První banka zavede poplatek za vklad hotovosti u pokladny. I na vlastní účet

Moneta Money Bank od dubna zavede nový poplatek za vklad bankovek na pokladnách svých poboček. Týkat se má i nízkých vkladů na vlastní účet klienta.

Moneta je první bankou v Česku, která se k takovému kroku rozhodla. Ostatní banky umožňují u pokladen běžným klientům vklad na vlastní účet zdarma – i když Raiffeisenbank má bez poplatku jen jeden vklad v měsíci a Creditas jen vklad do půl milionu.

Krok Monety může odstartovat postupnou změnu na trhu. O zavedení poplatku za vklad hotovosti u pokladen už uvažují i některé další banky, přestože se rozhodly ho zatím nezavádět. Hlavní argumenty pro zpoplatnění jsou dva: rostoucí dostupnost bezplatných vkladomatů a zvyšující se náklady na provoz klasických pokladen s obsluhou, přičemž zájem o pokladny stále klesá.

Změna od dubna

Nový poplatek za vklad bankovek na účet v Monetě prostřednictvím pokladny bude od dubna 0,1 % z vkládané částky, přinejmenším však 50 korun. Kdo vloží například 200 000 korun, zaplatí poplatek 200 korun. Nově se nerozlišuje mezi vkladem na vlastní a cizí účet.

Dosud se v Monetě platilo se jen při vkladu „osobou odlišnou od klienta nebo disponenta“ – vždy 120 korun. A výjimečně také při vkladu na vlastní účet, pokud přesáhl dva miliony korun za měsíc (poplatek 0,2 %).

Výjimka zůstane pro účet Dětský Genius (první vklad v měsíci zdarma), termínované vklady, prémiový účet Gold a spořicí účty Gold či Gold Plus.

Zůstane i výjimka přímo ze zákona: banky nesmí vybírat poplatek za vklad hotovosti v jakékoliv výši, pokud ji přijímají jako plnění vlastní pohledávky – tedy když tím klient platí závazek vůči bance.

Na bezplatných vkladech prostřednictvím vkladových bankomatů se nic nemění. Klienti Monety mohou zdarma vkládat hotovost nejen do vkladomatů Monety, ale také Komerční banky a Air Bank – partnerů ve sdílené síti. Během letošního roku by se ke sdílení vkladomatů měla přidat také UniCredit Bank.

„Vklady na přepážce postupně klesají – pro představu o čtyřicet procent mezi roky 2022 a 2023 a o třicet procent mezi roky 2023 a 2024. Klienti používají pro vklady naši síť vkladových bankomatů, která je dostupná i mimo pracovní dobu poboček,“ říká mluvčí Monety Lucie Leixnerová.

Zdarma zůstane vklad roztříděných mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty za den. Za více než 100 kusů roztříděných mincí jedné nominální hodnoty vybírá Moneta poplatek sedm procent z nadlimitní částky – minimální poplatek je do konce března 150 korun, od dubna stoupne na 200 korun.

Za zpracování neroztříděných mincí může Moneta účtovat deset procent z vkládané částky – dosud to bylo až od 50 kusů všech nominálních hodnot denně, od dubna tento limit odpadne.

Moneta si letos vyzkouší také mincomaty. „Bude se jednat o samostatné stroje, pilotní provoz poběží na třech až čtyřech pobočkách přibližně půl roku a poté se rozhodne o dalším postupu,“ upřesňuje mluvčí.

Moneta dosud zůstává jednou z mála bank, které stále drží pokladny na všech svých pobočkách. V menších městech už je ale jejich provozní doba výrazně kratší – třeba jen tři nebo dokonce dva dny v týdnu, zatímco samotná pobočka funguje každý pracovní den. Na všech svých pobočkách nechávají hotovostní pokladnu pro běžné klienty také Fio banka a Creditas.

Výrazně vyšší dostupnost i využívání vkladomatů jsou – společně s klesajícím zájmem o pokladny – důvodem, proč Moneta plánuje část pokladen na pobočkách během letošního roku zrušit. Konkrétní rozhodnutí o tom, kolik poboček přijde o pokladnu a které to budou, ještě nepadlo.

