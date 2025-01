Limity na kartě. Chcete denní, nebo týdenní? Které banky ukážou, kolik zbývá?

Limity pro platby kartou si můžete nastavit v elektronickém bankovnictví zdarma. Změna se projeví prakticky okamžitě.

V dnešním přehledu se nebudeme zajímat o maximální možný strop, jaký máte od banky k dispozici. Ale o ten, jaký si můžete nastavit sami pro ochranu vaší karty a peněz na účtu.

Období pro počítání limitů se v bankách liší:

Denní limity používají Česká spořitelna, Komerční banka (nové bankovnictví KB+), Moneta, UniCredit Bank, mBank a Partners Banka.

Týdenní limity používají ČSOB, Komerční banka (staré bankovnictví), Raiffeisenbank, Air Bank a Banka Creditas (včetně bývalé Max banky)

Denní i týdenní limity používá Fio banka.

Nastavení limitů můžete kdykoliv změnit, a to i opakovaně krátce po sobě, třeba i mnohokrát za den. Přesto je praktičtější mít nastavený takový limit, který vám pro dané období (den, týden) obvykle stačí. A zvýšit si ho krátkodobě v situacích, kdy výjimečně potřebujete zaplatit víc.

Některé banky nabízejí i přímo možnost změnit si limit jen dočasně. Typicky do konce kalendářního dne či týdne, pak se limit automaticky vrátí na předchozí (standardní) úroveň. Umí to Air Bank, mBank, Max (Creditas) a Česká spořitelna (jen v internetovém bankovnictví).

Především u týdenních limitů nejspíš oceníte aktuální informaci o tom, kolik vám z něj ještě zbývá. Zdaleka ne všechny banky takový přehled nabízejí.

Nastavení limitů na kartě banka období ukazuje, kolik zbývá? Air Bank týdenní ano Banka Creditas týdenní ne Česká spořitelna denní ne ČSOB týdenní ano (v aplikaci), ne (internetbanking) Fio banka denní i týdenní ano Komerční banka denní (nové KB+), týdenní (staré) ne Max banka (Creditas) týdenní ano mBank denní ano Moneta denní ne Partners Banka denní ano Raiffeisenbank týdenní ne UniCredit Bank denní (jen v aplikaci) ne Trinity Bank nemá karty ani aplikaci Zdroj: test webu Peníze.cz

Je lepší denní, nebo týdenní limit? Názory se liší – ten váš můžete ukázat v naší anketě. Denní limit může mít výhodu v tom, že je obvykle nižší a že máte lepší přehled o jeho čerpání – přece jen si snadněji pamatujete, kolik jste během dne utratili a kolik ještě plánujete utratit. Na druhou stranu jednotlivé dny se mohou výrazně lišit, potřeba měnit limit bývá častější než u týdenního stropu.

Zdroj: Shutterstock Anketa Jakému nastavení dáváte přednost? denní limit týdenní limit denní i týdenní nenastavuji si žádné limity

Téměř všechny banky nabízejí možnost nastavit si limity odděleně pro platby v kamenných obchodech, pro platby na internetu a pro výběry z bankomatu. Když na internetu obvykle neplatíte nebo si až na výjimky nevybíráte z bankomatu, můžete si jako limit nastavit nulu nebo si je dočasně zablokovat. Případná změna je pak otázkou několika vteřin.

Kromě samotných limitů nabízí čím dál víc bank i podrobnější nastavení. Nejvíc možností u karty dává Fio banka, mezi průkopníky patří i mBank a bývalá Expobank CZ (později Max banka, dnes součást Banky Creditas – zatím stále s původním elektronickým bankovnictvím).

Standardem se postupně stává snadná obrana proti nevýhodnému kurzu při takzvané dynamické konverzi měny. Nechtěnou službu DCC (Dynamic Currency Conversion) si už mohou zakázat klienti mBank, České spořitelny, Fio banky, Monety, Partners Banky, Raiffeisenbank (jen pro bankomaty) a bývalé Max banky.

Fio, mBank a bývalá Max banka umožňují blokaci výběrů z bankomatů, pokud za ně jejich provozovatel vybírá poplatek (surcharge fee).

