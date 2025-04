mBank nabídne novou kreditní kartu zaměřenou pro cesty do zahraničí. První zájemci si ji budou moct objednat od 1. července, potvrdila webu Peníze.cz mluvčí banky Kristýna Dolejšová.

Nová karta nazvaná mKreditka Travel nabídne několik benefitů. Zatím prvním oficiálně potvrzeným je rodinné cestovní pojištění zdarma. Banka s ním počítá v novém ceníku, který začne platit od července.

„Konkrétní výhody plánujeme klientům ještě představit před jejím uvedením na trh,“ říká k tomu mluvčí zatím bez bližších podrobností. mBank v březnovém dotazníku klientům zmínila koncept, který by vedle cestovního pojištění obsahoval také čtyři vstupy do salonků v Praze, Vídni a Bratislavě, čtyři zrychlená odbavení na desítkách letišť, možnost využít úschovu zavazadel při cestování zdarma a převody měn bez přirážky ke kurzům Visa či Mastercard (tedy bez marže pro banku).

mKreditka Travel bude zdarma, pokud s ní klient zaplatí alespoň 5000 korun měsíčně. Při nesplnění podmínky bude paušální poplatek 99 korun měsíčně.

Banka avizuje, že „vylepšené cestovní pojištění“ – v porovnání s dosavadní nabídkou – si zájemci budou moct od července sjednat ke všem platebním kartám, a to ve dvou variantách: osobní za 69 Kč měsíčně a rodinné za 119 Kč měsíčně (v rámci mKreditky Travel zdarma).

Na druhou stranu, mBank od července přestane nabízet novým zájemcům všechny dosavadní typy svých kreditních karet: mKreditku, mKreditku e-shop (ta klientům vracela 1 % z plateb v e-shopech), mKreditku Plus a mKreditku Broker Consulting. Dosud vydané karty budou zatím dál fungovat.

Od července si už nebude možné sjednat ani debetní mKartu Svět. Ta dlouhodobě nabízela nejlepší směnné kurzy mezi tuzemskými bankami – až do začátku letošního roku, kdy ji překonala karta od Partners Banky. „Pro stávající majitele mKarty Svět se nic nemění a při ukončení platnosti jim je i po 1. červenci budeme nadále automaticky obnovovat,“ ujišťuje mluvčí mBank na dotaz webu Peníze.cz.

Z nabídky pro nové zájemce od července zmizí také platební nálepka. Dosavadní uživatelé s ní mohou dál platit, ale jen do vypršení vyznačené platnosti – pak už nebude nálepka obnovena.

mBank zůstávala poslední v Česku, která nálepky stále vydávala i pro nové zájemce. „Aktuálně evidujeme nižší tisíce aktivních mNálepek. Naši klienti preferují platby mobilem a nositelnými zařízeními,“ upřesňuje mluvčí Kristýna Dolejšová.

Nový sazebník od července počítá i se zrušením korunového příplatku za odeslání okamžité platby, který mBank účtovala jako jediná. V praxi tento příplatek zrušila už od letošního dubna.

Zdarma budou i výběry z nové sítě bankomatů, kterou pro mBank (s jejím logem a barvami) začíná provozovat síť Planet Cash – a to bez ohledu na výši výběru. Pro ostatní bankomaty se nic nemění: při výběru alespoň 1500 korun jsou bez poplatku, u menších částek si banka strhne 29 korun (kromě klientů do 18 let věku, kteří mají tři výběry v měsíci zdarma).