Kdo se přidá?

V ostatních bankách mají lidé vklad bankovek na vlastní účet bez poplatku – přinejmenším do určitého limitu. Zásadní změnu v současné době nepřipravují – alespoň podle oficiálních odpovědí pro web Peníze.cz.

Vklad bankovek na vlastní účet Banka Na pokladně Vkladomat Air Bank Nemá pokladny. Zdarma Banka Creditas Zdarma do limitu půl milionu korun. Nad limit je poplatek 0,05 % z vkládané částky, nad tři miliony příplatek 0,1 %. Nemá Česká spořitelna Zdarma. Zdarma ČSOB Zdarma na pobočce ČSOB. Na České poště je poplatek 10 Kč (vklad přes kartu) nebo 20 Kč (vklad dokladem). Při neroztřídění podle nominálních hodnot může účtovat příplatek 100 Kč. Zdarma Fio banka Zdarma. Při neroztřídění podle nominálních hodnot může účtovat příplatek 50 Kč za každých započatých 15 minut práce. Zdarma Komerční banka Zdarma, pokud měsíční objem zpracované hotovosti nepřesáhne dva miliony korun. Nad limit je příplatek 0,15 %. Zdarma mBank Nemá pokladny. Zdarma Moneta Money Bank Do konce března zdarma do dvou milionů korun (nad limit je poplatek 0,2 %). Od dubna je poplatek za všechny vklady 0,1%, min. 150 Kč. Zdarma Partners Banka Nemá pokladny. Nemá Raiffeisenbank Zdarma je první vklad v kalendářním měsíci. Za každý další je poplatek 49 Kč. Zdarma Trinity Bank Zdarma. Při neroztřídění podle nominálních hodnot je poplatek 49 Kč. Nemá UniCredit Bank Zdarma. Zdarma Poplatky se vztahují k běžným (retailovým) klientům – nepodnikajícím fyzickým osobám. Zdroj: ceníky bank, Peníze.cz

V Raiffeisenbank je zdarma jen první vklad hotovosti u pokladny v kalendářním měsíci. Za každý další případně zaplatí 49 korun – poplatek od února stoupl z dřívějších 29 korun. „O zpoplatnění prvního vkladu v měsíci aktuálně neuvažujeme,“ ujišťuje mluvčí Tereza Kaiseršotová. Vkladomaty jsou pochopitelně zdarma.

„Počet klientů vkládajících hotovost na svůj účet přes pokladnu za posledních pět let s rostoucí sítí a dostupností vkladomatů výrazně poklesl. Aktuálně se počet vkladů touto metodou pohybuje ve velmi nízkých desítkách tisíc kusů měsíčně – dohromady za fyzické osoby včetně podnikajících,“ dodává mluvčí Raiffeisenbank.

V Bance Creditas mohou klienti vkládat na vlastní účet bez poplatku do stropu půl milionu korun nebo ekvivalentu v jiné měně. Nad tento limit je poplatek 0,05 % z vkládané částky, nad tři miliony příplatek 0,1 %. Creditas má pokladny na všech pobočkách, neprovozuje ale žádné vkladomaty. „Změny v současnosti neplánujeme,“ říká mluvčí Lucie Brunclíková.

Hotovost si na pokladnách Creditas ukládají ročně tisíce klientů. „V drtivé většině jde o vklad na vlastní účet, a to zejména podnikatelský či firemní. Obvykle jde o majitele obchodů či stánků, kteří přijímají hotovostní platby a potřebují přinejmenším část těchto prostředků vložit na svůj účet,“ vysvětluje mluvčí. „S tím, jak roste využívání bezhotovostních plateb, klesají počty i objemy hotovostních vkladů. Stále jde ale o službu, která dává pro část klientů smysl,“ dodává.

V České spořitelně jsou vklady bankovek na vlastní účet vždy zdarma. „Zpoplatnění vkladu na pokladně v pobočce neplánujeme, nicméně do budoucna to nemůžeme vyloučit. Zatímco počet vkladů na pokladně pozvolna klesá a za posledních pět let se snížil zhruba o 30 procent na aktuálních přibližně 200 tisíc transakcí v měsíci, počet vkladů skrze naše bankomaty se za posledních pět let téměř zdvojnásobil na současných asi 800 tisíc transakcí v měsíci,“ upřesňuje mluvčí Lukáš Kropík.

