištění na kartě nestačí, protože má nízké limity a další omezení. Jenže jeho kvalita od té doby výrazně stoupla. U tří bank dnes zdarma dostanete vynikající pojištění – kdybyste si takové pro rodinu sjednávali samostatně, přišlo by vás na tisíce korun ročně. U dalších bank – až na jednu výjimku – ho můžeme označit přinejmenším za solidní.

Banky dál vylepšují nabídku

Pořád se ale výrazně liší jak limity (ten základní – na léčebné výlohy – až čtyřicetinásobně), tak další podmínky: třeba jestli jsou společně s vámi pojištěni i spolucestující z rodiny a kteří přesně.

Z našeho porovnání vyplývá, že nejlepší cestovní pojištění k prémiovému účtu teď nabízí Komerční banka. Letos výrazně vylepšila svou předchozí nabídku – například limit na léčebné výlohy zvýšila desetinásobně. Na podobně vysoké úrovni je pojištění k prémiovému účtu ČSOB. Výborné pojištění má také Erste Premier od České spořitelny.

Hodně dobrý poměr vzhledem ke snadné dostupnosti nabízí Raiffeisenbank. Solidní je i nabídka Monety. Zajímavou konkurenci přinese od července vylepšené pojištění k nové cestovatelské kreditce mBank – pokud v následujícím textu píšeme o mBank, budeme mít na mysli tohle nové pojištění.

Na nedostatečné limity, které se navíc vztahují jen na majitele karty (a ne jeho rodinu), narazíme jen u UniCredit Bank.

I pro rodinu. Ale pro koho přesně a kdy?

Cestovní pojištění k prémiovým kartám ochrání – až na jednu výjimku – nejen vás jako majitele účtu (držitele karty), ale i vaši rodinu. Pouze v UniCredit Bank je pojištěný jenom majitel účtu, ne rodina.

Za rodinu se tady obvykle považuje manžel či manželka, registrovaný partner či partnerka, druh nebo družka (u nich je podmínkou, že žijí s majitelem účtu ve stejné domácnosti), děti (jak vaše, tak nevlastní – tedy děti manžela, partnera, druha nebo třeba osvojené) a vnoučata.

Horší už je to s vašimi rodiči. Jako pojištěné je zmiňují jen ČSOB, Raiffeisenbank a Moneta. Vaše prarodiče pojistí pouze ČSOB a Moneta.

Pojištění se obvykle nevztahuje na vaše sourozence, přestože je taky považujete za rodinu a cestují společně s vámi. Jako pojištěné je zmiňují jen ČSOB a Raiffeisenbank.

Pozor i na věkový limit u dětí. U spořitelny (Erste Premier) jsou pojištěné jen do dne svých 18. narozenin, podobně jako u mBank. U Komerční banky se pojištění vztahuje na děti „mladší 21 let“ a u ČSOB „do 21 let včetně“. Nejdéle mohou být pojištěné s vámi u Raiffeisenbank – nesmějí být starší 26 let. Moneta věkový limit nezmiňuje.

Liší se také počet osob, které mohou s vámi cestovat. Komerční banka a Raiffeisenbank ho nijak neomezují. mBank vedle vás a dalšího dospělého pojistí libovolný počet dětí. Česká spořitelna a ČSOB vedle vás a dalšího dospělého pojistí maximálně tři děti nebo vnoučata. Moneta pojistí maximálně tři spolucestující – celkem tedy čtyři včetně vás. UniCredit pojistí jen vás.

Příjemným bonusem některých pojištění je, že členové rodiny nemusí cestovat společně s vámi jako majitelem karty. I v takovém případě se na ně vztahuje pojištění od ČSOB, České spořitelny (kromě vnoučat – ta musí cestovat s vámi) a Komerční banky (opět kromě vnoučat). Naopak vždycky jen na společné cesty s vámi je rodina pojištěná u Raiffeisenbank a Monety.

Jak dlouho platí a kde?

Cestovní pojištění k prémiovým platebním kartám je dlouhodobé – platí celý rok a automaticky se obnovuje na další rok, pokud vy nebo banka nejste proti.

