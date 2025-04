Platební prsten jen za korunu. mBank znovu láká na slevu

mBank spustila další akci, která má podpořit placení prstenem. Nabízí možnost získat platební prsten Niceboy One za symbolickou korunu místo standardních 1999 korun.

Noví klienti získají prsten za korunu jednoduše. Stačí si založit běžný účet mKonto nebo jeho variantu pro mladé od 15 do 18 let (#navlastnitriko), a to online nebo v mobilní aplikaci. Ve formuláři je potřeba uvést, že nový klient přichází na základě akce, vyplnit promokód PRSTEN a požádat o platební kartu Mastercard. Slevový kód na objednání prstenu pak banka odešle do pěti dnů. Uplatnit ho lze v e-shopu na webu Niceboy, který je partnerem této platební metody.

Šanci mají i dosavadní klienti. Základem je registrace do akce přes tlačítko na webu a zadání kódu PRSTEN. Prsten za korunu pak dostanou, pokud jim v některém měsíci od dubna do srpna podaří probojovat mezi 500 klientů, kteří za daný měsíc provedli nejvyšší počet plateb. Do počtu plateb se počítá jak klasická plastová karta, tak platba mobilem, hodinkami nebo jiným bezkontaktním způsobem. Na hodnotu platby není žádný minimální limit – pravidla tak mimo jiné nahrávají lidem, kteří si dokážou rozdělit nákupy na samostatné položky a platit každou zvlášť.

Banka píše, že akce potrvá do 31. srpna nebo do vyčerpání zásob. Kolik prstenů má v zásobě pro nové klienty, neupřesňuje.

Foto: Niceboy

Ostrý provoz placení prstenem v Česku odstartovala mBank loni na jaře jako první tuzemská banka, v září přidala placení prostřednictvím korálkových platebních náramků. Pro prvních tisíc nových klientů tehdy nabízela prsten za korunu, na stejnou cenu mohla dosáhnout i tisícovka vylosovaných z dosavadních klientů. Další – kratší – akci pak mBank měla v prosinci.

Od října nabízí prsteny a náramky také Raiffeisenbank. Letos se přidala ČSOB – ta od března láká nové klienty na 2000 náramků a 1000 prstenů za korunu. Dosavadním klientům nabízí 25% slevu ze standardní ceny.

Foto: Niceboy

Placení náramkem a prstenem by mělo fungovat u všech běžných terminálů s bezkontaktní funkcí, což je dnes v Česku standardem. Při zadání PIN umožňují také výběr z bankomatů, které podporují bezkontaktní výběry. Při platbě náramkem a prstenem u terminálu většinou není potřeba potvrzovat platby do 500 korun – stejně jako u klasických platebních karet. U vyšších transakcí se zadává PIN ke kartě.

„Díky platebnímu prstenu je možné platit pohodlně bez nutnosti vyndávat kartu nebo mobil. Prsten je voděodolný, nemusí se nabíjet a je přímo na ruce, takže placení s ním je extrémně praktické pro spoustu situací a míst, třeba při sportu, odpočívání u vody nebo cestování,“ říká Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank zodpovědný za produktový management a inovace. „Pokud je nutné prsten dočasně odložit, je možné si jej v aplikaci vypnout,“ dodává.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem