Fio zdraží některé služby. Nově ukáže číslo karty v aplikaci

Fio banka od 7. dubna změní sazebník poplatků a obchodní podmínky svých služeb.

Řádný výpis z účtu, který si klient vyzvedne v papírové podobě na pobočce, zdraží na 80 korun z dosavadních 50 korun. Za výpis zaslaný poštou zaplatí zájemce od 7. dubna také 80 korun plus poštovné, dosud je to jen 25 korun plus poštovné.

Příplatek za osobní podání příkazu či instrukce na pobočce Fio banky stoupne na dvojnásobek: na sto korun z dosavadních padesáti. Zdarma zůstane založení trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem v případě, že si klient převádí účet od konkurence v rámci kodexu mobility.

Za vklad nebo výběr více než 100 kusů mincí jedné nominální hodnoty zaplatí klient nově tři procenta z objemu převyšujícího tento limit. Dosud je poplatek 20 korun za každých započatých 50 kusů převyšujících limit. Vklad či výběr mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty zůstává zdarma.

Stejná změna čeká i poplatek za výměnu více než 100 bankovek nebo mincí jedné nominální hodnoty. Výměna bankovek a mincí do 100 kusů jedné hodnoty bude nadále zdarma.

Vklad hotovosti v korunách na pokladně banky provedený takzvanou třetí osobou zdraží na 120 korun z dosavadních 90 korun. Třetí osobou se rozumí ta, která není majitelem ani disponentem účtu.

„Změny v ceníku reflektují aktuální náklady na některé služby a umožňují nám pokračovat v poskytování kvalitních a transparentních služeb,“ vysvětluje banka. Připomíná, že elektronické výpisy jsou i nadále dostupné zcela zdarma, stejně jako příkazy a instrukce zadané v elektronickém bankovnictví. Bez poplatku zůstávají také vklady hotovosti na vlastní účet nebo účet s dispozičním oprávněním – a to jak prostřednictvím vkladomatů, tak na pokladně kterékoliv pobočky.

Vedle pobočkových a papírových služeb zdraží Fio banka od 7. dubna také vratku nedoručitelné platby zaslané do zahraničí s výjimkou Slovenska. Bez poplatku zůstane vratka nedoručitelné platby odeslané v korunách na účet v Česku nebo v eurech na Slovensko.

Poplatek za pořízení dokumentu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem se změní na 200 korun včetně DPH, dosud je 100 korun včetně DPH za stranu.

Obchodní podmínky budou nově počítat s možností přednostní digitalizace platebních karet. Zájemce si bude moct aktivovat kartu ihned po schválení žádosti o její vydání – nebude tak muset čekat na doručení karty ve fyzické podobě. Zatím není jasné, od kdy banka tuto novinku skutečně spustí.

Fio banka nabízí nejvíce možností, jak si nastavit limity na kartě a její ochranu. Na druhou stranu – oproti většině dalších bank – zatím neumí v aplikaci ukázat kompletní číslo karty. Doplněním této možnosti do obchodních podmínek se tedy chystá i na takovou možnost.

