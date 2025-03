Za účty zdarma máte platit tisícovku ročně. Pozor při přechodu na KB+

Mohla to být taková hezká tečka za tím nekonečným příběhem. Když ale s přechodem ze starého systému Komerční banky přišla řada na klienty, kteří si mezitím aktivně založili účet i v novém KB+, objevila se další komplikace. Dvakrát nula není nula.

„Novou éru bankovnictví“ odstartovala Komerční banka v dubnu 2023. Po letech příprav tehdy spustila nové elektronické bankovnictví pod názvem KB+. Většina dosavadních klientů si bude muset na přechod počkat do roku 2024, upozornila hned na začátku.

Takzvaná migrace byla nakonec ještě pomalejší, než předpokládaly i střídmé plány. Do konce roku 2024 banka převedla 805 tisíc lidí. To jsou necelé tři pětiny z celkem 1,4 milionu retailových klientů, které měla při spuštění novinky. Zbytek plánovala převést do poloviny letošního roku, aktuální čísla a termíny zatím neposkytla.

Dlouhé čekání pro dosavadní klienty znamená, že dál musí platit původní poplatky za služby, které jsou v novém systému zdarma. Komerčka totiž byla poslední bankou, u které běžný klient až na výjimky nedosáhl na účet bez poplatků: standardně musel platit buď šest korun za každou odchozí platbu mimo KB, nebo měsíční paušál 39 korun.

Současně se spuštěním KB+ od dubna 2023 nabízí zcela nové typy účtů („tarifů“), přičemž varianta Start je bez poplatků – včetně odchozích plateb. Je však dostupná jen v nové aplikaci KB+, tedy především pro nové klienty. Ti dosavadní nemůžou svůj přechod se stávajícím účtem nijak urychlit, dál ho obsluhují ve starším elektronickém bankovnictví Moje banka nebo Mobilní banka.

Do nové éry banka lákala jak velkou reklamní kampaní, tak i praktickými kroky: například lépe úročený spořicí účet je možné založit jen v nové KB+. Dosavadní klienty sice vyzývala, aby s převodem běžného účtu počkali, až jim přijde výzva k migraci – nicméně kdo neodolal reklamě nebo už nechtěl dál platit, mohl si v aplikaci KB+ založit zcela nový účet. V praxi to ale znamenalo komplikaci s novým číslem účtu i karty – a kdo si nezrušil ten dosavadní, má dva účty ve dvou různých aplikacích.

Vyzkoušel si to i autor tohoto textu a stal se tak jedním z desítek tisíc „duhových klientů“, kteří mají běžný účet ve starém i novém systému.

Když už lidé výzvu k migraci dostali, často si stěžovali, že místo jednoduchého online převodu musí jít osobně na pobočku. Někdy to opravdu nešlo jinak kvůli technickým problémům, jindy to byla hlavně snaha bankéře přesvědčit klienta, aby si připlatil za další služby. „Zhruba polovina pozvaných klientů dokázala přejít na novou nabídku samostatně, tedy bez nutné návštěvy pobočky jen s pomocí internetového průvodce a digitální autentifikace,“ konstatovala banka letos v únoru.

Kritika od klientů neskončila ani po úspěšném přechodu. Mnoho z nich zklamalo, že nová aplikace neuměla ani některé funkce, které byly běžné jak v té dosavadní, tak u konkurence. Vadilo jim také, že je banka často převedla na vyšší tarif – místo účtu zdarma měli platit 39 Kč měsíčně. Změnit to šlo jen na pobočce.

Mnoho nedostatků nové aplikace banka postupně odstranila, přidala i další funkce. Například možnost změnit si tarif jednoduše přes internet. Na speciální stránce zveřejňuje seznam hotových i plánovaných vylepšení.

V první polovině března přišla s migrací řada i na autora tohoto textu. Věřil, že redakční test už jen potvrdí, jak snadno převod starého účtu do nové aplikace probíhá. Po skoro dvou letech snad banka vychytala všechny problémy. Nebo ne?

Musíme to zdražit

Ve starém bankovnictví mám MůjÚčet – bez měsíčního paušálu, ale s poplatkem šest korun za každou odchozí platbu. K tomu jednu debetní kartu, s kterou jsem nikdy nevybíral z jiných bankomatů než KB – tedy vždycky bez poplatku. Další služby k účtu nemám, žádné spoření nebo půjčku.

Přesto banka při migraci píše: „Pro převod účtů a karet je nutné změnit váš tarif. Protože již využíváte více produktů a služeb, než zahrnuje váš současný tarif, musíme vám tarif KB+ navýšit.“

Z nových tarifů mi však nenabízí ani Start s nulovým paušálem, ani Standard za 39 Kč měsíčně, ale dokonce hned Komfort za 89 Kč měsíčně. „Vybrali jsme takový tarif, který nejlépe odpovídá vašim současným službám,“ píše bez bližšího vysvětlení.