O zavedení poplatku nebo limitu v nejbližší době neuvažuje ani ČSOB, přestože síť vkladových bankomatů stále posiluje a průběžně nahrazuje starší zařízení novějšími s větší kapacitou. „Počet klientů vkládajících hotovost u pokladny v průběhu posledních let klesá. Pro představu se jedná o desetitisíce transakcí měsíčně,“ říká mluvčí Monika Hořínková.

Omezení neplánuje ani Fio banka. „I když rozšiřujeme počty vkladomatů napříč republikou, pokladny chceme zachovat na všech našich pobočkách, jelikož jsou stále využívané. Zavedení poplatků nebo omezení aktuálně nechystáme,“ ujišťuje mluvčí Jakub Heřmánek.

„Za poslední roky využívání pokladen k vkladům klesá, ale stále je v loňském roce využilo přibližně 100 tisíc unikátních klientů – s průměrnou frekvencí tři a půl vkladu ročně. V roce 2020 využilo vklad na pokladně 167 tisíc klientů, to jsme ale teprve začínali instalovat první vkladomaty. Průměrný počet vkladů tehdy nebyl o moc vyšší: 4,3 vkladu na klienta za rok. Průměrná částka na jeden vklad na pokladně se ale zvýšila o více než polovinu: zatímco v roce 2020 klienti vkládali v průměru 39 tisíc korun, v roce 2024 to bylo skoro 65 tisíc,“ upřesňuje mluvčí Fio banky.

Také UniCredit Bank zavedení poplatku za vklad bankovek na vlastní účet neplánuje. Zájem o vkládání hotovosti klesá meziročně přibližně o deset procent, říká mluvčí Petr Plocek.

Poplatek přinejmenším v nejbližších měsících nezavede ani Komerční banka – zatím má v ceníku jen 0,15 % při vkladu hotovosti na pokladně nad dva miliony za měsíc.

Kam s mincemi?

Vklad mincí přes pokladnu na pobočce je ve většině bank bez poplatku do limitu sto kusů od každé nominální hodnoty. Podmínkou bývá, že jsou setříděné podle jednotlivých nominálních hodnot.

Výjimkou je Komerční banka, která má limit pro bezplatný vklad jen 50 kusů mincí – na druhou stranu netrvá na tom, aby byly roztříděné podle hodnoty.

Při uložení mincí nad limit vybírají banky poplatek, u neroztříděných mincí obvykle i za menší počet. Poplatek v posledních letech roste. Například Moneta u vkladu roztříděných mincí nad 100 kusů jedné nominální hodnoty za den vybírá sedm procent z částky nad limit, od dubna však stoupne minimální výše poplatku na 200 korun z dosavadních 150 korun. Při vkladu neroztříděných mincí bude Moneta nově účtovat poplatek vždy 10 procent z výše vkladu nezávisle na počtu mincí. Dosud ho účtovala až nad 50 kusů neroztříděných mincí.