Pojištění se týká neomezeného počtu cest do zahraničí. Jedinou podmínkou je, že délka jednoho pobytu nepřesáhne tři nebo čtyři měsíce: limit 120 dnů mají Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka, limit 90 dnů mají Raiffeisenbank, Moneta, UniCredit a mBank.

Na rozdíl od jednorázového (krátkodobého) cestovního pojištění, které sjednáváte samostatně třeba před letní dovolenou nebo před lyžováním, tedy nemusíte uvádět, kdy a kam se chystáte.

Všechna bezplatná cestovní pojištění k prémiovým kartám v zásadě platí pro celý svět. V praxi narazíte na omezení pro státy, jejichž návštěvu nedoporučuje české ministerstvo zahraničí.

Je to pojištění pro cesty do zahraničí, až na jednu výjimku se netýká tuzemských cest a pobytů. Tou výjimkou je Komerční banka – její vylepšené pojištění kryje i pobyty v českých ubytovacích zařízeních. A pochopitelně: například pojištění storna nebo zmeškání odletu se z principu týká i území Česka – u všech pojišťoven.

Cestovní pojištění platí pro soukromé i pracovní (služební cesty), obvykle se však nevztahuje na škody při rizikové manuální práci ani na škody způsobené vaší prací obecně, především vůči klientům. Typickým případem, kdy vám cestovní pojištění pomůže i na pracovní cestě, je úraz v době volna.

Můžete mít dvojí cestovní pojištění?

Možná už má podobné pojištění ke kartě váš manžel nebo partner. Nebo máte celoroční pojištění sjednané jinde – přímo u pojišťovny, ne přes banku. Nebo jste zvyklí sjednávat si ho samostatně, jednorázově vždycky pro konkrétní cestu – a netroufáte si na tom něco měnit. A ptáte se: nevadí, když budu mít dvě pojištění současně?

Nevadí. Nic vám nebrání, abyste měli současně sjednáno víc pojištění na podobnou nebo stejnou věc. Naopak: může se vám to hodit, zvlášť když máte přinejmenším jedno z nich zadarmo.

Pochopitelně: nedostanete dvoje překrývající se plnění na stejnou „škodní událost“. Ale může se to vhodně doplnit. Základem je, že o dvojím nebo vícenásobném pojištění budete vaši pojišťovnu (banku) informovat a chcete po ní vyplatit jen to, co nekryje jiné pojištění. Kdy to využijete?

Jednak když máte nízké limity: škoda je třeba 10 milionů, ale na jednom pojištění máte strop pět milionů, na druhém taky pět milionů. Vyčerpáte tedy obě pojištění.

Druhým případem je spoluúčast u pojištění storna. Chcete proplatit 100 tisíc za nevyužité letenky a ubytování. U obou pojištění máte 20% spoluúčast. Z prvního pojištění tedy dostanete maximálně 80 tisíc. Zbývá vám 20 tisíc, o které byste u prvního pojištění přišli – a ty můžete požadovat z druhého pojištění. Sice vám opět proplatí jen 80 procent, tedy 16 tisíc – ovšem zbydou vám už jen čtyři tisíce, což je o dost lepší než přijít o 20 tisíc.

Limity: od dvou a půl do sto milionů

Stropy pojistného plnění u cestovního pojištění ke kartám se výrazně liší. U hlavního rizika – léčebných výloh – najdeme na jedné straně limit 100 milionů korun na osobu u Komerční banky a ČSOB, na druhé straně jen dva a půl milionu u UniCredit. Mezi tím jsou Česká spořitelna (50 milionů), Moneta (15 milionů), Raiffeisenbank (10 milionů, u dvou karet 20 milionů) a mBank (10 milionů).

„U limitů léčebných výloh vždy záleží minimálně na dvou parametrech – zda cestovatel míří do Evropy, nebo do zbytku světa. A také jaké aktivity tam plánuje dělat. V Evropě může být rozumnou volbou 25milionový limit. V případě ostatního světa pak doporučujeme zvolit limit 100 milionů korun,“ radí Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Pojištění léčebných výloh kryje nejen všechno, co přímo souvisí s onemocněním nebo úrazem (zdravotní péči, léky, hospitalizaci a podobně), ale třeba i náklady na převoz, zachraňovací náklady a podobně.

