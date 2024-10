ČSOB vylepšila aplikaci. Ukáže i investice z Patrie

Mobilní aplikace ČSOB Smart nově ukazuje na úvodní stránce také investice, které klient uskutečnil prostřednictvím společnosti Patria Finance. Ta patří do stejné finanční skupiny jako banka.

Klient má přehled o celém svém portfoliu, tedy především o podílových fondech a akciích – včetně investic zahrnutých do Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Bankovní aplikace ČSOB Smart je propojená také s investiční aplikací Indigo od Patrie.

„Celé investiční portfolio jsme schovali do jedné dlaždice mezi vaše ostatní produkty ve Smartu. Po rozkliknutí uvidíte stručný přehled a na další ťuknutí se vám otevře aplikace Patria Finance. Máte tak své investice vždy na očích,“ informuje ČSOB v souvislosti s nejnovější aktualizací bankovní aplikace.

Patria a konkurenční Fio dlouhodobě patří mezi tuzemské lídry v nabídce přímého investování do akcií a dalších produktů pro širokou veřejnost. Bankovní aplikace Fio sice od loňska ukazuje také podílové fondy a umožňuje i jejich nákup, ale kompletní náhled na portfolio zatím chybí. Kdo tedy vlastní jednotlivé akcie, musí se přihlásit do samostatného rozhraní e-Broker (na počítači) nebo Smart Broker (v aplikaci).

Mezi další novinky poslední aktualizace ČSOB Smart patří lepší zobrazení neprovedených plateb – tedy zadaných transakcí, které z nějakého důvodu neodešly z účtu. Upozornění na takovou platbu klienti nově uvidí hned v záložce Pohyby.

Snadněji než dosud lze přímo v aplikaci proměnit soukromý účet na společný. V Menu stačí kliknout na záložku Disponenti a nasdílet přístup k účtu pro partnera či partnerku.

Už před pár týdny přibylo do bankovní aplikace ČSOB vylepšení, které ukazuje, jestli klient aktuálně splňuje takzvané Výhody za aktivitu. Aktivitou se v tomto případě rozumí příjem na účet ve výši alespoň 15 000 Kč a alespoň pět plateb kartou za měsíc (u klientů ve věku 18 až 26 let jsou to pouze karetní transakce). Za aktivitu pak klient dosáhne na vyšší úrok na spořicím účtu, případně různé slevy při poskytnutí půjčky, stavebního spoření nebo nového investování.

Na jaře nabídla aplikace snadnou možnost, jak si změnit měsíční příspěvek na penzijní spoření. Reagovala na přísnější podmínky pro státní příspěvek, které platí od letošního července.

Od léta se v aplikaci ČSOB Smart objevil nový věrnostní program. Za využívání produktů finanční skupiny ČSOB – později snad i externích partnerů – začnou klienti dostávat „digitální mince“ nazvané Kate Coiny, které pak mohou využít na různé slevy a odměny. Dříve spuštěný věrnostní program Slev odměn funguje dál, sbírat body za sjednání produktů však lze jen do konce října – pak banka tuto část nahradí právě Kate Coiny.

Ani po letošních aktualizacích zatím ČSOB nevylepšila možnosti, jak si klient může nastavit lepší ochranu své platební karty. Banka dosud nenabízí blokaci nevýhodných kurzů DCC (Dynamic Currency Conversion), takzvanou geoblokaci (zákaz plateb v určitém státě nebo celém kontinentě), blokaci plateb magnetickým proužkem a podobně. U karty si lze nastavit jen celkový týdenní limit (bez rozlišení na obchodníky a bankomaty), případně kolik z tohoto limitu lze využít pro internetové platby (nebo je zakázat).

