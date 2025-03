Chcete dva účty ve stejné bance a bez poplatku. Kde je to možné?

Bezplatný účet bez podmínek už nabízejí všechny banky. Když ale potřebujete dva účty vedle sebe, ne každá vám to umožní. Některým bankám vyjde při násobení dvou nul vyšší poplatek. Nebo to prostě zatím neumí. Tady je přehled.

Máte v bance osobní účet pro každodenní potřebu – hlavně pro běžné příjmy a výdaje domácnosti. A rádi byste ve stejné bance měli ještě jeden – třeba pro odlišení příjmů a výdajů souvisejících s nemovitostí, kterou pronajímáte. Nebo pro oddělení peněz na nějakého vašeho koníčka.

V době, kdy v bance snadno dosáhnete na účet zdarma (bez paušálu i bez poplatků za základní služby), o něčem takovém přemýšlí čím dál víc lidí. A nemyslíme teď ani podnikatele, ani účty v různých cizích měnách.

Mají pro to banky pochopení? Nebo vás s takovým přáním pošlou ke konkurenci?

Jednoduchou možnost založit si druhý korunový účet bez poplatků nabízejí Česká spořitelna, Fio banka, Partners Banka, Creditas, Raiffeisenbank a zřejmě také ČSOB. V Monetě si pro druhý účet musíte dojít na pobočku.

Air Bank sice umí založit až deset běžných účtů, ale zájemce si připlatí deset korun měsíčně (poplatek se naštěstí nenásobí počtem účtů). Nejvíc – 89 korun měsíčně – chce za dva jednoduché účty Komerční banka. Dva běžné účty zdarma bez podmínek nenabízí podle dostupných informací ani UniCredit.

Jedinou z námi oslovených retailových bank, která víc běžných účtů založit zatím nedokáže, je mBank.

Co jsme ještě zjistili?

Česká spořitelna

Je možné, aby klient měl více běžných účtů zdarma.

Jednoduché je to u účtu Standard – ten je bez paušálu i bez poplatků za základní služby, není k tomu potřeba plnit nějaké podmínky. „Na jedno rodné číslo může být založeno více Standard účtů,“ potvrzuje mluvčí Filip Hrubý.

Spořitelna nabízí také lepší variantu účtu nazvanou Plus účet. Ten může mít klient jen jeden. Pokud plní podmínky pro jeho bezplatné vedení (alespoň čtyři platby kartou za měsíc), má ho zdarma. Lidé nad 70 let mají Plus účet zdarma vždy.

„Klient tedy může mít k dispozici jeden Plus účet a k němu jeden nebo více účtů Standard. Případně může mít k dispozici pouze účty Standard, nemusí mít účet Plus,“ dodává mluvčí.

Na každém z těchto účtů máte k dispozici všechno, co účet Plus nebo Standard nabízejí.

Fio banka

Založení i vedení jakéhokoliv počtu účtu u Fio banky je vždycky zadarmo – ať už se jedná o běžné korunové účty, nebo účty vedené v jedné z dalších třinácti měn.

„Žádné omezení plynoucí z toho, že by to byl x-tý účet, nemáme,“ potvrzuje mluvčí Jakub Heřmánek.

Raiffeisenbank

Můžete si otevřít dva běžné účty. Nezáleží na tom, jestli jsou oba stejného typu (například oba jsou Chytrý účet), nebo jiného (například jeden Exkluzivní a jeden Chytrý účet).

Poplatky se řídí typem účtu. Chytrý účet je vždy zdarma bez podmínek, takže i dva Chytré účty jsou zdarma. Exkluzivní účet je zdarma při příjmu na účet alespoň 50 000 Kč měsíčně (počítají se dvě nejvyšší příchozí platby). Aktivní účet je vždy za měsíční paušál 49 Kč.

„Žádná dodatečná omezení fungování druhého účtu nejsou,“ říká mluvčí Tereza Kaiseršotová.

Dva běžné účty jsou zároveň maximem, které si lze v digitálních kanálech (přes internet) sjednat.

Banka Creditas

Je možné, aby klient měl více běžných účtů zdarma.

Každý účet má stejné podmínky, takže zájemce si může bez poplatku pořídit i plastovou (a virtuální) kartu zdarma.

Partners Banka

Můžete mít několik běžných účtů zdarma – maximálně pět.

Pouze k jednomu dostanete zdarma plastovou platební kartu. Když chcete víc plastových karet, je to za poplatek. Karty v digitální podobě jsou pochopitelně zdarma vždycky.

Moneta Money Bank

Klient si může založit maximálně dva běžné účty Tom Plus za shodných podmínek – tedy zcela zdarma, s kartou a dalšími výhodami.

Druhý účet je však nutné založit na pobočce, nelze to online.

ČSOB

ČSOB bohužel na naše otázky během týdne neodpověděla. Na webu se o této možnosti nezmiňuje, ale ani ji v obchodních podmínkách nezakazuje.

