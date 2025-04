mBank od letošního července přestane vydávat platební nálepky. Byla poslední bankou v Česku, která je stále ještě nabízela novým zájemcům ke standardnímu osobnímu účtu.

Dříve vydané nálepky budou dál fungovat jako dosud, ale jen do konce vyznačené platnosti. Po jejich expiraci už je mBank klientům neobnoví.

„Aktuálně evidujeme nižší tisíce aktivních mNálepek,“ upřesňuje mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. Před dvěma lety banka evidovala zhruba 12 tisíc aktivních mNálepek, z toho čtyři tisíce byly vydané k dětským nebo studentským účtům.

„Naši klienti preferují platby mobilem a nositelnými zařízeními,“ vysvětluje mluvčí, proč uživatelů nálepek dál ubývá. Klienti mBank mohou vedle klasické karty platit nejen chytrými telefony s technologií NFC (aplikace Apple Pay nebo Google Pay, resp. Peněženka Google) a chytrými hodinkami, ale od loňska také platebním prstenem nebo korálkovým náramkem.

Přesto tu zůstane výjimka: Air Bank stále nabízí nálepku i novým zájemcům, ovšem jen k účtům pro děti a mládež do 18 let. Novým zájemcům z řad běžných (dospělých) klientů ji nevydává už od konce roku 2021, nicméně dosavadním uživatelům dál obnovuje nálepku při konci její platnosti nebo vydává náhradní při ztrátě či zničení. Další omezení v nejbližší době nechystá, vyplývá z vyjádření pro web Peníze.cz.

Platební nálepky, vydávané jako doplněk ke kartám Mastercard a později i Visa, končí po přibližně deseti letech existence.

V Česku s nimi jako první začala v roce 2011 Citibank – krátce poté, co přišla s první bezkontaktní kartou. Novou technologii bezkontaktního placení nabízel Mastercard pod značkou PayPass. Do té doby bylo nutné platební karty vkládat do terminálu a zadávat PIN při každé platbě. Oproti tomu bezkontaktní kartu (i nálepku) stačilo obvykle jen přiložit, do 500 Kč se nezadává PIN.

První majitelé bezkontaktních karet či nálepek od Citibank je mohli využít prakticky jen v zahraničí, protože terminály v českých obchodech to ještě neuměly.

Důležitý krok ke skutečnému startu bezkontaktních plateb v Česku udělala na podzim 2011 Česká spořitelna: začala dodávat bezkontaktní terminály obchodníkům a zároveň začala vydávat bezkontaktní karty svým klientům. Tím se mohly na trhu rychleji prosadit.

Protože většina tehdejších mobilů ještě neumožňovala bezkontaktní placení, byly nálepky zajímavou inovací. Lidé si je mohli nalepit na telefon, na klíčenku či na jiný předmět, který mají často u sebe. Byly o dost menší než klasická karta, ale po přiložení k terminálu v obchodě fungovaly prakticky stejně.

Pro část klientů mohla být nálepka zajímavá i jako dodatková karta. Nemuseli zvlášť hlídat kartu (nebo mobil), což se hodilo i pro dětské účty. S nálepkou se také dá platit, když se vám vybije telefon. Nemluvě o lidech, kteří neměli smartphone nebo platební aplikaci.

S nálepkami sice přišla Citibank už v roce 2011, ale jen ke kreditním kartám. Zásadnější byl až krok tehdejší GE Money Bank (dnes Moneta) na začátku roku 2013 – nabídla je pro všechny své klienty jako alternativu debetních karet. V roce 2013 začaly s nálepkami také Raiffeisenbank a Česká spořitelna, o rok později ČSOB, na podzim 2015 Air Bank, na jaře 2016 mBank a v létě 2017 Creditas. Od léta 2014 si je mohli ke kreditní kartě pořídit také klienti nebankovní společnosti Cetelem, která se později změnila na Hello Bank.

Ani v polovině minulého desetiletí však platební nálepky nezaujaly výraznější část klientů. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere z února 2016 je využívala jen tři procenta lidí starší 15 let. Další dvě procenta si nálepky vyzkoušela, ale v době průzkumu už je nepoužívala. V poměru k celé populaci to byl ještě menší podíl, protože průzkum se ptal jen uživatelů internetu – podle statistiků přitom tehdy čtvrtina lidí internet nepoužívala.

Po polovině minulého desetiletí už začaly být dostupnější mobily s technologií NFC. Samostatné aplikace některých tuzemských bank, později také globální služby Android/Google Pay (v Česku od listopadu 2017) a Apple Pay (v Česku od února 2019) tak umožnily snadné placení digitalizovanou kartou v telefonu.

S nálepkami jako první skončila Moneta Money Bank v roce 2019. Raiffeisenbank přestala vydávat nové nálepky od roku 2020. ČSOB skončila s vydáváním a obnovou nálepek v listopadu 2020. Česká spořitelna ukončila nabídku od ledna 2021 – už tehdy je používal zlomek klientů: podle čísel z léta 2020 fungovalo zhruba 10 tisíc nálepek, z toho aktivních byla asi polovina. V lednu 2022 ukončila vydávání nových nálepek Banka Creditas, v březnu 2023 Hello Bank.

Některé banky – Komerční banka, Fio, UniCredit, Equa nebo Sberbank – s vydáváním nálepek nikdy nezačaly. „Bezkontaktní nálepky jsme nikdy nenabízeli, ani jsme jejich zavedení neplánovali. Považovali jsme je za slepou cestu, a naopak jsme se soustředili na cílová řešení jako jsou Google Pay a Apple Pay,“ zdůvodnil už před lety tuto strategii Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.

