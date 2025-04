Najíst a napít se zadarmo, přečíst si noviny nebo časopisy, odpočinout si ve větším klidu než na chodbě odletové haly a třeba i s výhledem na letištní plochu. Bezplatné vstupy do salonků na světových letištích patří – společně s cestovním pojištěním – k nejatraktivnějším benefitům, které tuzemské banky dávají k lepším variantám osobních účtů.

Nejde o výsadu jen těch úplně nejbohatších klientů s privátním bankovnictvím. Zpříjemnit si čekání před odletem mohou i lidé z takzvané střední třídy, pokud dosáhnou na prémiový účet. Ten banky nabízejí klientům s nadprůměrným příjmem nebo s většími úsporami.

Bezplatné vstupy do letištních salonků v rámci prémiového účtu bez paušálu nabízejí Česká spořitelna (Erste), ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank a Moneta. Na salonky zdarma nedosáhnou klienti Top účtu v UniCredit Bank.

Nejvíc bezplatných vstupů do salonků po celém světě nabízí Raiffeisenbank – až deset za kalendářní rok. Z limitu lze čerpat i vstupy pro rodinu nebo jiný doprovod. Majitel karty kromě toho může využít neomezený počet bezplatných vstupů do salonků v Praze, Vídni nebo Bratislavě – v tomto případě ale jen pro sebe, za případný doprovod už musí zaplatit.

Prémiový účet v Raiffeisenbank je přitom nejdostupnější z těch, které bezplatné vstupy do salonků nabízejí. Bez měsíčního paušálu ho může mít každý, komu na něj přijde aspoň 50 tisíc korun měsíčně (sčítají se dvě nejvyšší platby).

Další banky – mBank, Fio, Air Bank nebo Partners – zatím nemají podobné prémiové účty v nabídce, dvě z nich se k nim ale zřejmě přiblíží. Partners Banka připravuje „cestovatelský balíček“ (základem jsou kurzy bez navýšení, které nabízí od začátku letošního roku). mBank zvažuje „cestovatelskou kreditní kartu“ – v dotazníku potenciálním klientům zmínila koncept, který by mimo jiné obsahoval čtyři vstupy do salonků v Praze, Vídni a Bratislavě, čtyři zrychlená odbavení na desítkách letišť, možnost využít úschovu zavazadel při cestování zdarma, kurzy bez přirážky a cestovní pojištění.

Banka Creditas nabízela prémiové bankovnictví lidem, kteří mají ve skupině Creditas uloženo nebo investováno aspoň tři miliony korun. Dříve ho mohl získat také klient, který má hypotéku ve výši nejméně osm milionů a současně mu na účet přijde aspoň 75 tisíc měsíčně. Od letošního února však Creditas změnila prémiové bankovnictví na privátní, do tohoto přehledu tedy nepatří.

Pustí vás i s rodinou – když není plno

Tuzemské banky využívají některou z mezinárodních sítí salonků: nejčastěji Lounge Key, případně Dragon Pass nebo Priority Pass. Z obecného pohledu klienta s bezplatným vstupem není mezi sítěmi výraznější rozdíl. Každá z nich má přibližně 1300 až 1700 salonků ve stovkách měst. Samotné salonky na jednotlivých letištích se jmenují různě – který z nich spadá pod vaši síť, zjistíte nejsnadněji ze stránek konkrétního programu.

Bezplatné vstupy do těchto sítí může čerpat jak sám držitel karty, tak jeho doprovod, typicky rodina. Za každého hosta se odečte jeden vstup z limitu. Důležité je hned u vstupu salonku nahlásit, že chcete využít vstup z konkrétního programu – a předložit platební kartu, která tuto výhodu obsahuje. Po vpuštění pak můžete využít bezplatné občerstvení, přečíst si noviny a časopisy, samozřejmostí je wi-fi, v nabídce bývá i sprcha. Nezáleží na tom, jakou letenku máte nebo s kým letíte.