Samostatný – o dost nižší – limit má zubařské ošetření, které navíc musí být akutní, tedy související s náhlou bolestí. Komerční banka na něj má limit 50 tisíc, mBank 25 tisíc, Česká spořitelna a Moneta 20 tisíc, ČSOB 20 tisíc mimo Evropu a 10 tisíc v Evropě, Raiffeisenbank a UniCredit 10 tisíc.

Všechna pojištění kryjí rekreační sportování, liší se ale ohledně rizikových sportů. Při těhotenství se zaměřte i na informace, do jakého týdne těhotenství vám pojištění pomůže při komplikacích – čím delší těhotenství, tím méně na pojištění spoléhejte. Rozdíly jsou třeba i v krytí zásahu horské služby nebo škodách způsobených při teroristickém útoku.

Pojištění odpovědnosti: když sami někomu ublížíte

Čím dál důležitější součástí je pojištění odpovědnosti – i pro vaše děti. Pomůže vám, když někoho zraníte nebo mu něco zničíte. Příkladem jsou zranění na sjezdovce, zranění na bobové dráze, skákání do bazénu, zranění při cyklistice, zničení zboží v obchodě nebo nějakého zařízení v hotelu.

Pojištění kryje jak újmu na zdraví (nebo životě) poškozeného, tak hmotné škody. Z limitu škody na zdraví se hradí nejen samotné náklady na zdravotní péči a léčení, ale třeba také bolestné, ztížení společenského uplatnění (rozdíl mezi původním a sníženým výdělkem), u lepších pojištění také duševní útrapy blízkých osob poškozeného, náklady na pohřeb a podobně.

Takzvaná následná finanční škoda, která vznikla jako přímý důsledek újmy na zdraví, je čím dál vyšší. Zaměřte se proto na dostatečný limit – hlavně u lyžování a dalších sportů, kde hrozí vyšší riziko vážného zranění jiných lidí.

ČSOB a Komerční banka mají limit pojištění odpovědnosti 20 milionů, mBank 10 milionů (z toho maximálně pět milionů u škody na zdraví), Česká spořitelna šest milionů, Raiffeisenbank čtyři miliony (z toho maximálně dva miliony u škody na zdraví), UniCredit jen tři miliony (maximálně dva miliony u škody na zdraví), Moneta dva miliony (maximálně milion na zdraví).

U některých pojištění vás může nemile překvapit, že poškozenému „nehradí ušlý zisk“, případně mají jen velmi nízký limit na „finanční škody“ (třeba 50 tisíc). Po bližším prozkoumání smluvních podmínek i po odpovědích přímo z bank a pojišťoven vás můžeme uklidnit: tato omezení by se neměla týkat škod, které vznikly v důsledku škody na zdraví nebo na věci (typicky snížení společenského uplatnění – nižší výdělek po zranění). Omezení se vztahují jen na „čistou finanční škodu“, jejíž příčinou nebylo zranění člověka nebo poškození věci.

Některé banky a pojišťovny se nicméně chrání před vysokým odškodněním, které je časté hlavně v zámoří. Moneta výslovně stanoví, že z pojištění odpovědnosti „nevzniká právo na plnění v případě jakékoliv náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady“.

Výrazně nižší stropy má pojištění škody na pronajatých věcech – řádově nižší desítky tisíc. Jde především o dopravní prostředky. Tam by vás mělo líp chránit buď vaše povinné ručení, nebo pojištění sjednané samostatně například v půjčovně aut.

Storno cesty: co všechno a kdy kryje?

Pojištění storna vám pomůže, když nečekaně nemůžete odjet. Důvody se liší podle pojistných podmínek – nejčastěji ale jde o úmrtí nebo vážnou nemoc v rodině (pokud se týká některého ze spolucestujících, může stačit i „doporučení lékaře necestovat“), rozsáhlé škody na majetku následkem přírodní katastrofy, živelní události či trestného činu třetí osoby, následky trestného činu „s dopadem na zdraví a psychiku pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího“.

