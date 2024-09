Partners Banka přidává spoření pro děti. Chystá půjčky a multiměnový účet

Po půl roce od svého oficiálního startu má Partners Banka více než 70 tisíc klientů. Ti v ní mají uloženo 28 miliard korun, oznámila v dnešní zprávě pro média.

Většina lidí si zatím zvolila bezplatný účet Pro jednoho. Takzvané prémiové balíčky (Pro dva a Pro rodinu) využívá 22 tisíc klientů. Z toho účet Pro dva, kde jsou plnohodnotnými majiteli oba z páru, si otevřelo přes 5500 dvojic. Účet Pro rodinu má téměř 11 tisíc párů, dětských účtů je kolem 2700.

V platbách kartou uskuteční banka 160 tisíc transakcí týdně ve výši 100 milionů korun, aktivních karet je 120 tisíc. V srpnu banka poprvé překonala milion transakcí.

Partners Banka postupně přidává další služby, nejnověji spořicí účet pro děti. „Umožňuje vytvářet takzvané spořicí obálky s vybranými cíli. Děti si k nim v aplikaci mohou přidat obrázek toho, na co si spoří, a mohou i sledovat, jak se jim daří peníze odkládat. Mladším dětem pomohou s vytvořením cíle jejich rodiče, teenageři ho v teens verzi aplikace zvládnou nastavit sami,“ říká Marek Ditz, ředitel Partners Banky. Aplikace brzy nabídne také vzdělávací program pro děti.

Klienti Partners Banky si nově mohou do její aplikace připojit účty jiných bank. Zatím jen v pasivním náhledu, později v aktivním. Takzvaný multibanking funguje v rámci služeb PSD2.

„Počítáme s tím, že brzy zprostředkujeme také zadávání plateb z účtů jiných bank v naší aplikaci, i když se jedná o proces, kterému banky obecně příliš nefandí a umožňují ho nejednotně a minimálně,“ říká Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners.

Zájem o připojení účtů jiných bank je podle Borkovce značný, během jednoho dne se jich napojilo téměř tisíc. „Věřím, že výhledově celou tuto otevřenost ještě dále posune připravovaná směrnice FIDA, která k účtům přidá také úvěry, investice a další služby,“ dodává.

Další novinkou je možnost využívat zkratky k nejpoužívanějším funkcím v aplikaci. Z dashboardu telefonu lze po podržení ikony aplikace vyvolat kontextové menu se zkratkami k nejpoužívanějším funkcím, jako jsou domácí platba, QR platba nebo funkce Zaplať mi.

Od léta si mohou klienti založit až pět vedlejších běžných účtů zdarma. „Tato služba doplnila možnost založit si zdarma až 99 spořicích účtů, takže lidé budou mít lepší přehled o svých penězích, protože si na vedlejších účtech mohou například oddělit peníze z různých zdrojů nebo určené na různé účely. V kombinaci s možností získat od banky až 99 virtuálních platebních karet zdarma a navázat je na různé běžné účty je možné sledovat odděleně i útratu u jednotlivých obchodníků nebo po jednotlivých účelech,“ popisuje mluvčí banky Tereza Píchalová.

Klienti Partners Banky mají také možnost se o svých financích poradit s některým z 200 poradců skupiny Partners. Stačí kliknout v aplikaci na službu Vyber si svého poradce. „Tuto možnost může využít přes 12 tisíc klientů, kteří svého poradce dosud neměli,“ vysvětluje Píchalová.

Od ledna plánuje banka odstartovat spotřebitelské úvěry a hypotéky. V květnu chce přidat multiměnové konto, které lidem umožní otevřít si zdarma ke svému hlavnímu účtu celou řadu podúčtů v různých měnách, výhodně a online mezi nimi měnit peníze a jednou platební kartou platit v jakékoliv vybrané měně.

Partners Banka chce mít ke konci letošního roku okolo 100 tisíc klientů, do pěti let chce mít alespoň 500 tisíc a do deseti let jeden milion, dodává Píchalová.

Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

