UniCredit Bank mění ceník. Zdraží méně využívané služby

UniCredit Bank od začátku června zvýší některé poplatky za méně využívané služby u osobních účtů. Zdraží expresní vydání platební karty, platby v korunách z účtů v cizí měně, vklad hotovosti třetí osobou nebo pronájem bezpečnostní schránky.

Základní nastavení osobních účtů se nezmění. I nadále tedy bude možné využívat účet Start, který zůstává zdarma bez podmínek – výběry z vlastních bankomatů jsou zdarma, z cizích až při výběru nejméně dvou tisíc korun. Účet Open zůstává za 89 korun měsíčně. Účet Top je zdarma, pokud na něj přijde aspoň 40 tisíc měsíčně – jinak za paušál 299 korun.

Expresní vydání nové karty

Kdo potřebuje novou nebo náhradní kartu do dvou dnů, zaplatí od června 850 Kč – to je o 200 Kč víc než dosud. Poplatek zahrnuje také zaslání PINu.

Vydání nové karty ve standardním termínu zůstává zdarma, pokud ji banka zašle na adresu klienta při konci vyznačené platnosti karty.

Nemění se ani poplatek za vydání nové karty za ztracenou nebo odcizenou – ve standardním termínu je to 200 Kč (zdarma u prémiových karet).

Dvojnásobek oproti současnosti zaplatí ten, kdo chce kartu poslat na pobočku. Poplatek stoupne na 500 Kč z dosavadních 250 Kč.

Nové zaslání PIN

Opětovné vydání a zaslání PIN zdraží od června na 200 Kč místo současných 100 Kč. Kdo ale netrvá na papírové formě, může si PIN kdykoliv zdarma zobrazit v mobilní aplikaci Smart Banking.

Poplatek za zaslání PINu na pobočku stoupne na 500 Kč z dosavadních 250 Kč. Když přijde karta s PINem společně, účtuje banka tento poplatek jen jednou.

Platby v korunách z účtu v cizí měně

Kdo chce poslat do jiné banky v Česku platbu v korunách z účtu, který má v české UniCredit Bank v cizí měně, bude ho to nově stát 300 Kč místo současných 250 Kč. Příplatek 500 Kč za papírový platební příkaz na pobočce se nemění.

Vklad hotovosti od někoho jiného

Od června zdraží také vklad hotovosti u pokladny na pobočce takzvanou třetí osobou. Tedy někým jiným, než je majitel nebo disponent účtu. Poplatek stoupne na 300 Kč z dosavadních 170 Kč.

Bezpečnostní schránky

Pronájem nejmenších schránek přijde od června na dvojnásobek: 6000 Kč ročně místo 3000 Kč. Větší schránky zdražují méně, konkrétní změnu ukazuje tabulka:

Pronájem bezpečnostní schránky (roční poplatek) rozměr poplatek od června dosavadní poplatek do 10 000 cm3 6000 Kč + DPH 3000 Kč + DPH do 15 000 cm3 6000 Kč + DPH 4500 Kč + DPH do 20 000 cm3 8000 Kč + DPH 6000 Kč + DPH do 35 000 cm3 10 000 Kč + DPH 9000 Kč + DPH Zdroj: UniCredit Bank

Účet Open už od 15 let

Účet Open si od června nově mohou otevřít zájemci už od 15 let věku, dosud to bylo od 18 let. Pravidla se tak sjednotí s bezplatným účtem Start, který si lze od 15 let založit už teď.

Dětský účet nabízí UniCredit Bank jen do 15. narozenin. Pak ho změní na účet Start, ale dříve nastavená dispoziční oprávnění se nemění. „Důvodem je, že zákonný zástupce může s účtem disponovat do dosažení zletilosti dítěte. Dispozice zákonného zástupce je zrušena v den dosažení zletilosti dítěte,“ říká mluvčí Petr Plocek.

