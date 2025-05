Více než třetina poboček Monety bude od letoška fungovat bez klasické pokladny. Dosud patřila – společně s Fio a Creditas – mezi poslední trojici bank, které hotovostní pokladny držely v provozu na všech svých pobočkách.

Na bezhotovostní provoz už letos na jaře přešly následující pobočky Monety:

Beroun

Brandýs nad Labem

Brno – OC Campus Square

Česká Třebová

České Budějovice – Globus

Český Brod

Hlučín

Jeseník

Jičín

Jilemnice

Kralupy nad Vltavou

Kutná Hora

Lanškroun

Liberec – OC Nisa

Litomyšl

Litvínov

Olomouc – Opletalova ulice

Plzeň – OC Galerie Slovany

Poděbrady

Praha – Dukelských hrdinů

Praha – Karlovo náměstí

Praha – Vyskočilova (centrála Monety)

Praha – Zbraslav

Roudnice nad Labem

Rokycany

Vodňany

Vysoké Mýto

Vsetín

Žatec

Během června skončí pokladny přinejmenším na dalších dvou pobočkách:

Domažlice (od 1. června)

Moravský Krumlov (od 24. června)

Jako bezhotovostní od začátku funguje zcela nová pobočka, kterou Moneta před týdnem otevřela v pražském obchodním centru Galerie Harfa.

Které další pobočky ještě letos přejdou na bezhotovostní provoz, banka neupřesnila. Zatím není jasné ani to, jestli – a jak – bude rušení pokladen pokračovat v dalších letech.

Anketa Kolikrát jste za poslední rok použili klasickou hotovostní pokladnu v bance? Víc než desetkrát. Víc než pětkrát. Dvakrát, třikrát. Možná jednou. Ani jednou.

Na některých pobočkách teď funguje hotovostní pokladna jen jeden den v týdnu: v Jablonci nad Nisou, Kroměříži, Říčanech a Trutnově.

Jen dva dny v týdnu jsou v provozu pokladny na pobočkách Benešov, Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Dvůr Králové nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Havlíčkův Brod, Hranice, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Klatovy, Kyjov, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Nový Jičín, Nymburk, Opava, Ostrava – Hlavní třída, Prostějov, Přerov, Rumburk, Svitavy, Třinec, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Tišnov, Teplice, Tábor, Vyškov, Valašské Meziříčí a Zábřeh.

Od začátku června omezí provoz pokladna v Sokolově. Dosud je v provozu každý den, nově bude k dispozici jen v pondělí, středu a pátek.

Stroje místo lidí

„V průběhu letošního roku budou na 45 pobočkách instalována moderní samoobslužná zařízení – vkladové a výběrové bankomaty, které jsou klientům k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ říká Adam Bauer, ředitel pobočkové sítě Moneta Money Bank.

Připomíná, že klienti mohou hotovost kdykoliv zdarma vkládat nejen v bankomatech Monety, ale také ve sdílené síti s Komerční bankou a Air Bank, k níž by se letos měly připojit i vkladomaty UniCredit Bank. Bez poplatku jsou také výběry ze sdílené sítě (Moneta, KB, Air Bank a UniCredit), klienti s běžným účtem Tom Plus přitom mají zdarma výběry ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí.

Moneta letos otestuje také mincomaty, tedy samostatné stroje pro vklad mincí. Běžné vkladové bankomaty totiž přijímají jen bankovky. První mincomat už funguje na pobočce Monety v Havířově, postupně mají přibývat další.

Mincomaty v Česku dlouhodobě provozuje pouze ČSOB – měla je na patnácti vybraných pobočkách, ke konci loňského roku jich bylo jen dvanáct a podle informací webu Peníze.cz zřejmě zruší i zbývající mincomaty, až skončí jejich životnost. Podobný přístroj začala v roce 2021 testovat Komerční banka, zatím jsou ale stále jen na jediné pobočce.

Komplexnost a specializace

Další dvě banky, které stále mají hotovostní pokladny na všech svých pobočkách, tedy Fio a Creditas, je zatím neplánují omezovat.

„Počítáme s tím, že hotovostní pokladny zůstávají na všech našich pobočkách. A to i přesto, že přidáváme také nové vkladomaty,“ říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

„Žádné zúžení pokladních služeb neplánujeme. Pokladních transakcí dlouhodobě mírně ubývá, ale přesto chceme klientům umožnit servis i v této oblasti,“ potvrzuje mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková.

„V roce 2024 navštívilo pobočky Monety 767 tisíc klientů. Ti nejčastěji přicházejí řešit komplexní požadavky na financování a specializované služby jako jsou hypotéky, investice a pojištění. Nyní se zaměřujeme na modernizaci a efektivní fungování pobočkové sítě tak, abychom klientům nabídli tyto odborné služby v nejvyšší možné kvalitě,“ říká Adam Bauer, ředitel pobočkové sítě Monety.

