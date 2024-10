Česká spořitelna mění podmínky. Prozkoumali jsme novinky

Jaké novinky chystá Česká spořitelna v roce 2025? Hodně o nich mohou napovědět změny v dokumentech, které teď s povinným předstihem zveřejnila. V řadě případů nicméně jen reagují na to, co už banka v praxi dělá.

Česká spořitelna, největší banka podle počtu klientů, změní od Nového roku své obchodní podmínky. Chystaných novinek je poměrně hodně a řada z nich vypadá na první pohled zajímavě.

Mluví v nich třeba o sdílení vkladomatů, posílání peněz na číslo karty, postupu při rizikových platbách, rušení bankovní identity při jejím nepoužívání nebo o konci hlasové biometrie.

Které změny přinesou opravdu něco nového a které jsou jen formální úpravou toho, co už funguje? Zjišťovali jsme podrobnosti a tady je výsledek.

Sdílené vkladomaty

Obchodní podmínky od ledna 2025 počítají s tím, že klienti České spořitelny budou moct vkládat hotovost také do vybraných bankomatů jiných bank.

Podle informací webu Peníze.cz je to příprava na chystaný vznik nové sdílené sítě vkladomatů, do které by se měly zapojit Raiffeisenbank, Česká spořitelna a možná i některé další banky. Podrobnosti o tomto záměru jsme psali před dvěma týdny. Má jít o alternativu k už existující sdílené síti bankomatů, kterou provozují Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit – ta zpočátku fungovala jen pro výběry, letos se rozšířila také pro vklady.

Spořitelna zatím zapojení do chystaného projektu oficiálně nepotvrdila. „Jsme otevřeni jakýmkoli jednáním s konkurenčními bankami o sdíleni, bude-li toto jednání zohledňovat objem investic, které spořitelna do vybudování největší jednotné bankomatové sítě v Česku investovala,“ říká mluvčí Filip Hrubý.

Vkladomaty tuzemských bank dosud umožňovaly vložit hotovost jen klientům té banky, které přístroj patří, a to obvykle jen na vlastní účet v téže bance. Pouze Air Bank a Česká spořitelna umožňují vkládat přes bankomat také na cizí účty ve stejné bance, spořitelna dokonce i na účty u konkurence (pořád ale musíme mít kartu od spořitelny). Dostupnost vkladomatů letos výrazně rozšířil společný projekt KB, Monety a Air Bank. Například klient Air Bank díky němu může vložit peníze na svůj účet také prostřednictvím vkladomatu KB nebo Monety, a to bez poplatku.

Informační linka

Zákaznická linka České spořitelny změní číslo, až na výjimky už nebude bezplatná. Banka lidem doporučuje, aby využívali bezplatné volání přímo z aplikace George v mobilu – díky ní je totožnost klienta automaticky ověřená a také klient má jistotu, že mluví opravdu s bankéřem.

„Bezplatná linka 800 207 207 bude postupně omezena jen pro karetní operace, například blokace karet. Klienti mohou už nyní využívat naši novou linku 277 207 207, která je zpoplatněna jako běžný hovor podle tarifu volajícího,“ upřesňuje mluvčí spořitelny Filip Hrubý. „Pokud má klient ve svém tarifu volné minuty nebo neomezené volání (z výzkumů víme, ze 81 procent našich klientů má neomezený tarif, nezaplati za hovor žádný poplatek navíc,“ dodává.

Starou linku 800 207 207 spořitelna postupně nahradí novou. Pokud pak klienti zavolají na původní číslo, uslyší následující hlášku: „Dobrý den, vítejte v České spořitelně. Omlouváme se, ale tato linka již není dostupná. Kontaktujte nás prosím jako klient z mobilního George, případně na infolince 277 207 207. Děkujeme za pochopení.“

Hlasové ověření

Spořitelna přestane používat ověření identity klienta pomocí hlasu – takzvanou hlasovou biometrii. Tu zavedla jako první na trhu v roce 2018. Během koronavirové epidemie v roce 2020 pak usnadnila její využití i při zadávání plateb, především pro seniory.

