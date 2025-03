Platební náramky a prsteny už nabízí i ČSOB. Dočasně se slevou

ČSOB začíná nabízet platební náramky a prsteny. Noví klienti si je mohou koupit za symbolickou korunu, dosavadní klienti za cenu od 1350 Kč do 2024 Kč.

Na výběr je několik variant náramků a prstenů od společnosti Niceboy. Jejich standardní cena je od 1799 Kč do 2699 Kč. Dosavadní klienti dosáhnou na 25% slevu díky kódu CSOB25.

Noví klienti si mohou náramek nebo prsten objednat za korunu, pokud po založení účtu aspoň pětkrát zaplatí kartou (digitální v mobilu) v obchodě nebo na internetu. Do pěti dnů jim pak banka pošle slevový kód.

Služba i kampaň oficiálně odstartovaly včera – v pondělí dopoledne. Na korunovou cenu dosáhnou tři tisíce nových klientů – sleva je omezena na 2000 náramků a 1000 prstenů. Každý účastník akce může získat pouze jednu odměnu.

Momentálně – v úterý odpoledne – není na webu Niceboy v sekci ČSOB k dispozici ani jeden náramek nebo prsten. „Na zboží aktuálně čekáme“, píše e-shop bez bližších podrobností. Čtvrtinová sleva pro dosavadní klienty nicméně funguje i mimo tuto sekci.

ČSOB je třetí bankou v Česku, která tyto možnosti placení spustila. Testovala je už loni – tehdy předpokládala zprovoznění ještě během podzimu, nakonec začala až v tomto týdnu. Už v roce 2021 sice nabídla „fitness náramek“ Xiaomi Mi Band, v praxi jde ale o chytré hodinky.

Ostrý provoz placení prstenem v Česku odstartovala jako první mBank loni na jaře, v září přidala placení prostřednictvím korálkových platebních náramků. Také ona spolupracuje se společností Niceboy a kartovou asociací Mastercard. Od října nabízí náramky a prsteny Raiffeisenbank.

Vedle Niceboy Pay podporují mBank a Raiffeisenbank i všechny další platební řešení pro takzvanou chytrou elektroniku, které jsou v tuzemsku dostupné: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Zepp Pay, Xiaomi Pay a SwatchPay. Podporovaly také službu Fitbit Pay, která od loňského léta přešla pod Google Pay. Raiffeisenbank provozuje i vlastní platební aplikaci RaiPay.

Placení náramkem a prstenem by mělo fungovat u všech běžných terminálů s bezkontaktní funkcí, což je dnes v Česku standardem. Při zadání PIN umožňují také výběr z bankomatů, které podporují bezkontaktní výběry. Při platbě náramkem a prstenem u terminálu většinou není potřeba potvrzovat platby do 500 korun – stejně jako u klasických platebních karet. U vyšších transakcí se zadává PIN ke kartě.

ČSOB včera zároveň oznámila, že loni spuštěné možnosti placení náramkem či prstenem si vyzkoušela už zhruba desetina jejích klientů. To by znamenalo téměř 300 tisíc lidí – přitom sama ČSOB obě služby nabízí teprve od včerejška. Na dotaz webu Peníze.cz ohledně těchto čísel banka neodpověděla. S největší pravděpodobností to nejsou čísla přímo z banky, ale jen zmatečné spojení s výsledky průzkumu, kterou loni v prosinci pro společnost Mastercard uskutečnila agentura G82 na vzorku 1204 uživatelů internetu. Jen 327 z dotázaných bylo klienty ČSOB – a devět procent z nich, tedy třicet, si zřejmě vyzkoušelo placení náramkem či prstenem u jiné banky, případně za náramek považovalo také zmíněný Xiaomi Band.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Kde vaše peníze pracují XTB nabízí mnoho investičních příležitostí, a to i pro vaše úspory. Sami rozhodujete, co si vyberete! Investujte vlastní cestou

Sdílejte článek, než ho smažem