Anketa Byli jste za poslední tři roky v salonku? ano, chodím do nich pravidelně ano, párkrát se to povedlo ano, zatím jednou ne, ale chystám se ne, moje banka to nenabízí ne, nedosáhnu na to ne, neláká mne to ne, nelétám

Jenže: salonky bývají často plné, hlavně v sezoně nebo během cestovní špičky. Když je naplněna kapacita pro konkrétní síť (například Lounge Key), může obsluha na recepci pustit dovnitř jen samotného držitele karty, ale už ne jeho doprovod. Nebo ani držitele. Provozovatel salonku na to má právo nezávisle na tom, kolik bezplatných vstupů ještě majiteli karty zbývá z ročního limitu.

U salonků Mastercard nebo Visa v Praze, Vídni a Bratislavě mají klienti obvykle neomezený počet vstupů za rok (konkrétní podmínky u jednotlivých bank popisujeme níže). Ale většinou jen sami pro sebe – už ne pro rodinu nebo jiný doprovod. Když je v salonku volno, může doprovod vstoupit za poplatek, který se pohybuje přibližně od 450 do 1000 korun podle města a salonku. Salonek Mastercard Lounge na pražském letišti (Terminál 1) je od loňského podzimu v rekonstrukci – ta by měla podle plánu skončit ještě v dubnu, dočasná náhrada má výrazně omezenou kapacitu.

Plný salonek? Využijte slevu v restauraci

Bohužel – salonky jsou rok od roku plnější. Přibývá tak zklamaných klientů, kteří tento benefit od banky v praxi nevyužijí.

Kapacitní problémy jsou hlavně důsledkem toho, že banky nabízejí bezplatné vstupy čím dál víc klientům. A to i v případě, že svou nabídku nerozšiřují ani nezmírňují kritéria – díky postupnému zvyšování mezd dosáhne na limity víc zájemců.

Provozovatelé salonkových sítí proto začali držitelům karet nabízet alternativní možnost, jak benefity od banky využít. Například v síti Lounge Key jsou to na pražském letišti slevy v podnicích Pilsner Urquell Original Restaurant, Bottega Prosecco nebo AeroPorto. Seznam pro další letiště byste měli najít na webu salonkové sítě.

Při placení pak může klient říct, že chce využít slevu z programu Lounge Key a zaplatit příslušnou kartou. Z účtenky se mu odečte sleva ve výši 23 eur (550 Kč) – respektive za každou uplatněnou slevu se odečte jeden vstup z ročního limitu. U dvou lidí může sleva dosáhnout 46 eur (1100 Kč), odečítala by se pak jako jedna návštěva držitele karty a jedna návštěva hosta.

A tady už je přehled, co konkrétně nabízejí jednotlivé banky:

Česká spořitelna (Erste Premier)

Klient Erste Premier má osm volných vstupů za kalendářní rok do salonků sítě LoungeKey po celém světě. Může je čerpat jak pro sebe, tak pro rodinu nebo jiný doprovod – za každou osobu se odečte jeden vstup. Případný devátý a další vstup pak stojí 15 eur za osobu, což je poloviční sleva ze standardní ceny.

Kromě toho má majitel karty (pro sebe) neomezený počet vstupů do letištních salonků Erste Premier Lounge na Terminálu 2 (Schengen) pražského letiště, Mastercard Lounge na Terminálu 1 (mimo Schengen) pražského letiště, salonků Sky Lounge a Vienna Lounge na vídeňském letišti a do salonku Mastercard Caproni Lounge na bratislavském letišti. Může s sebou vzít až čtyři hosty – jejich vstup se odečítá z ročního limitu osmi vstupů do sítě LoungeKey. Po vyčerpání volných vstupů zaplatí hosté standardní vstupné s poloviční slevou. Děti do tří let mají vstup zdarma, v pražském salonku Erste Premier Lounge do dvanácti let.

Výhodou je také individuální bezpečnostní kontrola před vstupem do Erste Premier Lounge na pražském letišti – maximálně pro čtyři hosty.