Lepší pojištění kryje i situaci, kdy v zaměstnání dostanete nečekanou výpověď (ne vaší vinou), kdy váš manžel nečekaně podá žádost o rozvod nebo když se musíte účastnit opravné zkoušky.

Mělo by vám také pomoct, když ministerstvo zahraničí ČR vydalo varování před cestou do regionu krátce před plánovaným odjezdem. Zajímavé je, že Komerční banka to uvádí na svém webu mezi případy, kdy vám její pojištění storna nepomůže. V pojistných podmínkách to přitom nezmiňuje – naopak: pokud byste tam přesto jeli, může to vést k neplatnosti celého cestovního pojištění.

Pojištění storna vám nepomůže, když si nejdřív zaplatíte dovolenou a teprve pak zjistíte, že v práci nedostanete volno. Nebo když vám nedají vízum. A například u Monety ani při úmrtí vašeho prarodiče, pokud sám nebyl pojištěn jako spolucestující.

Samostatný limit mívají některé pojišťovny na nutné přerušení nebo předčasné ukončení cesty. A také na pojištění zmeškání odjezdu, kdy třeba nestihnete letadlo – podmínky se liší; každopádně základem je, že vyrazíte s dostatečným předstihem. Před obyčejnou dopravní zácpou vás nejspíš nezachrání, ale pomoct může při přírodních živlech, nečekané výluce nebo zpoždění veřejného hromadného dopravního prostředku nebo při nezaviněné nehodě týkající se přímo vašeho auta. Pojišťovna vám pak přispěje na náhradní dopravu, případně ubytování a stravování, pokud na to nemáte nárok například z pojištění dopravce.

Pojištění zavazadel: myslete na důkazy předem

Základní podmínkou pro pojištění odcizených zavazadel bývá, že je máte v uzamčeném prostoru – a pokud jde o auto, tak že nejsou z vnějšku viditelné, případně jsou na uzamčeném střešním nosiči zavazadel nebo jízdních kol.

Banky a pojišťovny zdůrazňují, že před vycestováním byste si měli vyfotit obsah zavazadel i samotná zavazadla. Díky tomu pak snadněji doložíte škodu a vlastnictví – pomohou také účtenky o nákupu.

Pojištění zavazadel se obvykle nevztahuje na hotovost, cennosti (například šperky), jízdenky či letenky. Narazit můžete i u mobilů, počítačů nebo fotoaparátů odcizených z auta.

Kdy vám cestovní pojištění nepomůže

Cestovní pojištění nebo pojištění odpovědnosti většinou nekryje:

škody vzniklé pod vlivem alkoholu a psychotropních nebo omamných látek – ani když se sami zraníte při večerní cestě z restaurace

škody, které způsobíte úmyslně, „hrubou nedbalostí“ nebo porušením právních předpisů

škody, které způsobíte blízké rodině – typicky když rozbijete mobil vašeho partnera

škody způsobené při řízení motorových vozidel (od toho máte povinné ručení)

chronická onemocnění nebo takové problémy, které se vyskytly ještě před objednáním ubytování či letenky nebo před vycestováním (neznamená to nutně, že byste nemohli využít cestovní pojištění, ale podrobně prostudujte podmínky)

škodu v důsledku válečných událostí, povstání nebo jiných násilných nepokojů, ale třeba i stávek nebo v důsledku „zásahu veřejné moci“

události, které nebyly nečekané a nahodilé (tedy: věděli jste o nich předem a mohli jste jim s dostatečným předstihem předejít nebo je omezit)

výdaje, které jste předem neprojednali s asistenční službou (kromě neodkladných úkonů, především k záchraně života)

Přehled pojištění k platební kartě u prémiových účtů

A tady už je konkrétní přehled, jaké cestovní pojištění nabízejí banky zdarma k prémiovým účtům. Je to redakční shrnutí nejdůležitějších bodů, ne kompletní obsah jednotlivých pojištění – součástí například bývají i asistenční služby.

Zaměříme se na to, co máte nebo můžete mít zdarma ke kartě od banky. Neřešíme samostatně sjednané pojištění (jednorázové i celoroční), kdy zřejmě máte lepší přehled, co a proč jste si objednali a s jakými limity.