U některých bank si můžete zakázat MO/TO transakce. Jsou to platby, které probíhají prostřednictvím telefonního hovoru nebo e-mailu – když někomu poskytnete údaje o kartě a teprve on zadá platbu. Dříve to fungovalo například při rezervaci hotelu, objednávce u zásilkové služby nebo placení předplatného. V současnosti už je běžné, že i tyto platby zadává přímo majitel karty přes internet – takže nepředává citlivé údaje nikomu dalšímu, ale sám je zadá do platební brány.

Mezi další doplňková nastavení u některých bank patří zákaz plateb s magnetickým proužkem. Jde o starší, v Česku už prakticky nepoužívaný způsob – nahradily ho bezpečnější platby prostřednictvím čipu, respektive bezkontaktní platby.

Fio banka jako jediná nabízí geoblokaci – možnost zakázat platby kartou v určitých státech nebo celých světadílech. Kromě toho může klient zablokovat také platby u konkrétních obchodníků.

Podívejme se podrobněji na jednotlivé banky.

Česká spořitelna

Limity jsou denní. V mobilní aplikaci zmiňuje jen „limity“ – že jde o denní, je patrné z nastavení v internetovém bankovnictví. „Přestože neregistrujeme z řad klientů dotazy na dobu trvání těchto limitů, chtěli bychom tuto informaci v dohledné době klientům v aplikaci zobrazit,“ dodává mluvčí Lukáš Kropík.

Rozlišuje limity pro platby u obchodníků, výběr hotovosti, internetové platby.

Neukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

V internetovém bankovnictví (ne v mobilním) si lze nastavit i dočasné limity – klient si může sám zvolit délku jejich trvání. Z kalendáře si vybere konkrétní datum a čas, kdy se dočasný limit vrátí na standardní. Když si nezvolí jiné období, je nastaveno 24 hodin.

Možnost zablokovat si transakce s dynamickým převodem měny (DCC) – jak výběry z bankomatu, tak platby u obchodníků.

ČSOB

Limity jsou týdenní.

Nastavit si lze celkový týdenní limit. Bližší vysvětlení v aplikaci chybí, ale jde o společný limit pro všechny platby kartou a pro výběry z bankomatů. V internetovém bankovnictví je uvedený jako limit pro bankomaty a obchodníky.

V mobilní aplikaci si lze nastavit, kolik z celkového limitu může připadat na internetové platby (nebo je zakázat). Limit pro internetové platby je tedy součástí celkového limitu.

Aplikace ukazuje, kolik aktuálně zbývá z týdenního limitu. V internetovém bankovnictví taková informace chybí.

V internetovém bankovnictví lze zakázat zobrazení zůstatku na účtu v bankomatu.

Komerční banka – nové bankovnictví KB+

Limity jsou denní.

Rozlišuje limity pro kamenné obchody, výběry z bankomatů, platby na internetu (ty lze i zakázat).

Neukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Komerční banka – staré bankovnictví (Moje banka a Mobilní banka)

Limity jsou týdenní.

Rozlišuje limit pro platby kartou, limit pro platby na internetu (ty lze i zakázat), limit pro výběry z bankomatů a celkový limit pro výběry a platby. Výběry a platby kartou v týdnu nemohou přesáhnout celkový limit karty (bez ohledu na detailní nastavení limitů).

Neukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Klient si může zakázat zobrazení zůstatku na účtu v bankomatu.

Raiffeisenbank

Limity jsou týdenní.

Rozlišuje limity pro platby u obchodníků a pro výběry z bankomatů. Platby na internetu si lze zakázat, ale nemají vlastní limit.

Neukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Možnost zablokovat si výběry s dynamickým převodem měny (DCC) – tedy pouze bankomaty, ne platby u obchodníků.

Moneta Money Bank

Limity jsou denní.

Rozlišuje limity pro platby v obchodech, výběr z bankomatu a platby na internetu (ty lze i zakázat).

Neukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Možnost zablokovat si transakce s dynamickým převodem měny (DCC) – jak výběry z bankomatu, tak platby u obchodníků.

Možnost zablokovat si transakce na dálku (MO/TO), tedy probíhající po telefonu nebo e-mailu s poskytnutím údajů o kartě.

Air Bank

Limity jsou týdenní.

Rozlišuje limity pro výběr peněz, pro platby v obchodech, pro platby na internetu.

Ukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Limity si lze změnit buď dočasně (do konce kalendářního týdne), nebo trvale (na předem neurčenou dobu, tedy až do další změny). V aplikaci se změna limitů nastaví jen dočasně – když klient nezaškrtne, že ji chce provést trvale. V internetovém bankovnictví se změna nastaví jako trvalá – pokud klient nezaškrtne, že ji chce jen dočasně.

Fio banka

Nabízí denní i týdenní limity.

Rozlišuje limity pro výběry z bankomatů, platby u obchodníků, internetové platby, MO/TO platby. Klient, který si nechce zvolit toto detailní nastavení, může zadat jen celkový denní/týdenní limit pro všechny transakce společně.

Ukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Možnost zablokovat si internetové platby, výběry z bankomatu, platby u obchodníků (POS terminály v prodejně nebo samoobslužné terminály), bezkontaktní platby (přiložením karty), platby na internetu bez 3D Secure (na platebních branách bez ověření push notifikací ve Smartbankingu nebo SMS kódem).

Možnost zakázat transakce s dynamickým převodem měny (DCC) – jak výběry z bankomatu, tak platby u obchodníků.

Možnost zablokovat výběry z bankomatů s poplatkem provozovatele (surcharge fee).

Možnost zakázat transakce na dálku (MO/TO), tedy probíhající po telefonu nebo e-mailu s poskytnutím údajů o kartě.

Možnost zablokovat platby magnetickým proužkem.

Možnost geoblokace – klient může zakázat použití karty pro konkrétní státy nebo pro celý kontinent.

Možnost blokace konkrétních obchodníků pro internetové platby. „Upozorňujeme, že blokujeme všechny obchodníky, v jejichž názvu se vyskytuje vámi zadaný text. Například pokud zadáte název Gop, budeme blokovat platby pro Gopa s.r.o. nebo GoPay a podobně,“ píše banka.

UniCredit Bank

Limity jsou denní.

Rozlišuje limity pro výběr hotovosti, bezhotovostní platby, platby přes internet. Jednotlivé kategorie lze i zablokovat (jen v aplikaci, ne v internetovém bankovnictví).

Neukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Změna limitů je možná jen v mobilní aplikaci, ne v internetovém bankovnictví.

mBank

Limity jsou denní.

Rozlišuje limity pro nákupy v obchodech, výběry z bankomatu, nákupy na internetu. Jednotlivé kategorie lze zablokovat.

Limity si lze změnit i dočasně. Také úplné zablokování karty lze nastavit i jako dočasné.

Ukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Možnost zablokovat transakce s dynamickým převodem měny (DCC) – jak výběry z bankomatu, tak platby u obchodníků.

Možnost zablokovat výběry z bankomatů s poplatkem provozovatele (surcharge fee).

Možnost zakázat platby magnetickým proužkem.

Možnost zablokovat si bezkontaktní transakce (přiložením karty).

Banka Creditas – Creditas Banking

Limity jsou týdenní.

Rozlišuje celkový limit a limity pro bankomaty, obchodníky, internetové platby s 3D Secure, internetové platby bez 3D Secure. V aplikaci lze zakázat internetové platby, v internetovém bankovnictví i výběry z bankomatů a platby u obchodníků.

Neukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Banka Creditas – bývalá Max banka

Limity jsou týdenní.

Rozlišuje limit pro výběr hotovosti, platby u obchodníka, platby na internetu, celkový limit.

Možnost nastavení dočasných limitů.

Ukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů. Na úvodní obrazovce ukazuje jen aktuálně nevyčerpané týdenní limity, po rozkliknutí i celkové (nastavené) limity.

Možnost zablokovat transakce s dynamickým převodem měny (DCC) – jak výběry z bankomatu, tak platby u obchodníků.

Možnost zablokovat výběry z bankomatů s poplatkem provozovatele (surcharge fee).

Možnost zakázat platby magnetickým proužkem.

Možnost zakázat zobrazení zůstatku na účtu v bankomatu a u karty v internetovém bankovnictví.

Partners Banka

Limity jsou denní.

Nastavit si lze celkový limit – společně pro platby kartou a výběry z bankomatu. Lze zakázat platby na internetu, bezkontaktní platby, výběry z bankomatu.

Ukazuje, kolik ještě zbývá do vyčerpání limitů.

Možnost zablokovat transakce s dynamickým převodem měny (DCC) – jak výběry z bankomatu, tak platby u obchodníků.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