Program Erste Premier stojí standardně 2500 Kč měsíčně. Bezplatně ho může mít klient, který splní aspoň jedno ze tří následujících kritérií:

přijde mu na účet v součtu aspoň 70 tisíc korun měsíčně a současně má ve skupině České spořitelny uloženo, investováno nebo půjčeno aspoň 250 tisíc korun

má ve skupině České spořitelny uloženo nebo investováno nejméně dva a půl milionu korun

má ve skupině České spořitelny uloženo, investováno nebo půjčeno nejméně čtyři miliony korun (u úvěrů se počítá jejich původní výše, ne zbývající nesplacená částka)

Vedle letištních salonků má program Erste Premier další výhody, především:

cestovní pojištění zdarma i pro rodinu nebo partnera, a to i když cestují bez majitele karty. Limit pro léčebné výlohy je 50 milionů, pro pojištění odpovědnosti šest milionů, pro pojištění storna 30 000 Kč na osobu

výběry ze všech bankomatů – tedy i v zahraničí – zdarma

neomezený počet cizoměnových účtů

osobní asistent po telefonu až třikrát měsíčně zdarma (pomůže například s pronájmem auta v zahraničí, rezervací ubytování, obstaráním vstupenek na kulturní akce nebo s objednáním řemeslníka)

služba Lékař na telefonu (konzultace zdravotního stavu klienta nebo jeho nezletilých dětí a další služby, a to až třikrát měsíčně zdarma nonstop s garancí spojení s lékařem do 30 minut od odeslání požadavku)

autoasistence (oprava nebo odtah při běžné poruše, defektu kola, nehodě a podobně)

cykloasistence (při defektu kola oprava do 4000 Kč přímo na místě kdekoliv v ČR, případně doprava do servisu, místa ubytování či půjčovny do vzdálenosti 50 km)

ČSOB

Klient s účtem ČSOB Premium a kreditní kartou Mastercard World Elite má čtyři bezplatné vstupy ročně do salonků sítě LoungeKey po celém světě. Může je čerpat jak pro sebe, tak pro rodinu nebo jiný doprovod – za každou osobu se odečte jeden vstup. Případný pátý a další vstup pak stojí 35 dolarů za osobu.

Do salonků Mastercard v Praze (Terminál 1), Vídni a Bratislavě má majitel karty neomezený počet bezplatných vstupů. Za případný doprovod musí zaplatit 450 Kč za osobu. Děti do tří let mají vstup zdarma. S kreditní kartou lze využít přednostní průchod bezpečnostní kontrolou (ne přes pasovou kontrolu) před odletem z pražského Terminálu 1.

Kdo má jen debetní kartu Visa Infinite, může využít salonek FastTrack Lounge na Terminálu 2 (Schengen) pražského letiště. Za vstup zaplatí 500 Kč na osobu (majitel karty i hosté), případně 350 Kč za děti od tří do čtrnácti let, děti do tří let mají vstup zdarma. Vstup do salonku je přímo z odbavovací haly po schodišti s červeným kobercem. Po využití služeb salonku je k dispozici individuální bezpečnostní FastTrack kontrola.

S kreditní kartou má majitel karty neomezený počet vstupů do salonků ve Vídni a Bratislavě. S debetní kartou může majitel karty využít dva bezplatné vstupy ročně ve Vídni. Za hosty ale vždy platí.

Program ČSOB Premium stojí standardně 1500 Kč měsíčně. Bezplatně ho (po nedávném zpřísnění podmínek) může mít klient, který splní aspoň jedno ze tří následujících kritérií:

přijde mu na účet v součtu aspoň 60 tisíc korun měsíčně a současně má ve skupině ČSOB uloženo, investováno nebo půjčeno aspoň 300 tisíc korun (u půjček se počítá jen nesplacená jistina)

má ve skupině ČSOB uloženo nebo investováno aspoň dva miliony korun

má ve skupině ČSOB sjednanou hypotéku ve výši nejméně pět milionů korun.

Vedle letištních salonků má program ČSOB Premium další výhody, především:

cestovní pojištění s nejvyššími limity v porovnání s konkurencí (léčebné výlohy 100 milionů, odpovědnost za újmu 20 milionů, storno 50 tisíc na osobu s 10% spoluúčastí, a to pro maximálně dva dospělé a tři děti do 21 let nezávisle na tom, jestli cestují s majitelem karty)

pojištění pro případ ztráty či krádeže karty i osobních věcí (mobil, tablet, taška, peněženka, doklady i klíče) v nejvyšší variantě

