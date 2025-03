Co se děje

Raiffeisenbank: až 3000 Kč pro nové klienty

Novým klientům, kteří si do konce března otevřou běžný osobní účet (s názvem Chytrý, Aktivní nebo Exkluzivní), bude Raiffeisenbank posílat 500 korun po dobu šesti měsíců.

K získání celkem 3000 korun je potřeba aspoň desetkrát měsíčně zaplatit debetní kartou vydanou k tomuto účtu. Počítají se platby v jakékoliv výši – nezáleží na tom, jestli u terminálu v prodejně („kamenný obchod“) nebo na internetu.

Pozor jen na to, aby se platby stihly v příslušném kalendářním měsíci také zaúčtovat – tedy aby je banka skutečně odepsala z účtu (nejen zablokovala). Splnění podmínky proto není dobré nechávat až na konec měsíce. Kdo chce předejít tomu, že narazí na pomalejšího obchodníka, měl by raději včas udělat víc plateb u různých obchodníků.

Při splnění podmínek za kalendářní měsíc – aspoň deset zaúčtovaných plateb kartou – pak banka připíše na účet odměnu 500 korun nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Získat můžete maximálně 3000 korun, když podmínku splníte v každém ze šesti měsíců za sebou. Měsíc založení účtu se nepočítá, platby kartou se hodnotí až od toho následujícího.

Základní varianta konta nazvaná Chytrý účet je bez poplatků a bez závazků, takže do vyzkoušení účtu investujete jenom váš čas. Založení přes internet zabere jen pár minut.

Odměnu dostane nový klient, kterému je aspoň 18 let, neměl v posledním půl roce jiný běžný účet v Raiffeisenbank a neúčastnil se akce „6 x 500 Kč“ už dříve.

Komerční banka: až 3000 Kč pro nové klienty

Kdo si stáhne aplikaci KB+ a jejím prostřednictvím založí běžný účet v Komerční bance, může dostat až 3000 korun. Odměna cílí jen na nové klienty, kteří za poslední rok (od 17. února 2024) neměli v Komerční bance žádné bankovní produkty nebo služby.

Na výběr jsou čtyři běžné účty – tarify Start, Standard, Komfort nebo Exclusive. Tarif Start je bez paušálu a bez poplatků za základní služby (výběry z bankomatů jsou zdarma jen ze sdílené sítě KB, Monety, Air Bank a UniCredit). Vyšší tarify jsou placené a nabízejí například levnější nebo bezplatné výběry z cizích bankomatů, multiměnový účet, lepší úročení spořicího účtu nebo lepší měnový kurz.

Pro získání maximálního bonusu je potřeba ve třech následujících měsících od založení účtu pokaždé splnit dvě podmínky: alespoň pětkrát zaplatit debetní kartou k účtu a mít celkový příjem na účet alespoň 15 tisíc korun. Za splnění jedné podmínky náleží bonus 500 korun, za splnění obou podmínek tedy 1000 korun – a když to uděláte ve třech měsících za sebou, dostanete celkem 3000 korun.

Počítají se platby v jakékoliv výši – nezáleží na tom, jestli u terminálu v prodejně nebo na internetu. Pozor jen na to, aby se platby stihly v příslušném kalendářním měsíci také zaúčtovat – tedy aby je banka skutečně odepsala z účtu (nejen zablokovala). Když chcete mít jistotu, udělejte radši víc než pět plateb hned v první polovině měsíce.

Do celkového příjmu na účet – aspoň 15 tisíc měsíčně – se počítají bezhotovostní příchozí platby a vklady hotovosti prostřednictvím bankomatů i poboček. Nepočítají se převody z jiných účtů stejného klienta v KB, čerpané prostředky z úvěrů poskytnutých KB nebo Modrou pyramidou ani bonusy vyplácené na účet z marketingových akcí.

Komerční banka: 500 Kč na dětský účet

Když na nově založený účet pro dítě vložíte do dvou měsíců alespoň 500 korun, věnuje mu Komerční banka dalších 500 korun jako bonus.

Akce se týká běžných i spořicích účtů pro nové klienty ve věku do 18 let, pokud je založíte do konce května.