To vypadá jako nějaký omyl. Mám bezplatný účet, jen debetní kartu, nestojím o žádné nadstandardní služby, které nabízí tarif Komfort (například možnost mít až šest debetních karet). Chápu, že banka chce získat víc klientů pro placený paušál – ale proč jim nedá na výběr a říká, že „jinak to nejde“? A když už vyšší tarif, proč hned o dvě úrovně?

Banka naštěstí dodává, že prvních 30 dnů u nového tarifu je zdarma. „Během bezplatného období si můžete služby upravit a tarif pak jednoduše změnit podle vašich skutečných potřeb,“ píše.

Jenže jen o kousek dál, během potvrzování přechodu do KB+, banka zároveň zdůrazňuje: „Dosavadní cena vám zůstává. Za službu nic neplatíte a navíc získáváte i spoustu novinek.“

Tápu. Za službu tedy dál nebudu nic platit – kromě paušálu 89 Kč měsíčně místo dosavadní nuly? Raději jsem migraci přerušil a napsal na e-mail, který má lidem při migraci pomoct.

Reakce příjemně překvapila: byla relativně rychlá (dotaz jsem posílal ve čtvrtek po deváté ráno, odpověď přišla ve stejný den před čtvrtou), srozumitelná a věcná.

„Klientům, kteří si založili účet v KB+ ještě před pozváním k převodu účtu z původního prostředí MojeBanka/Mobilní banka, nabídneme při převodu do KB+ tarif Komfort. V rámci tohoto tarifu mohou mít klienti více běžných účtů. Po dokončení převodu pak v KB+ budou například dva účty s různými čísly (účet původní a účet sjednaný v KB+),“ vysvětluje banka.

„V průběhu samotného převodu nelze tarif změnit. Převod prosím dokončete s nabízeným tarifem. Po dokončení a zpracování převodu (cca dva pracovní dny) máte po dobu dalších 30 dnů vedený tarif Komfort zdarma. Během této doby máte možnost online provést nastavení služeb tak, jak vám vyhovuje. Například zrušit účet a kartu, které nepotřebujete. Jakmile vám zbyde pouze jeden účet, můžete přejít na levnější tarif, nabízející pouze jeden účet,“ píše banka.

Přiznám se: tohle mne nenapadlo. Že když mám dva bezplatné účty a dosud bez problémů fungovaly vedle sebe, nemůžu je po migraci dál používat bez poplatku. Při založení nového účtu v KB+ na to banka nijak neupozornila, nevysvětluje to koneckonců ani při samotné migraci.

Nový bezplatný tarif Start totiž obsahuje jen jeden účet a jednu kartu. Ani když si zaplatím tarif Standard za 39 Kč, nemůžu v něm mít dva účty. Možnost tří různých účtů v balíčku nabízí až Komfort za 89 Kč. Mimochodem: v účtu Exclusive za 169 Kč měsíčně pak můžete mít až deset účtů a celkem sto debetních karet.

Dva dny po dokončení migrace jsem tedy starý účet zrušil. Naštěstí už to jde snadno přes aplikaci. Pak je potřeba počkat asi deset dnů – to je výpovědní doba účtu. V aplikaci jsem pak našel oznámení, že starý účet je zrušený. Hned jsem změnil tarif, i to jde naštěstí snadno online.

Kolik lidí to ale takhle včas dokončí? A kolik si na to vzpomene, až když jim banka strhne první poplatek?

Dva účty zdarma v jedné bance

Manažeři Komerční banky často mluví o tom, že KB+ je vlastně úplně nová banka. Jenže: když klient přechází ze staré banky do nové, kde už má zároveň jiný účet, je zvykem, že mu zůstanou oba účty za dosavadních podmínek. Když někdo měl bezplatný účet v Equa bank a zároveň v Raiffeisenbank, mohl si po jejich spojení nechat oba účty zdarma.

Většina konkurenčních bank přitom klienta, který si chce založit druhý účet (třeba pro odlišení některých příjmů a výdajů), nepošle jinam. Jednoduchou možnost založit si další korunový účet ve stejné bance bez poplatků nabízejí Česká spořitelna, Fio banka, Partners Banka, Creditas, Raiffeisenbank a ČSOB. V Monetě si pro druhý účet musíte dojít na pobočku, nicméně je také zdarma.

Air Bank umí založit až deset běžných účtů, zájemce si připlatí deset korun měsíčně. Poplatek se nenásobí počtem účtů, takže i pět účtů v Air Bank vyjde celkem na deset korun, zatímco dva účty v Komerční bance na 89 korun.

Neuvažuje Komerční banka o úpravě bezplatného tarifu Start tak, aby lépe odpovídal potřebám klientů, kteří chtějí navíc jen druhý obyčejný účet bez nadstandardních služeb, klidně i bez druhé karty? Neuvažuje o tom, že aktivním klientům, kteří si vedle starého založili i nový účet, odpustí poplatek na delší dobu než měsíc? Nebo o srozumitelnějším vysvětlení během samotné migrace? Na otázky webu Peníze.cz bohužel banka během dvou týdnů neodpověděla.