Česká spořitelna (Erste Premier)

Zdarma jako součást služby Erste Premier.

Pro koho: pro celou rodinu, a to i když cestuje samostatně bez majitele účtu (jen vnoučata musí cestovat s majitelem účtu nebo jeho manželem či partnerem). Pojištění zahrnuje majitele účtu, manžela, registrovaného partnera či druha (musí žít ve společné domácnosti) a maximálně tři potomky (děti, vnoučata) do dovršení 18 let věku (poslední den pojistné ochrany je den 18. narozenin).

pro celou rodinu, a to i když cestuje samostatně bez majitele účtu (jen vnoučata musí cestovat s majitelem účtu nebo jeho manželem či partnerem). Pojištění zahrnuje majitele účtu, manžela, registrovaného partnera či druha (musí žít ve společné domácnosti) a maximálně tři potomky (děti, vnoučata) do dovršení 18 let věku (poslední den pojistné ochrany je den 18. narozenin). Kde a jak dlouho: Pro cesty z Česka do celého světa, pobyt až 120 dnů, soukromé i pracovní cesty

Pro cesty z Česka do celého světa, pobyt až 120 dnů, soukromé i pracovní cesty Léčebné výlohy: limit 50 000 000 Kč na osobu, z toho akutní zubní ošetření max. 20 000 Kč

limit 50 000 000 Kč na osobu, z toho akutní zubní ošetření max. 20 000 Kč Pojištění odpovědnosti: limit 6 000 000 Kč na osobu, vedle ztížení společenského uplatnění výslovně zahrnuje i následnou finanční škodu, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu), z toho pojištění spoluúčasti na škodě na zapůjčeném vozidle nebo plavidle 10 000 Kč.

limit 6 000 000 Kč na osobu, vedle ztížení společenského uplatnění výslovně zahrnuje i následnou finanční škodu, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu), z toho pojištění spoluúčasti na škodě na zapůjčeném vozidle nebo plavidle 10 000 Kč. Storno cesty: limit 30 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 %

limit 30 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 % Trvalé následky úrazu: limit 1 500 000 Kč na osobu

limit 1 500 000 Kč na osobu Smrt následkem úrazu: 1 500 000 Kč na osobu

1 500 000 Kč na osobu Pojištění zavazadel: limit 40 000 Kč na osobu

limit 40 000 Kč na osobu Součástí účtu je autoasistence po Evropě včetně Česka (oprava nebo odtah při běžné poruše, defektu kola, nehodě a podobně) a cykloasistence (pouze v ČR).

je autoasistence po Evropě včetně Česka (oprava nebo odtah při běžné poruše, defektu kola, nehodě a podobně) a cykloasistence (pouze v ČR). Pojišťovna: Kooperativa (Cestovní pojištění Erste Premier)

ČSOB (ČSOB Premium)

Zdarma jako součást kreditní karty ke službě ČSOB Premium.

Pro koho: pro celou rodinu, a to i když cestuje samostatně bez majitele účtu. Zahrnuje držitele karty, jednu další dospělou osobu (manžel, partner, druh, sourozenec, rodiče, prarodiče) a tři děti do věku do 21 let (včetně) nebo vnoučata.

pro celou rodinu, a to i když cestuje samostatně bez majitele účtu. Zahrnuje držitele karty, jednu další dospělou osobu (manžel, partner, druh, sourozenec, rodiče, prarodiče) a tři děti do věku do 21 let (včetně) nebo vnoučata. Kde a jak dlouho: svět kromě Česka, pobyt až 120 dnů, soukromé i pracovní cesty

svět kromě Česka, pobyt až 120 dnů, soukromé i pracovní cesty Léčebné výlohy: limit 100 000 000 Kč na osobu, z toho akutní ošetření zubů v Evropě max. 10 000 Kč a mimo Evropu max. 20 000 Kč

limit 100 000 000 Kč na osobu, z toho akutní ošetření zubů v Evropě max. 10 000 Kč a mimo Evropu max. 20 000 Kč Pojištění odpovědnosti: limit 20 000 000 Kč (společný limit pro újmu na zdraví a majetku – zahrnuje také následnou finanční újmu, pokud vznikla v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo majetku), pojištění spoluúčasti na zapůjčené věci max. 10 000 Kč