výběry ze všech bankomatů – tedy i v zahraničí – zdarma

pojištění prodloužené záruky o jeden rok

vyšší strop pro bonusové úročení u spořicího účtu (půl milionu korun místo standardních čtvrt milionu)

služba uLékaře.cz zdarma – online konzultace s lékařem kdykoliv

Komerční banka

Klient KB Premium (dříve účet Top nabídka) má s kreditní kartou Mastercard World Elite čtyři bezplatné vstupy ročně do salonků sítě Dragon Pass po celém světě. Může je čerpat jak pro sebe, tak pro rodinu nebo jiný doprovod – za každou osobu se odečte jeden vstup. Případný pátý a další vstup pak stojí 26 eur za osobu.

Stejnou kreditní kartu může zdarma získat také rodinný příslušník (typicky manžel/ka) klienta.

Kromě toho má majitel karty neomezený počet vstupů do letištních salonků Mastercard Lounge na Terminálu 1 (mimo Schengen) pražského letiště, Sky Lounge a Vienna Lounge ve Vídni a Mastercard Caproni Lounge v Bratislavě. Za případný doprovod platí v Praze 450 Kč na osobu, ve Vídni 33 nebo 44 eur a v Bratislavě 18 eur, nejmenší děti mají vstup zdarma. Držitelé karet Mastercard, kteří navštíví salonek Mastercard Lounge v Praze, mají právo využít přednostní průchod bezpečnostní kontrolou před odletem z Terminálu 1.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme! Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním. Chci se pojistit

Kdo může mít prémiový účet KB Premium (Top nabídka) zdarma místo standardní ceny 1490 Kč měsíčně? Ten, kdo splní aspoň jednu z následujících podmínek:

na běžný účet mu přijde nejméně 100 tisíc korun měsíčně, z toho je alespoň jedna příchozí platba nejméně 70 tisíc

má ve skupině KB uloženo nebo investováno aspoň tři miliony korun (vedle banky se počítá stavební spořitelna Modrá pyramida, KB Penzijní společnost, Amundi nebo Komerční pojišťovna)

na běžný účet mu za posledních dvanáct měsíců přišlo v průměru nejméně 100 tisíc korun za měsíc a zároveň má ve skupině KB uloženo nebo investováno nejméně milion korun

součet splátek úvěrů je nejméně 30 tisíc korun (spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření)

součet poskytnutých hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření je nejméně šest milionů korun (u účtů založených do konce roku 2022 stačí pět milionů)

Vedle letištních salonků má KB Premium další výhody, především:

cestovní pojištění zdarma pro celou rodinu, nově ve variantě Premium rodina s výrazně vyššími limity: například na léčebné výlohy 100 milionů korun, na pojištění odpovědnosti 20 milionů (kromě ušlého zisku), na storno 100 tisíc s 20% spoluúčastí...

asistenční služba pro motoristy (oprava auta, odtah do nejbližšího servisu, zapůjčení náhradního vozidla)

asistenční služba pro cyklisty

pojištění platebních karet a osobních věcí

asistent na telefonu – služby concierge (např. pomůže s rezervací hotelu, zajištěním právníka, objednáním donáškové služby...)

účet v tarifu Exclusive (možnost až 10 multiměnových účtů, výběry ze všech bankomatů zdarma, lepší směnný kurz, vyšší úrok na spoření)

online služba uLékaře.cz

Dodejme, že nejvíce bezplatných vstupů – až deset ročně v síti Dragon Pass a dva ve Vídni – nabízí Komerční banka ke kreditní kartě Visa Infinite, kterou však nedává zdarma v rámci žádného účtu. Lze si ji pořídit za standardní cenu 850 Kč měsíčně.

Ani k nejdražšímu tarifu Exclusive s paušálem 169 Kč měsíčně Komerční banka žádné bezplatné vstupy do letištních salonků automaticky nenabízí, pokud klient současně nedosáhne na prémiové výhody KB Premium.

Majitelé kreditních karet A karta, Lady karta a 4U karta mají neomezený vstup do salonků Sky Lounge a Vienna Lounge ve Vídni a MC Caproni Lounge v Bratislavě. V pražském MC Lounge zaplatí 450 Kč. Za hosty platí 33 nebo 44 eur (Vídeň), 30 eur (Bratislava) nebo 860 Kč (Praha).