Tato ověřovací metoda je ale v posledních letech využívaná jen málo. „Klienti začínají výrazně preferovat jednoduché volání na jeden klik přímo z mobilní aplikace George, které je zdarma a nevyžaduje další ověřování identity. Přímo z George na klientskou linku aktuálně volá zhruba 45 procent klientu z dvou milionů uživatelů George,“ upřesňuje mluvčí spořitelny.

Podmínky od ledna 2025 počítají s tím, že totožnost klienta může spořitelna nadále ověřovat také prostřednictvím biometrických údajů (například biometrický podpis, otisk prstu, obličej), z výčtu ale vypadne hlas.

Platba na číslo karty

Další chystaná změna vypadá na první pohled atraktivně. „Platby bude možné provádět nejen na čísla účtů nebo čísla mobilních telefonů, ale také na čísla karet příjemců,“ píše spořitelna. „Můžete také provádět nebo přijímat platby na kartu,“ dodává na jiném místě.

V praxi však nejde o změnu ani o novou službu, ale jen formalitu – doplnění už existující možnosti do obchodních podmínek. Spořitelna, stejně jako další banky, už dávno umožňují přijetí (připsání) peněz přímo prostřednictvím čísla platební karty – odesílatel nemusí znát číslo účtu, platba na kartu se s účtem spáruje až v bance.

Nejčastějším využitím této služby je vrácení peněz od obchodníka, typicky při reklamaci – peníze pošle klientovi na číslo karty, kterou použil při nákupu, případně kterou ukázal později právě kvůli vrácení peněz.

Přímo na kartu lze poslat peníze také přes služby Mastercard MoneySend, Visa Direct nebo z platebních fintech aplikací, mohou se tak posílat i některé výplaty sázek a her (Gaming and Gambling). Tuto skupinu příchozích plateb – nebo jen část z nich – některé banky zpoplatnily (Komerční banka, Fio a nejnověji ČSOB, jak jsme psali v červencovém textu).

Spořitelna současně přidává číslo karty mezi takzvané jedinečné identifikátory – tedy údaje, které stačí k odeslání platby. Původně tam bylo jen číslo účtu příjemce společně s kódem banky – tímto způsobem lze odeslat všechny platby. Loni mezi identifikátory přibylo číslo mobilního telefonu příjemce – takto lze převést peníze prostřednictvím „platby na kontakt“, pokud se do této služby příjemce zaregistroval. Od ledna přidá spořitelna do seznamu také číslo karty – i tento identifikátor ale funguje jen pro některé platby.

Mluvčí Filip Hrubý na dotaz webu Peníze.cz potvrdil, že doplnění do obchodních podmínek jen reaguje na dosavadní praxi. Spořitelna se nechystá nabídnout běžným klientům, aby takové platby mohli jednoduše odesílat přímo z jejího systému.

Bankovní identita

Další doplnění obchodních podmínek se týká se Bankovní IDentity, tedy kombinace uživatelského jména a telefonního čísla klienta. Jejím prostřednictvím se klient ověřuje nejen při využívání online služeb své banky, ale může ji využít také vůči třetím stranám – například při přihlášení na Portál občana.

„V případě, že svoji Bankovní IDentitu nepoužijete po dobu 14 měsíců, banka ji zruší,“ píše spořitelna ke změně svých podmínek. Reálně tak do nich jen doplní to, jak v praxi postupuje už od loňského jara: Klientům, kteří v posledních 14 měsících nevyužili bankovní identitu, tehdy oznámila, že jim ji automaticky zruší – když ji nepoužijí ani v následujících dvou měsících.

Důvodem je úspora nákladů, které jsou spojené s provozem a správou databáze bankovních identit klientů, vysvětluje spořitelna. Neaktivní klienti si po delší době zpravidla nepamatují heslo nebo PIN a jejich obnova a odblokování je pro banku složitější než případně vydat identitu novou. Zrušením identity ztratí klient přístup do elektronického bankovnictví, účet pak může obsluhovat jen přes pobočku nebo bankomat.

I po zrušení si však mohou zájemci bankovní identitu znovu založit.

Platby na pobočkách

Platby budete moci zadávat také na našich zařízeních (tabletech) v obchodních místech (pobočkách), shrnuje spořitelna další z novinek. Do obchodních podmínek od ledna doplní, že platební příkaz lze předat nejen na formuláři předáním u přepážky, ale také na zařízení banky v obchodním místě.