ČSOB: platební náramek nebo prsten za korunu

Akci, kterou ČSOB odstartovala v tomto týdnu, ocení zájemci o platební náramky nebo prsteny.

Noví klienti si je mohou koupit za symbolickou korunu, pokud po založení účtu aspoň pětkrát zaplatí kartou v obchodě nebo na internetu. Do pěti dnů jim pak banka pošle slevový kód.

Na korunovou cenu dosáhnou tři tisíce nových klientů – sleva je omezena na 2000 náramků a 1000 prstenů. Kdo to chce stihnout, měl by raději udělat pět plateb hned po založení účtu. Digitální verze karty v mobilu je totiž dostupná hned, zatímco na plastovou se čeká několik dnů.

Na výběr je několik variant náramků a prstenů od společnosti Niceboy. Jejich standardní cena je od 1799 Kč do 2699 Kč. Dosavadní klienti dosáhnou na 25% slevu díky kódu CSOB25.

ČSOB: 555 Kč na dětský účet

Když sjednáte dítěti účet online do konce března a do třiceti dnů mu pak pošlete alespoň 500 korun, věnuje mu banka 555 korun.

Pozor: počítá se jen bezhotovostní příchozí platba na účet, ne vklad hotovosti.

mBank: až 10 000 Kč za doporučení, až 1000 Kč pro nováčka

Dosavadní klienti, kteří přivedou nové zákazníky, mohou od mBank dostat až 10 000 korun za doporučení.

Základem je, že dosavadní klient se ve své mobilní aplikaci registruje v sekci Služby do „Doporučit mBank“. Získá unikátní promo kód, který pak nasdílí potenciálním zákazníkům.

Nováček (nesměl mít v mBank účet od roku 2023) pak zadá promo kód v žádosti o účet do políčka „Přicházím na základě akce“.

Za každou platbu kartou (a to v jakékoliv podobě, tedy i kartou v mobilu nebo jiném zařízení) pak nový klient dostane odměnu 100 korun, a to do stropu 1000 korun – tedy maximálně za deset plateb.

Stejnou odměnu dostane i dosavadní klient, který nováčka doporučil. Může ji dostat maximálně za deset nových klientů – tedy přivydělat si až desetkrát 1000 korun.

Aby se platby kartou počítaly do bonusu, je potřeba je udělat do 60 dní od založení účtu.

mBank: až 3000 Kč k novému podnikatelskému účtu

Podnikatelský účet mKonto Business je bez paušálu a bez poplatků za základní služby, stejně jako u běžného nepodnikatelského účtu se připlácí koruna za každou okamžitou platbu.

Kdo si ho založí do konce března, může dostat až 3000 korun. Za každý ze šesti následujících měsíců stačí provést alespoň tři platby kartou. Při splnění této podmínky dá banka odměnu 500 korun za měsíc, za šest měsíců tedy zmíněné tři tisíce.

Pozor: v žádosti je potřeba uvést promokód PODNIKATEL do pole „Přicházím na základě akce“.

Česká spořitelna: až 6000 Kč za doporučení, až 1200 Kč pro nováčka

Dosavadním klientům, kteří přivedou nové zákazníky, nabízí Česká spořitelna 1200 korun za každého nováčka – maximálně však za pět, celková výše odměny tak může dosáhnout 6000 korun.

Základem je, že dosavadní klient pošle odkaz ze svého bankovnictví George. Jeho známý (nový klient) si odkaz otevře, zaregistruje své telefonní číslo a přes George si založí nový účet Standard, Plus, Premier, nebo Erste Private Banking. Účet Standard je vždy zdarma bez dalších podmínek (bezplatné výběry ale jen z bankomatů spořitelny)

V každém z následujících tří měsíců (po měsíci, kdy byl účet založen) by pak nový klient měl přinejmenším čtyřikrát zaplatit kartou. Za každý takový měsíc při splnění podmínky získá 400 korun, celkem tedy až 1200 korun. Stejnou odměnu dostane i dosavadní klient, který nováčka doporučil.

Akce se týká účtů založených do konce května.

UniCredit Bank: až 3600 Kč k novému podnikatelskému účtu

Za založení podnikatelského balíčku Business Start nebo Business Open do konce března nabízí UniCredit Bank odměnu až 3600 korun. Účet si lze založit jen na pobočce, ne přes internet. Varianta Business Start je zdarma bez podmínek (výběr z bankomatů je bez poplatku až od částky 2000 korun).

