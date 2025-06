mKreditka Travel nabídne ještě lepší kurz než dosavadní mKarta Svět. Přidá k němu cestovní pojištění nebo vstupy do letištních salonků. Prošli jsme podrobnosti.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 24. 6. 2025

mBank začne od července nabízet kreditní kartu zaměřenou pro cesty do zahraničí. Díky benefitům může mKreditka Travel konkurovat prémiovým účtům některých tuzemských bank.

Jednou z hlavních výhod bude směnný kurz, potvrdila banka v dnes zveřejněných podrobnostech. mKreditka Travel nebude mít žádnou přirážku ke kurzu asociace Mastercard, a to jak při placení u terminálu v „kamenných“ obchodech, tak při online nákupu na internetu.

Kurz Mastercard je sice mírně vyšší než kurz Evropské centrální banky (ECB), přesto je výhodnější než v nejlepších směnárnách. Nevyrovnají se mu ani karty tuzemských bank včetně aplikace Revolut – výjimkou je debetní karta od Partners Banky, která od začátku letošního roku používá kurz ECB bez přirážky.

Například včera byl kurz Evropské centrální banky 24,862 koruny za euro, kurz Mastercard 24,88 koruny za euro.

Součástí nové mKreditky Travel je bezplatné cestovní pojištění pro celou rodinu (manžela, registrovaného partnera, druha žijícího ve společné domácnosti a libovolný počet dětí do 18 let) od pojišťovny BNP Paribas Cardif. Platí v zásadě po celém světě kromě Česka, a to pro cesty trvající až 90 dnů. Kryje především:

léčebné výlohy: limit 10 000 000 Kč na osobu, zubní ošetření maximálně 25 000 Kč

pojištění odpovědnosti: limit 5 000 000 Kč pro újmu na zdraví a 5 000 000 Kč pro újmu na majetku, pojištění spoluúčasti na půjčeném vozidle max. 20 000 Kč

storno cesty: limit 20 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 % (spoluúčast se neplatí v případě hospitalizace a úmrtí)

pojištění nevyužitých služeb: limit 20 000 Kč na osobu, spoluúčast 15 % (spoluúčast se neplatí v případě hospitalizace a repatriace)

pojištění předčasného návratu: limit 20 000 Kč na osobu

pojištění zmeškání odjezdu: limit 20 000 Kč na osobu

pojištění zavazadel a osobních věcí: limit 50 000 Kč na osobu

trvalé následky úrazu: limit 1 000 000 Kč na osobu

úmrtí následkem úrazu: 1 000 000 Kč na osobu

Porovnání s cestovním pojištěním, které ke svým prémiovým kartám nabízejí další banky, jsme přinesli v podrobném přehledu.

Nová mKreditka Travel obsahuje čtyři bezplatné vstupy za rok do salonků Mastercard na letištích v Praze, Vídni a Bratislavě. Čtyřikrát ročně lze využít také přednostní přístup k bezpečnostní kontrole na letištích.

Součástí je i nepřetržitá online služba uLékaře.cz nabízející bezplatné rady nebo možnost objednat se ke specialistovi. Nechybí ani služba Mastercard asistent – podle banky může pomoct například s organizací online nákupů, výběrem řemeslníka nebo doručením květin.

mKreditka Travel je první tři měsíce po založení bez poplatku. Od čtvrtého měsíce zůstane zdarma za podmínky, že s ní zaplatíte vždy alespoň 5000 korun měsíčně. Při nesplnění podmínky bude paušální poplatek 99 korun měsíčně.

Na rozdíl od většiny prémiových nabídek jiných bank jsou výhody navázané na kreditní, ne debetní (běžnou) kartu. To mimo jiné znamená, že zájemce musí uspět v žádosti o úvěr. Maximální úvěrový limit je půl milionu korun.

Kreditní karta funguje jako bezúročná půjčka, pokud ji včas splatíte. V případě mKreditky Travel je bezúročné období až 54 dnů, nejpozději však 24 dnů od konce (třicetidenního) zúčtovacího období. Například když zúčtovací období skončilo hned druhého dne následujícího měsíce, je potřeba splatit kreditku do 25. dne v měsíci. Po bezúročném období by banka počítala úrok 23,8 % ročně, při nesplacení alespoň minimální částky navíc ještě zákonný úrok z prodlení.

Pro cestovatele má být kreditní karta výhodou, věří mBank. „V některých zemích totiž může být záloha na půjčení auta či platba ubytování možná jen s kreditkou,“ připomíná Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank zodpovědný za produktový management a inovace.

„V mBank se dlouhodobě snažíme dělat cestování jednodušší a pohodlnější. Novou kreditní kartou reagujeme na to, co dnes cestovatelé opravdu chtějí. Nabízíme jim produkt, který jim bude krýt záda od odletu až po návrat domů,“ říká Robert Chrištof, generální ředitel mBank.

Kreditní karty obecně nejsou vhodné pro výběr hotovosti z bankomatu. mKreditka Travel má poplatek jedno procento z vybírané částky, minimálně však 49 korun. Zdarma bude výběr z bankomatu Planet Cash s barvami a logem mBank.

Na druhou stranu, mBank od července přestane nabízet novým zájemcům všechny dosavadní typy svých kreditních karet: mKreditku, mKreditku e-shop (ta klientům vracela 1 % z plateb v e-shopech), mKreditku Plus a mKreditku Broker Consulting. Dosud vydané karty budou dál fungovat.

Od července si už nebude možné sjednat ani debetní mKartu Svět. Ta dlouhodobě nabízela nejlepší směnné kurzy mezi tuzemskými bankami – až do začátku letošního roku, kdy ji překonala karta od Partners Banky.

„Pro stávající majitele mKarty Svět se nic nemění a při ukončení platnosti jim je i po 1. červenci budeme nadále automaticky obnovovat,“ ujišťuje mluvčí mBank na dotaz webu Peníze.cz. Dodává, že od července se nezhorší ani dosavadní směnný kurz, který u mKarty Svět dlouhodobě patří k nejlepším na trhu.

mBank zároveň přestává vydávat novým zájemcům platební nálepku. Dosavadní uživatelé s ní mohou dál platit, ale jen do vypršení vyznačené platnosti – pak už nebude nálepka obnovena.

mBank zůstávala poslední v Česku, která nálepky stále vydávala i pro nové zájemce. „Aktuálně evidujeme nižší tisíce aktivních mNálepek. Naši klienti preferují platby mobilem a nositelnými zařízeními,“ upřesňuje mluvčí Kristýna Dolejšová.

Kurzy měn na Peníze.cz

Euro 24,865 +0,04 Kč Americký dolar 21,675 +0,12 Kč Britská libra 29,021 -0,06 Kč Švýcarský frank 26,471 +0,10 Kč Turecká lira 54,557 +0,23 Kč

Petr Kučera

