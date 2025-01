Důchodcům dáme odměnu, láká banka před zdražením pošty

Noví klienti, kteří si zřídí účet v ČSOB a nechají si na něj posílat důchod, mohou získat od banky až 1500 korun jako jednorázový bonus. Akce trvá do konce února.

Nabídka míří hlavně na ty seniory, kteří si dosud vyzvedávají důchod v hotovosti prostřednictvím České pošty. Za vyzvednutí v hotovosti si totiž pošta strhává 35 korun měsíčně, od února prudce zdraží na 78 korun.

Do akce se může zapojit každý, kdo v loňském roce neměl běžný korunový účet v ČSOB (včetně Poštovní spořitelny). Nový účet si může založit na pobočce banky, na pobočce České pošty, přes internetové stránky ČSOB nebo přes aplikaci ČSOB Smart.

Na výběr jsou prakticky shodné účty Plus konto nebo Poštovní účet – oba jsou bez poplatků za vedení. Zdarma jsou všechny platby zadané elektronicky a výběry z bankomatů ČSOB. Klienti od 65 let věku mohou bezplatně zadávat také neomezený počet platebních příkazů potvrzených platební kartou na pobočkách ČSOB nebo pošty, zdarma je i zřízení trvalých příkazů a inkas na pobočce.

Přestože cílem je přejít na bezhotovostní výplatu, považovanou za bezpečnější, ČSOB nabízí důchodcům i doručení hotovosti na adresu – a to jednou měsíčně bez poplatku. Jednou za měsíc si mohou zdarma vybrat hotovost také přímo na poště.

Odměna se skládá ze dvou částí. První – 500 korun – dostane důchodce, pokud alespoň pětkrát zaplatí kartou vydanou k novému účtu. Počítají se jakékoliv platby (ne výběry z bankomatů) nezávisle na jejich hodnotě – nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k otevření účtu. Kdo si účet založí v únoru, měl by tedy pět plateb stihnout do konce března.

Druhou část odměny – 1000 korun – dostane ten, komu na nový účet alespoň jednou přijde důchod (obecně jakýkoliv příjem) od České správy sociálního zabezpečení nebo jiné instituce, která důchody vyplácí (ministerstvo vnitra pro policisty a hasiče, ministerstvo obrany pro vojáky, ministerstvo spravedlnosti pro vězeňskou správu). Tuto podmínku stačí splnit do konce třetího měsíce následujícího po měsíci otevření účtu.

K novému účtu ČSOB nabízí také bezplatné roční pojištění ochrany nákupu a prodloužené záruky. Tento bonus není automatický, nicméně stačí si ho aktivovat. Od druhého roku se cena za pojištění řídí standardním ceníkem, pokud ho klient včas nezruší.

Po připsání odměny pak není nutné účet využívat, i když banka samozřejmě věří, že nové klienty zaujme a zůstanou u ní.

Podobnou akci nabízí ČSOB také pro ostatní zájemce – nejen důchodce. Liší se v tom, že odměna je rozdělená na tři části po 500 korunách. Celou ji klient získá, když v každém ze tří po sobě jdoucích měsíců aspoň pětkrát zaplatí kartou (musí s tím začít nejpozději v měsíci, který následuje po měsíci založení účtu).

Na bonusy pro nové klienty – včetně seniorů – průběžně lákají i některé další banky. Dlouhodobě nejatraktivnější je odměna až 3000 korun od Raiffeisenbank: podmínkou je alespoň desetkrát měsíčně zaplatit kartou – za každý měsíc banka pošle 500 korun, maximálně šest měsíců za sebou. Aktuální akce trvá pro účty založené do konce března.