limit 20 000 000 Kč (společný limit pro újmu na zdraví a majetku – zahrnuje také následnou finanční újmu, pokud vznikla v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo majetku), pojištění spoluúčasti na zapůjčené věci max. 10 000 Kč Storno cesty: limit 50 000 Kč na osobu, spoluúčast 10 %

limit 50 000 Kč na osobu, spoluúčast 10 % Pojištění přerušení cesty: limit 10 000 Kč na osobu

limit 10 000 Kč na osobu Zmeškání odjezdu či odletu: limit 10 000 Kč na osobu

limit 10 000 Kč na osobu Trvalé následky úrazu: limit 300 000 Kč na osobu

limit 300 000 Kč na osobu Smrt následkem úrazu: 300 000 Kč na osobu

300 000 Kč na osobu Pojištění zavazadel: limit 40 000 Kč na osobu

limit 40 000 Kč na osobu Pojišťovna: ČSOB pojišťovna (varianta Extra Family)

Komerční banka (KB Premium)

Zdarma jako součást služby KB Premium v novém systému KB+, tedy až po převedení dosavadních klientů s účtem Top nabídka.

Pro koho: pro celou rodinu (manžel, partner, druh, děti a vnoučata mladší 21 let), a to i když cestuje samostatně bez majitele účtu (jen vnoučata musí cestovat s majitelem účtu). Smlouva neomezuje celkový počet osob.

pro celou rodinu (manžel, partner, druh, děti a vnoučata mladší 21 let), a to i když cestuje samostatně bez majitele účtu (jen vnoučata musí cestovat s majitelem účtu). Smlouva neomezuje celkový počet osob. Kde a jak dlouho: svět (pobyt až 120 dnů) včetně Česka (pokud jste ubytovaní v placeném ubytovacím zařízení), soukromé i pracovní cesty

svět (pobyt až 120 dnů) včetně Česka (pokud jste ubytovaní v placeném ubytovacím zařízení), soukromé i pracovní cesty Léčebné výlohy: limit 100 000 000 Kč na osobu, z toho akutní zubní ošetření max. 50 000 Kč.

limit 100 000 000 Kč na osobu, z toho akutní zubní ošetření max. 50 000 Kč. Pojištění odpovědnosti: limit 20 000 000 Kč na osobu (škoda na zdraví a na věci) včetně náhrady za ztížení společenského uplatnění (následné finanční újmy). Nekryje ušlý zisk, jehož příčinou nebyla škoda na zdraví či majetku.

limit 20 000 000 Kč na osobu (škoda na zdraví a na věci) včetně náhrady za ztížení společenského uplatnění (následné finanční újmy). Nekryje ušlý zisk, jehož příčinou nebyla škoda na zdraví či majetku. Storno cesty: limit 100 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 %

limit 100 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 % Zrušení cesty při pobytu v zahraničí: limit 30 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 %

limit 30 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 % Pojištění zmeškání odjezdu: limit 30 000 Kč na osobu

limit 30 000 Kč na osobu Trvalé následky úrazu a smrt úrazem: limit 1 000 000 Kč na osobu

limit 1 000 000 Kč na osobu Pojištění zavazadel: limit 100 000 Kč na osobu

limit 100 000 Kč na osobu Součástí účtu je autoasistence po Evropě včetně Česka (oprava nebo odtah při běžné poruše, defektu kola, nehodě a podobně) a cykloasistence (v Česku a do vzdálenosti 50 kilometrů za hranicemi).

je autoasistence po Evropě včetně Česka (oprava nebo odtah při běžné poruše, defektu kola, nehodě a podobně) a cykloasistence (v Česku a do vzdálenosti 50 kilometrů za hranicemi). Pojišťovna: KB pojišťovna / Komerční pojišťovna, varianta Premium Rodina

Raiffeisenbank (Exkluzivní účet)

Zdarma k Exkluzivnímu účtu – k debetním kartám Visa Gold a Mastercard Gold, k účtu lze mít od každé karty jednu. Jednu zlatou kartu dostanou dočasně zdarma (na rok) i klienti, kteří si nově zřídí Aktivní účet.