„Většinu servisních požadavků, kvůli kterým klienti dříve chodili na pobočky, dnes zvládají sami prostřednictvím naší Internet Banky a Smart Banky. Pobočky navštěvují především za účelem konzultací a sjednání komplexních produktů. Proto klademe důraz na vzdělávání našich zaměstnanců a zvyšujeme počty našich investičních poradců, specialistů na bydlení a nově i expertů na pojištění,“ vysvětluje Bauer.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme! Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním. Chci se pojistit

Moneta podle něj dlouhodobě sleduje návštěvnost svých poboček a přizpůsobuje jejich rozmístění tomu, kde je klienti nejvíce potřebují. Letos už přemístila do nových, lépe přístupných lokalit například pobočky ve Vsetíně, Brně, Mladé Boleslavi a Jihlavě, do konce roku pak plánuje další přesuny a nové investice za více než 100 milionů korun. Bezhotovostní provoz tvoří přirozenou součást modernizace, uvádí banka.

„Naši pobočkovou síť posilujeme zejména ve větších městech. Kromě nové pobočky v pražské Galerii Harfa letos plánujeme otevřít ještě jednu pobočku v Praze,“ dodává Bauer.

Moneta zároveň od dubna upravila otevírací dobu na 81 pobočkách. „I tento krok má za cíl zpřístupnit naše služby klientům a umožnit jim vyřídit své záležitosti bez nutnosti čekaní na konec polední přestávky,“ říká Bauer.

Například pobočka v Mělníce měla od pondělí do čtvrtka otevřeno od 9 do 12 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin, odpolední provoz pak byl obvykle od 13 do 17 hodin, v pondělí až do 18 hodin a v pátek jen do 15 hodin. Nově je v provozu bez polední přestávky, ale v úterý a čtvrtek začíná v 10 hodin. Podobně se změnil provoz poboček v Novém Jičíně nebo Šumperku, které navíc v pondělí nově zavírají o hodinu později než předtím.

Nový poplatek za vklad bankovek na pokladně

Moneta od letošního dubna zavedla nový poplatek za vklad bankovek na pokladnách svých poboček. Týká se i nízkých vkladů na vlastní účet klienta.

Je první bankou v Česku, která se k takovému kroku rozhodla. Ostatní banky umožňují u pokladen běžným klientům vklad na vlastní účet zdarma – i když Raiffeisenbank má bez poplatku jen jeden vklad v měsíci a Creditas jen vklad do půl milionu.

Hlavní argumenty pro zpoplatnění jsou dva: rostoucí dostupnost bezplatných vkladomatů a zvyšující se náklady na provoz klasických pokladen s obsluhou, přičemž zájem o pokladny stále klesá.

„Vklady na přepážce postupně klesají – pro představu o čtyřicet procent mezi roky 2022 a 2023 a o třicet procent mezi roky 2023 a 2024. Klienti používají pro vklady naši síť vkladových bankomatů, která je dostupná i mimo pracovní dobu poboček,“ říká mluvčí Monety Lucie Leixnerová.

Poplatek za vklad bankovek na účet v Monetě prostřednictvím pokladny je od dubna 0,1 % z vkládané částky, přinejmenším však 50 korun. Kdo vloží například 200 000 korun, zaplatí poplatek 200 korun. Nově se nerozlišuje mezi vkladem na vlastní a cizí účet.

Dosud se v Monetě platilo se jen při vkladu „osobou odlišnou od klienta nebo disponenta“ – vždy 120 korun. A výjimečně také při vkladu na vlastní účet, pokud přesáhl dva miliony korun za měsíc (poplatek 0,2 %).

Výjimka zůstala pro účet Dětský Genius (první vklad v měsíci zdarma), termínované vklady, prémiový účet Gold a spořicí účty Gold či Gold Plus.

Zůstává i výjimka přímo ze zákona: banky nesmí vybírat poplatek za vklad hotovosti v jakékoliv výši, pokud ji přijímají jako plnění vlastní pohledávky – tedy když tím klient platí závazek vůči bance.

Zdarma je vklad roztříděných mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty za den. Za více než 100 kusů roztříděných mincí jedné nominální hodnoty vybírá Moneta poplatek sedm procent z nadlimitní částky – minimální poplatek se od dubna zvýšil 200 korun. Za zpracování neroztříděných mincí může účtovat deset procent z vkládané částky.

Bez poplatku pochopitelně zůstávají vklady hotovosti přes automat, tedy přes vkladové bankomaty a nové mincomaty.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem