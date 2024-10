Okamžité platby v eurech budou povinné. Kdy je banky spustí?

Přijímání okamžitých plateb všemi bankami v eurozóně se stane realitou už za dva měsíce, v Česku ale později. K připsání peněz na účet příjemce bude muset dojít do 10 vteřin, a to kdykoliv: ve dne i v noci, o víkendech i o svátcích.

Unijní nařízení o SEPA okamžitých europlatbách zavádí plošné povinné přijímání okamžitých plateb pro banky v eurozóně už od 9. ledna. Jejich odesílání pak musí instituce svým klientům zajistit nejpozději do 9. října 2025.

Nové nařízení finančním institucím ukládá, že si za tuto službu nesmí účtovat vyšší poplatek než za standardní platby.

„Okamžité platby umožňují klientům bank realizovat rychlé a bezpečné bezhotovostní úhrady. Prostřednictvím nich mohou uskutečnit národní i přeshraniční platby v eurech elektronickou formou kdykoli a kdekoli díky nepřetržité dostupnosti bankovního systému,“ říká Marcel Klimek, výkonný ředitel Slovenské bankovní asociace.

„S podporou nových technologií mají okamžité platby potenciál konkurovat hotovosti, protože se spoustou výhod poskytují klientům i lepší přehled o jejich cash-flow managementu,“ dodává.

Maximální výše jedné okamžité platby je podle unijních pravidel 100 000 eur. Banky si individuálně mohou určit nižší sumu, ale jen pro odesílanou platbu.

Pro členské státy EU, které mají vlastní národní měnu, tedy i pro Česko, se povinné europlatby kvůli komplikovanější přípravě systémů v bankách zavedou až od roku 2027. Přijímání okamžitých úhrad v eurech má v zemích mimo eurozónu začít nejpozději do 9. ledna 2027. Jejich odesílání musí být připraveno nejdéle do 9. července 2027.

Banky v zemích EU a v dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) samozřejmě mohou okamžité SEPA platby spustit i dříve, než jim ukládá unijní nařízení.

Například na Slovensku banky okamžité platby zavádějí postupně poslední dva roky. Podle Slovenské bankovní asociace je teď klientům zajišťuje sedm bank.

V Česku okamžité platby začaly fungovat v prvních bankách v ostrém provozu mnohem dříve – už od února 2019. Klienti ale tímto způsobem mohou většinou posílat jen tuzemské korunové platby.

Okamžité SEPA platby v eurech zajišťují v Česku zatím jen tři klasické banky – od druhé poloviny roku 2020 je umožňuje tuzemská Oberbank (prostřednictvím své rakouské centrály). V květnu 2023 se pak přidala J&T Banka a letos v květnu i Fio banka.

V lednu 2022 oznámila start okamžitých SEPA plateb také nebankovní společnost Fairplay Pay, která ale loni přišla o licenci České národní banky. Pro české klienty jsou okamžité SEPA platby dostupné ještě v aplikacích Revolut nebo Wise.

V Česku se v dohledné době na okamžité europlatby chystá zřejmě jen UniCredit. Ta dala najevo, že by jejich nasazení chtěla spojit se spuštěním korunových okamžitých plateb na přelomu letošního a příštího roku. Jiné banky konkrétní termín zatím neuvedly.

„V Monetě SEPA platby v eurech příští rok nasazovat nebudeme. Tomuto tématu se budeme věnovat v roce 2026, kdy také budeme řešit termín nasazení,“ říká Lucie Leixnerová, mluvčí Monety.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

„V ČSOB již implementaci SEPA instantních plateb intenzivně řešíme, přesný termín ale zatím nebyl stanoven. Každopádně počítáme s tím, že legislativní termín rozhodně splníme,“ potvrzuje mluvčí Monika Hořínková.

„Stejně jako jsme byli první bankou, která umožnila klientům domácí platby odesílat v okamžitém režimu, chceme být mezi prvními bankami, které klientům umožní okamžitou platbu odeslat i v eurech. Klíčové samozřejmě bude, jak budou na režim okamžitých plateb připraveny i zahraniční banky,“ říká Radim Široký, expert na zahraniční platební styk v České spořitelně.

Podobně se vyjádřila například Creditas. „Budeme se okamžité europlatby snažit zavést dříve než v roce 2027, jak nám to nařízení přikazuje,“ ujišťuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace banky.

Do schématu tuzemských okamžitých plateb se postupně zapojilo celkem 14 bank, naposledy to byla letos Partners Banka. Jde o většinu známých bank s výjimkou UniCredit a Trinity bank. Účast v tomto systému je, na rozdíl od unijních SEPA okamžitých plateb v eurech, pro banky dobrovolná.

Pokud se však do okamžitých tuzemských plateb banka zapojí, musí dodržovat stanovená pravidla, která jsou pro příchozí platby závazná.

Základní povinností je připsání takové transakce z jiné banky v řádu vteřin kdykoliv, a to i v noci, o víkendu i o svátcích, a to až do maximálního dohodnutého limitu. Od 1. června 2023 se zvýšil maximální limit pro jednotlivou přijímanou platbu ze 400 tisíc na 2,5 milionu korun. Jde o výsledek dohody bank, které se zapojily do systému okamžitých plateb.

Pokud jde o maximální výši jedné odesílané platby, tu si banky mohou stanovit nižší. Mezi bankami v tom panují výrazné rozdíly. Nejnižší limit jedné odchozí platby – 50 tisíc korun – má Air Bank, nejvyšší – 2,5 milionu korun – mají ČSOB a Oberbank.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem