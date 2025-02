Banka pozvala klienty na kafe. Omyl, napsala druhý den

Bylo to příjemné překvapení pondělního odpoledne. V mobilním telefonu vyskočila zpráva z bankovní aplikace o tom, že UniCredit Bank zve klienty na kafe.

„Zaplaťte debetní kartou vydanou k Vašemu účtu a my Vám vrátíme až 50 korun jen tak – třeba na kávu. Odměna se počítá z první platby, kterou provedete v období od dnešního dne do 15. dne příštího měsíce. Částku až do výše 50 korun Vám vyplatíme na běžný účet nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž uplyne výše uvedené období,“ napsala banka.

A připomněla, že plno dalších slev na klienty tradičně čeká v programu U-šetřete, jehož partnery jsou různí obchodníci a poskytovatelé služeb.

Následující den odpoledne překvapila klienty další zpráva. „Moc nás to mrzí, ale to pozvání na kafe nebo něco jiného za 50 korun musíme zrušit. Připravujeme pro Vás totiž úplně jinou akci. A tak moc jsme se na ni těšili, až jsme Vám omylem poslali tuhle starou nabídku. Znamená to, že 50 korun z platby kartou Vám bohužel nevrátíme. Mrzí nás, jestli už s nimi počítáte, ale můžete se místo toho těšit na to, co pro Vás chystáme. Snad budete mít radost. Děkujeme za pochopení a brzy se ozveme. Vaše UniCredit Bank.“

„Z technických důvodů jsme omylem zaslali zprávu s neplatnou komerční nabídkou nižším tisícům klientů,“ upřesnil webu Peníze.cz mluvčí banky Petr Plocek. „Velmi nás to mrzí. Byla to nechtěná chyba, za kterou se upřímně omlouváme. Uvědomujeme si, že podobné situace mohou být pro klienty nepříjemné, a proto jsme ihned přijali opatření, aby se to v budoucnu neopakovalo,“ dodává Plocek.

Nebylo by pro banku lepší v takové situaci obětovat 50 korun, než akci rušit? Zvlášť když jde jen o nižší tisíce klientů? A na co konkrétně – a kdy – se tedy můžou těšit jako náhradu? „Připravujeme nové atraktivní nabídky a naši klienti budou mezi prvními, kdo se o nich dozvědí,“ odpovídá mluvčí bez bližších podrobností.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