Raiffeisenbank

Až deset bezplatných vstupů ročně do letištních salonků sítě LoungeKey má klient s Exkluzivním účtem. V rámci účtu může dostat zdarma dvě debetní karty typu Gold (ke každé jsou čtyři vstupy) a jednu kreditní kartu (dva vstupy). Bezplatné vstupy může klient je čerpat jak pro sebe, tak pro rodinu nebo jiný doprovod – za každou osobu se odečte jeden vstup.

S debetní kartou Mastercard Gold nebo kreditní kartou RB Premium může majitel zdarma do salonků Mastercard Lounge v Praze (Terminál 1), Sky Lounge a Vienna Lounge ve Vídni a Caproni Lounge v Bratislavě, doprovod platí od 450 Kč. S debetní kartou Visa Gold má majitel bezplatný vstup do salonku FastTrack na Terminálu 2 pražského letiště, doprovod platí 500 Kč.

Standardní cena Exkluzivního účtu RB je 299 Kč měsíčně. Zdarma ho má ten, komu přijde na účet přinejmenším 50 tisíc korun měsíčně (počítá se součet dvou nejvyšších plateb) nebo kdo má v Raiffeisenbank uloženo nebo investováno aspoň jeden a půl milionu korun.

Vedle letištních salonků má Exkluzivní konto další výhody, především:

cestovní pojištění pro celou rodinu (limit pro léčebné výlohy je 10 milionů korun, pojištění odpovědnosti čtyři miliony, storno cesty 30 tisíc s 15% spoluúčastí)

až 17 měn pod jedním číslem účtu

vyšší strop pro bonusový úrok na spořicím účtu (pět milionů korun)

online konzultace s lékařem

neomezený počet příchozích zahraničních plateb mimo Evropský hospodářský prostor

asistenční služba, která pomůže třeba se sháněním řemeslníka, objednávkou květin nebo zajištěním rodinné oslavy

výběry ze všech bankomatů – tedy i v zahraničí – zdarma (to nabízí i nižší varianty účtu v RB)

Moneta Money Bank

S prémiovým účtem Gold má klient čtyři bezplatné vstupy ročně do salonků sítě Priority Pass po celém světě. Může je čerpat jak pro sebe, tak pro rodinu nebo jiný doprovod – za každou osobu se odečte jeden vstup. Za případné další návštěvy se platí 30 eur.

Standardní poplatek za účet Gold je 469 korun měsíčně. Když na účet přijde aspoň 35 tisíc korun, klesne paušál na 169 korun. Zcela bez měsíčního poplatku je účet v případě, že klient má v Monetě uloženo aspoň milion korun (součet na všech účtech a investicích).

Vedle letištních salonků má účet Gold další výhody, především:

cestovní pojištění pro držitele karty a další až tři rodinné příslušníky (limit pro léčebné výlohy je 15 milionů korun, pojištění odpovědnosti jeden milion, storno cesty 15 tisíc s 20 % spoluúčastí)

pojištění platebních karet (náhrada škody vzniklé v důsledku neoprávněného užití odcizené nebo ztracené karty)

pojištění osobních věcí

cizoměnový účet s platební kartou

zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu, který je bez stropu

výběry ze všech bankomatů – tedy i v zahraničí – zdarma (to nabízí i běžný účet Tom Plus)

výhodnější kurz v online směnárně (ta je dostupná i pro běžný účet Tom Plus)

UniCredit Bank

Nejlepší varianta běžného účtu s názvem Top je bez měsíčního paušálu, když vám na účet přijde aspoň 40 000 Kč měsíčně. Nabízí některé benefity, ale bezplatné vstupy do salonků mezi ně nepatří.

Na bezplatné vstupy dosáhnou až klienti privátního bankovnictví Private Premium, které je určeno lidem s vklady a investicemi v celkové výši nejméně jeden a půl milionu korun. S kartou Mastercard World Elite Wealth má její majitel neomezený počet vstupů do sítě Priority Pass. Pro doprovod má tři vstupy ročně zdarma, za další platí 30 eur. S kartou World Elite Wealth Premium se za každý vstup (i majitele karty) platí 30 eur.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