Z redakčního testování a informací z poboček vyplývá, že můžete mít více běžných účtů. Základní varianta Plus konto je zdarma bez podmínek. Prémiový účet (Premium konto) je zdarma jen při splnění podmínek. Prémiový účet může mít každý klient jen jeden, k němu si lze založit Plus konto.

Air Bank

Zdarma je vedení pouze jednoho běžného účtu v každé měně – jednoho korunového, jednoho eurového a jednoho dolarového.

„V případě, kdy si u nás otevřete ve kterékoliv nabízené měně druhý běžný účet, budeme vám za tuto službu účtovat poplatek 10 korun měsíčně. Vy pak za jednu desetikorunu můžete mít běžných účtů klidně až deset v jakékoliv nabízené měně,“ píše Air Bank.

Za dva běžné účty v korunách tedy zaplatíte 10 korun měsíčně. Stejnou částku zaplatíte třeba i za deset korunových účtů – poplatek se nenásobí.

mBank

Můžete si založit jen jeden běžný účet. „Možnost mít dva a více plnohodnotných účtů analyzujeme, ale zatím nemáme žádné závěry,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová.

Mluvčí nabízí dvě možnosti, jak klient může zmíněného účelu – oddělení různých prostředků – dosáhnout. Ani jeden však není ideální.

První možností je využít spořicí účet eMax Plus, který má vlastní číslo účtu a můžete na něj přijímat peníze z jiných bank. Peníze však z něj nelze jednoduše odesílat jinam – musí se nejdřív převést na běžný účet a teprve z něj odeslat.

Druhou možností je založit si vedle běžného nepodnikatelského účtu také jeden podnikatelský účet. I jeho vedení je v mBank bez paušálu, neplatí se ani za základní služby.

Komerční banka

Možnost bezplatného vedení dvou běžných účtů nenabízí.

Základní tarif Start, který je bez paušálu, obsahuje jen jeden účet. Ani tarif Standard za 39 Kč měsíčně nepřidává účet navíc. Pokud chcete mít dva běžné účty, musíte mít tarif Komfort s paušálem 89 Kč měsíčně – ten obsahuje maximálně tři účty. Tarif Exclusive za 169 Kč měsíčně pak obsahuje až deset účtů.

UniCredit Bank

Na dva běžné účty zdarma je pravděpodobně možné dosáhnout jen při splnění podmínky, že na jeden z nich přijde aspoň 40 000 Kč měsíčně.

UniCredit má tři varianty osobních kont: Start (zdarma bez podmínek), Open (vždy za 89 Kč) a Top (zdarma při příjmu aspoň 40 000 Kč měsíčně).

Banka na svém webu i v sazebníku u všech tří typů účtů píše, že obsahují jeden běžný účet pro každodenní platby v korunách (cizí měny teď neřešíme). Všechny navíc nabízejí jeden „běžný účet na spoření“ – součást marketingové akce lákající nové klienty na vyšší úroky.

Zajímavé je, že když v září 2021 UniCredit tuhle trojici nových kont spouštěla, odlišovala lepší balíčky Open a Top mimo jiné i tím, že obsahovaly vedení druhého účtu v korunách, zatímco balíček Start měl jen jeden účet. Už od července 2022 přibylo vedení druhého účtu i do nabídky balíčku Start. Od listopadu 2023 se však nabídka u všech účtů přejmenovala na „vedení druhého účtu v korunách na spoření“.

Na možnost mít více běžných účtů pro účely, které jsme popsali v úvodu článku, jsme se proto zeptali mluvčího Petra Plocka. „Klient může mít pouze jeden účet Start, tedy jeden bezplatný. Pokud chce dva účty, doporučujeme otevřít si například Top účet s možností vytvoření podúčtu na jiné platby,“ odpověděl.

Více běžných účtů v různých bankách

Dodejme, že nic vám nebrání, abyste měli několik účtů v různých bankách. Klidně i v každé bance. České zákony ani podmínky jednotlivých bank to nezakazují.

Proč si založit účet aspoň v jedné další bance? Důvodů může být plno. Líp si poradíte s nečekaným výpadkem bankovnictví nebo problémem s kartou – záložní účet se prostě hodí. Motivací mohou být i různé výhody, které banka nabízí – typicky programy odměn u obchodníků při placení kartou. Zaujmout vás mohou také lepší měnové kurzy, výhodnější spoření (ne vždy je podmínkou mít k němu i běžný účet), lepší elektronické bankovnictví. Někdo slyší i na rozdělení úspor na víc hromádek. Nebo na bonusy za vyzkoušení účtů v různých bankách.

Založení účtu ve více bankách je v posledních letech mnohem snadnější. Jednak to jde jednoduše přes internet, jednak každá banka nabízí přinejmenším základní variantu konta bez poplatků – ani za nevyužívaný účet tak nebudete nic platit.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