Pro koho: pro celou rodinu, pokud cestují společně s majitelem karty (manžel/ka, rodiče, sourozenci, děti nebo vnoučata, registrovaný partner nebo druh ve společné domácnosti), přičemž děti nebo vnoučata ne starší 26 let. Celkový počet spolucestujících není omezen.

pro celou rodinu, pokud cestují společně s majitelem karty (manžel/ka, rodiče, sourozenci, děti nebo vnoučata, registrovaný partner nebo druh ve společné domácnosti), přičemž děti nebo vnoučata ne starší 26 let. Celkový počet spolucestujících není omezen. Kde a jak dlouho: svět kromě Česka, až 90 dnů, soukromé i pracovní cesty

svět kromě Česka, až 90 dnů, soukromé i pracovní cesty Léčebné výlohy: limit 10 000 000 Kč na osobu, akutní zubařské ošetření max. 10 000 Kč

limit 10 000 000 Kč na osobu, akutní zubařské ošetření max. 10 000 Kč Pojištění odpovědnosti: limit 4 000 000 Kč na osobu (z toho nemajetková újma 2 000 000 Kč a majetková újma 2 000 000 Kč)

limit 4 000 000 Kč na osobu (z toho nemajetková újma 2 000 000 Kč a majetková újma 2 000 000 Kč) Storno cesty: limit 30 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 %

limit 30 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 % Pojištění předčasného návratu: limit 50 000 Kč na osobu

limit 50 000 Kč na osobu Trvalé následky úrazu: limit 300 000 Kč na osobu

limit 300 000 Kč na osobu Smrt následkem úrazu: 200 000 Kč na osobu

200 000 Kč na osobu Zmeškání odjezdu: limit 50 000 Kč na osobu

limit 50 000 Kč na osobu Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby: limit 20 000 Kč na osobu

limit 20 000 Kč na osobu Pojišťovna: BNP Paribas Cardif (Rodinné cestovní pojištění ke zlaté kartě Raiffeisenbank)

Moneta Bank (účet Gold)

Zdarma k prémiovému účtu Gold – součást zlaté debetní karty.

Pro koho: pro celou rodinu, pokud cestují společně s držitelem karty (manžel, partner, druh ve společné domácnosti, děti, rodiče, prarodiče, vnoučata), maximálně však pro tři spolucestující (celkem tedy čtyři lidé včetně klienta).

pro celou rodinu, pokud cestují společně s držitelem karty (manžel, partner, druh ve společné domácnosti, děti, rodiče, prarodiče, vnoučata), maximálně však pro tři spolucestující (celkem tedy čtyři lidé včetně klienta). Kde a jak dlouho: svět kromě Česka, až 90 dnů, soukromé i pracovní cesty

svět kromě Česka, až 90 dnů, soukromé i pracovní cesty Léčebné výlohy: limit 15 000 000 Kč na osobu, akutní zubní ošetření max. 20 000 Kč

limit 15 000 000 Kč na osobu, akutní zubní ošetření max. 20 000 Kč Pojištění odpovědnosti: 1 000 000 Kč pro újmu na zdraví, 1 000 000 Kč pro škody na majetku a 50 000 Kč pro finanční škody. Finanční škodou se rozumí majetková újma, která vznikla jinak než úrazem, jiným poškozením zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci. Právo na plnění nevzniká v případě jakékoliv náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady.

1 000 000 Kč pro újmu na zdraví, 1 000 000 Kč pro škody na majetku a 50 000 Kč pro finanční škody. Finanční škodou se rozumí majetková újma, která vznikla jinak než úrazem, jiným poškozením zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci. Právo na plnění nevzniká v případě jakékoliv náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady. Storno cesty: limit 15 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 %

limit 15 000 Kč na osobu, spoluúčast 20 % Trvalé následky úrazu: limit 750 000 Kč na osobu

limit 750 000 Kč na osobu Smrt úrazem: 500 000 Kč na osobu

500 000 Kč na osobu Pojištění zavazadel a osobních věcí: limit 30 000 Kč na osobu

limit 30 000 Kč na osobu Zmeškání odjezdu: limit 5000 Kč na osobu

limit 5000 Kč na osobu Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna (varianta Komfort)

UniCredit Bank (účet Top)

Zdarma k prémiovému účtu Top – součást karty Mastercard Debit Premium. S nižšími limity je pojištění součástí také placeného účtu Open. V přehledu uvádíme vyšší limity týkající se účtu Top.