Podmínkou je, aby na účet přišlo alespoň 20 000 korun měsíčně (nemusí jít o jednorázovou platbu, sčítají se). Za každý takový měsíc pošle banka bonus 300 korun, maximálně ale po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců od založení účtu. Účet si můžete založit na jakékoliv naší pobočce.

UniCredit Bank: soutěž o vstupenky na finále Ligy mistrů

Pro dosavadní klienty má UniCredit Bank v březnu soutěž. Dva výherci získají po dvou vstupenkách na finále Ligy mistrů 31. května v Mnichově. Dalších dvacet výherců dostane zpátky částku, kterou během března zaplatili kartou – maximálně deset tisíc korun na osobu.

Podmínky pro účast ve slosování jsou dvě. Klientovi musí na jeho běžný účet v březnu přijít nejméně 20 tisíc korun (nepočítá se převod z jiného účtu stejného klienta v UniCredit Bank). Zároveň musí v březnu aspoň dvacetkrát zaplatit kartou (v obchodě nebo na internetu).

UniCredit Bank: 500 Kč k dětskému účtu

K nově založenému dětskému účtu věnuje UniCredit Bank odměnu 500 korun. Podmínkou je založit ho do konce června a do konce kalendářního měsíce po založení účtu na něj poslat alespoň 500 korun. Zároveň je potřeba, aby zůstatek na účtu k poslednímu dni následujícího měsíce po jeho založení neklesl pod tuto hranici, tedy aby byl alespoň 500 korun.

Air Bank: milion korun pro vylosované klienty

Za každý měsíc od března do června vylosuje Air Bank jednoho klienta, který vyhraje milion korun čistého (z celkové výhry 1 176 460 Kč za něj banka odvede srážkovou daň).

Do slosování akce Milionový účet se dostane automaticky každý dospělý klient s běžným účtem, který aspoň jednou v daném měsíci zaplatí kartou. Více plateb znamená vyšší šanci na úspěch, zdůrazňuje banka.

První losování za přítomnosti notáře proběhne v dubnu, a to ze všech klientů, kteří aspoň jednou zaplatili kartou během března. Další losování budou v květnu, červnu a červenci. Kdo splní podmínku (platba kartou v předchozím měsíci), může se zúčastnit všech čtyř slosování – jenom výherce už nemůže pokračovat.

Partners Banka: Rohlík zdarma a prémiový účet

Kdo zaplatí nákup na Rohlik.cz kartou Partners Banky přes internet, získá zdarma balíček bankovních služeb Pro dva nebo Pro rodinu, které běžně stojí 49 Kč nebo 99 Kč měsíčně. Zároveň se mu zdarma aktivuje služba Rohlík Premium v hodnotě 199 Kč měsíčně.

Platbu je nutné provést online hned při nákupu, nepočítá se úhrada u kurýra.

Pro udržení obou benefitů na celý rok pak stačí udělat každý další měsíc alespoň dva nákupy na Rohlik.cz a zaplatit je kartou Partners Banky.

Partnerství a slevy od obchodníků

Odměny za využívání dalších služeb v rámci finanční skupiny nebo od partnerů nabízejí klientům i některé další banky – často třeba při kombinaci běžného účtu s penzijním nebo stavebním spořením.

Air Bank nabízí slevu 300 korun měsíčně, pokud klienti aktivně využívají její běžný účet a současně služby operátora O2, který stejně jako Air Bank patří do skupiny PPF. Od března změnila jednu z podmínek: nově už není potřeba posílat na účet alespoň 10 000 Kč, ale přinejmenším pětkrát zaplatit kartou (v jakékoliv výši). Kromě toho nabízí Air Bank v rámci značky Unity také různé slevy od O2 – aktuálně na telefon Samsung a na nabíječku.

Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, UniCredit Bank, Raiffeisenbank a v menší míře i Moneta nabízejí přes externí partnery také programy, díky nimž klienti dosáhnou na slevy a další výhody například od obchodních řetězců, restaurací, e-shopů, čerpacích stanic a mnoha dalších firem.