Vklad mincí na vlastní účet Banka Bez poplatku S poplatkem Air Bank Nemá pokladny. Banka Creditas Zdarma do 100 ks každé nom. hodnoty za den, pokud jsou roztříděné. Nad 100 ks každé nom. hodnoty: 5 % z částky nad limit, min. 150 Kč. Neroztříděné mince bez obalu: příplatek 150 Kč za každých započtených 15 minut práce. Česká spořitelna Zdarma do 100 ks každé nom. hodnoty za den na jedné pobočce, pokud jsou roztříděné. Nad 100 ks každé nom. hodnoty: 5 % z částky nad limit, min. 125 Kč. Netříděné mince: příplatek 75 Kč za každých započatých 15 minut práce. ČSOB Zdarma do 100 ks jedné nom. hodnoty. Nad 100 ks příslušné nom. hodnoty: 3 % z částky nad limit, min. 100 Kč. Příplatek 100 Kč při neroztřídění podle nominálních hodnot. Fio banka Zdarma do 100 ks jedné nom. hodnoty za den. Do 6. dubna: 20 Kč za každých započatých 50 ks převyšujících limit 100 ks jedné nominální hodnoty. Od 7. dubna: 3 % z objemu převyšujícího 100 ks, min. 100 Kč. Netříděné mince: příplatek 50 Kč za každých započatých 15 minut práce. Komerční banka Zdarma do 50 ks. Nad 50 kusů je poplatek 5 %, min. 125 Kč. mBank Nemá pokladny. Moneta Zdarma do 100 ks jedné nom. hodnoty za den, pokud jsou roztříděné. Nad 100 ks jedné nom. hodnoty: 7 % z částky nad limit, min. 150 Kč (do konce března), min. 200 Kč (od dubna). Příplatek za neroztříděné mince je 10 % z vkládané částky, do konce března se počítá až od 50 ks všech nominálních hodnot. Partners Banka Nemá pokladny. Raiffeisenbank Zdarma do 100 ks jedné nom. hodnoty za den. Nad 100 ks mincí příslušné nom. hodnoty: 5 % z částky nad limit, min. 150 Kč. Trinity Bank Zdarma, pokud jsou roztříděné podle nom. hodnot. Neroztříděné podle nom. hodnot: 49 Kč. UniCredit Bank Zdarma do 100 ks každé nom. hodnoty. Nad 100 ks mincí příslušné nom. hodnoty: 5 % z částky nad limit, min. 150 Kč (když jsou tříděné) nebo 10 % z částky nad limit, min. 150 Kč (když jsou netříděné). V sazebníku má také položku „zpracování neroztříděné hotovosti: 1500 Kč / 1 mil. Kč“. Poplatky se vztahují k běžným (retailovým) klientům – nepodnikajícím fyzickým osobám. Zdroj: ceníky bank, Peníze.cz

Takzvané mincomaty – samostatné stroje pro příjem mincí – provozuje dlouhodobě v běžném provozu pouze ČSOB. Mincomat umožňuje klientům ČSOB vložit zdarma na vlastní účet až 200 kusů mincí při jedné transakci. Denně může klient takto vložit 1000 kusů mincí.

ČSOB provozovala mincomaty jenom na patnácti vybraných pobočkách. Jejich počet teď postupně klesá, zůstávají na dvanácti pobočkách. Podle informací webu Peníze.cz plánuje ČSOB postupně zrušit i ty zbývající: když skončí životnost mincomatu, vymění ho za klasický vkladomat jen na bankovky. Dosavadní typ mincomatů se totiž už nevyrábí a banka nenašla adekvátní náhradu.

Ta třetí

Zatímco vklad hotovosti na vlastní účet je až na výjimky zdarma, takzvané třetí osoby si většinou připlatí. Jde o situace, kdy hotovost na účet u pokladny vkládá někdo jiný než majitel účtu nebo disponent.

Poplatek se pohybuje od 40 Kč do 500 Kč. Pouze v Creditas (a od dubna také v Monetě) mohou třetí osoby vkládat hotovost na stejných podmínek jako majitelé a disponenti účtu. V Creditas to znamená, že vklady do půl milionu jsou zdarma. V Monetě to od dubna bude 0,1 % z vkladu, minimálně 50 Kč.

Vklad hotovosti u pokladny třetí osobou (odlišnou od majitele účtu či disponenta) Banka Poplatek Banka Creditas Bez příplatku (tedy stejně jako u vkladu na vlastní účet: do 500 000 Kč zdarma, pak s poplatkem) Česká spořitelna 125 Kč ČSOB 300 Kč Fio banka 90 Kč do 6. dubna, 120 Kč od 7. dubna Komerční banka 5 % z výše vkladu, minimálně 125 Kč a maximálně 500 Kč Moneta Money Bank 120 Kč do konce března. Od dubna 0,1 % z výše vkladu, minimálně 50 Kč. Raiffeisenbank 150 Kč UniCredit Bank 170 Kč Trinity Bank 40 Kč Banky, které neuvádíme v této tabulce, nemají pokladny. Zdroj: ceníky bank, Peníze.cz

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