Zatím jde jen o rozšíření možností pro zadání plateb na pobočkách, reaguje na technologický vývoj. Spořitelna nepočítá s tím, že by zároveň zrušila papírové platební příkazy.

Radikální řešení – zrušení papírových příkazů předávaných na přepážce nebo do sběrných boxů – dosud zvolily jen Raiffeisenbank (od září 2020) a Komerční banka (od ledna 2024). Ve výjimečných případech pomůže klientům na pobočce obsluha, platbu zadají elektronicky.

Rizikové platby

Spořitelna od ledna doplňuje pravidla ohledně rizikových plateb, cílem je zvýšení bezpečnosti.

První změna rozšiřuje způsoby, jak může banka klienta kontaktovat. Dosud obchodní podmínky počítaly jenom s telefonním číslem, nově přidávají alternativní upozornění přes SMS nebo v elektronickém bankovnictví. Konkrétně:

„Pokud na základě faktorů stanovených právními předpisy vyhodnotíme platbu jako rizikovou, budeme postupovat jedním z následujících způsobů:

budeme Vás kontaktovat na telefonním čísle, které je součástí Vaší Bankovní IDentity; platební příkaz v takovém případě přijmeme jen za podmínky, že nám telefonicky potvrdíte jeho správnost; pokud se nám nepodaří telefonicky Vás kontaktovat ani následující pracovní den, pak daný platební příkaz nepřijmeme; nebo

informujeme Vás o zadání příkazu pomocí SMS zprávy; pokud nás nekontaktujete ani následující pracovní den, platební příkaz přijmeme a provedeme; nebo

upozorníme Vás v internetovém bankovnictví na riziko platby; platební příkaz přijmeme až po přečtení upozornění a autorizaci platby v internetovém bankovnictví; nebo

platební příkaz nepřijmeme.“

Podle čeho se banka rozhodne, který způsob ke kontaktování klienta zvolí? „Telefonické varování v případě podezření na podvodné platby je stále prioritním komunikačním kanálem, nicméně v případě situaci, jako jsou třeba duplicitní platby nižších částek, můžeme klienta varovat také notifikací v mobilním bankovnictví nebo SMS. Děláme to tak už nyní, změna podmínek jen dohání realitu,“ odpovídá mluvčí spořitelny.

Bezpečnostní pravidla

Rozšíří se také část obchodních podmínek týkající se bezpečného používání elektronického bankovnictví.

Dosavadní věta „Po přihlášení máte povinnost se vždy nejdříve pozorně seznámit s naším upozorněním na aktuální hrozby a rizika“ se prodlouží na „(seznámit s našimi upozorněními) uvedenými na našich internetových stránkách nebo v internetovém bankovnictví a vždy dodržujte povinnosti v nich uvedené“.

Do dalšího z dosavadních pravidel spořitelna výslovně doplňuje také software: „Používejte vždy vlastní technické zařízení, nebo naše technické zařízení nebo zařízení, jehož bezpečnost jste před jeho užitím spolehlivě ověřili. Nikdy nepoužívejte technické zařízení nebo software, o jehož bezpečnosti existují jakékoli pochybnosti.“

Karta v digitální podobě

Klienti České spořitelny už mohou používat novou kartu v digitální podobě dřív, než jim přijde ta plastová. Můžou dokonce plastovou kartu odmítnout, pokud jim stačí jen v mobilu. Od loňska mají takovou možnosti všichni klienti při výměně karty, předtím ji měli jen noví klienti s účtem Plus.

To, co už v praxi funguje, doplní spořitelna od ledna 2025 oficiálně také do svých obchodních podmínek.

Kdo bude chtít před vydáním nové plastové karty změnit své osobní údaje nebo nebude mít o novou kartu zájem, může to nově nahlásit bance nejpozději jeden měsíc před skončením platnosti stávající karty – dosud byly potřeba nejméně dva měsíce.

Investiční služby

Spořitelna nově v podmínkách stanoví, že ceny sjednané ve smlouvách o investičních službách jsou uvedeny bez DPH a bude k nim připočtena DPH v zákonné výši.