Pro koho: jen pro držitele karty – ne pro spolucestující

jen pro držitele karty – ne pro spolucestující Kde a jak dlouho: svět kromě Česka, až 90 dnů, soukromé i pracovní cesty

svět kromě Česka, až 90 dnů, soukromé i pracovní cesty Léčebné výlohy: limit 2 500 000 Kč, zubní ošetření max. 10 000 Kč

limit 2 500 000 Kč, zubní ošetření max. 10 000 Kč Pojištění odpovědnosti: limit 3 050 000 Kč (z toho max. 2 000 000 Kč škoda na zdraví, max. 1 000 000 Kč škoda na věci, kryje i následné škody)

limit 3 050 000 Kč (z toho max. 2 000 000 Kč škoda na zdraví, max. 1 000 000 Kč škoda na věci, kryje i následné škody) Storno cesty: limit 30 000 Kč, spoluúčast 20 %

limit 30 000 Kč, spoluúčast 20 % Předčasný nebo opožděný návrat: limit 10 000 Kč, spoluúčast 20 %

limit 10 000 Kč, spoluúčast 20 % Trvalé následky úrazu: limit 500 000 Kč

limit 500 000 Kč Smrt úrazem: limit 250 000 Kč

limit 250 000 Kč Pojištění zavazadel: limit 30 000 Kč

limit 30 000 Kč Pojišťovna: Allianz (Travel Basic)

mBank (mKreditka Travel)

Zdarma ke kartě mKreditka Travel, kterou začne nabízet od července 2025. Karta je zdarma, když s ní zaplatíte aspoň 5000 Kč za měsíc – jinak za paušál 99 Kč měsíčně. Stejné rodinné cestovní pojištění si lze sjednat i mimo kreditku, ale za 119 Kč měsíčně.

Pro koho: I pro rodinu (manžel, registrovaný partner, druh žijící ve společné domácnosti, libovolný počet dětí do 18 let)

I pro rodinu (manžel, registrovaný partner, druh žijící ve společné domácnosti, libovolný počet dětí do 18 let) Kde a jak dlouho: svět kromě Česka, až 90 dnů

svět kromě Česka, až 90 dnů Léčebné výlohy: limit 10 000 000 Kč na osobu, zubní ošetření max. 25 000 Kč

limit 10 000 000 Kč na osobu, zubní ošetření max. 25 000 Kč Pojištění odpovědnosti: limit 5 000 000 Kč pro újmu na zdraví a 5 000 000 Kč pro újmu na majetku, pojištění spoluúčasti na půjčeném vozidle max. 20 000 Kč

limit 5 000 000 Kč pro újmu na zdraví a 5 000 000 Kč pro újmu na majetku, pojištění spoluúčasti na půjčeném vozidle max. 20 000 Kč Storno cesty: limit 20 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 % (spoluúčast se neplatí v případě hospitalizace a úmrtí)

limit 20 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 % (spoluúčast se neplatí v případě hospitalizace a úmrtí) Pojištění nevyužitých služeb: limit 20 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 % (spoluúčast se neplatí v případě hospitalizace a repatriace)

limit 20 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 % (spoluúčast se neplatí v případě hospitalizace a repatriace) Pojištění předčasného návratu: limit 20 000 Kč na osobu

limit 20 000 Kč na osobu Pojištění zmeškání odjezdu: limit 20 000 Kč na osobu

limit 20 000 Kč na osobu Pojištění zavazadel a osobních věcí: limit 50 000 Kč na osobu

limit 50 000 Kč na osobu Trvalé následky úrazu: limit 1 000 000 Kč na osobu

limit 1 000 000 Kč na osobu Úmrtí následkem úrazu: 1 000 000 Kč na osobu

1 000 000 Kč na osobu Pojišťovna: BNP Paribas Cardif