„Od 1. ledna 2025 se k individuálně sjednaným cenám připočítává DPH v zákonné výši,“ uvádí.

Disponenti

K účtům, které mohli disponenti dosud obsluhovat jen na pobočce, budou mít přístup i jinak. Nově budou moct účty ovládat také telefonicky přes klientské centrum nebo jednoduše online v internetovém a mobilním bankovnictví George.

„Vaši zmocněnci na účtu mohou využívat internetové a telefonické bankovnictví a nově mohou také zaregistrovat své telefonní číslo v rámci služby Platba na kontakt,“ informuje spořitelna.

Účty pro nezletilé

Spořitelna upřesňuje podmínky pro vedení účtů pro nezletilé – včetně pravidla, že zákonný zástupce nemůže používat účet nezletilce pro své vlastní potřeby.

Stejně jako dosud zůstává nastává bezpečnostní limit 20 000 korun za kalendářní měsíc pro výběr hotovosti a bezhotovostní převod, a to jak pro účty do 15 let věku, tak od 15 do 18 let. Pokud je měsíční limit účtu vyčerpán, a to i v důsledku opravného účtování, není už v daný měsíc z účtu možné čerpat další prostředky. Nově přibude věta, že do měsíčního limitu se zahrnují výběry a převody jak majitele účtu, tak i zákonného zástupce.

Za dosavadní podmínku, že zákonní zástupci nemohou používat pro své potřeby účty vedené pro nezletilé, přibude ještě dodatek: „ani přijímat na tyto účty platby, které jsou určeny pro zákonné zástupce (například sociální dávky)“.

Spořicí účet

Základní sazba spořicího účtu stoupne od ledna na 0,2 %. Od letošního června je nulová, předtím byla 2,25 %. Na skutečné úročení to ale v praxi nebude mít vliv. K nízké základní sazbě totiž spořitelna přidává „sazbu v režimu marketingové akce". Klienti pak získávají úrokový bonus podle toho, jestli používají George, pravidelně investují a podobně.

Snížením základního úroku k nule si spořitelna vylepšila možnost, jak pružně reagovat na vývoj trhu – ten ovlivňují především základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou. „Marketingovou akci“ (která v současnosti tvoří podstatnou část výsledného úroku) totiž může banka kdykoliv změnit nebo zrušit, zatímco u klasické (základní) úrokové sazby musí dodržovat přísnější pravidla. Podobný trend je v posledních letech vidět u většiny bank.

Jaké bude celkové úročení spořicího účtu od ledna 2025, ještě není jasné. Nové podmínky pro akční či bonusový úrok spořitelna zveřejní zřejmě až koncem roku podle vývoje na trhu.

Připsání plateb

V přehledu lhůt pro připsání platby (v korunách) na účet příjemce spořitelna nově garantuje, že všechny převody v rámci České spořitelny připíše neprodleně. Dosud uváděla u standardních plateb „tentýž den“.

Zrušení účtu

Spořitelna do obchodních podmínek doplňuje pravidlo, že od smlouvy o účtu může odstoupit, „pokud by prováděním plateb mohlo dojít k porušení právních předpisů“.

Spoření Peníze stranou

V obchodních podmínkách už spořitelna nebude zmiňovat pravidla pro „spořicí účet Peníze stranou“.

Jeho prodej ukončila v dubnu 2017. Byl součástí starého typu běžného účtu (Osobní účet II) a sloužil jako podúčet pro odkládání peněz, které nebylo nutné mít v pohotovosti.

Peníze z podúčtu nebylo možné použít pro platby ani převody hotovosti, bylo nutné (a kdykoliv možné) je nejprve převést na hlavní účet, aby byly k dispozici pro běžné transakce. Nejednalo se o spořicí účet, jak ho známe dnes, ale o jakousi „tajnou a bezpečnou přihrádku“ v rámci běžného účtu.

E-faktura

Obchodní podmínky už nebudou upravovat ani službu e-faktura. Spořitelna ji ukončila k 31. srpnu 2023. „K tomuto datu jsme znemožnili všem výstavcům zasílat nové dokumenty a klientům přidávat nové výstavce. Klienti ale měli možnost si uložené dokumenty stahovat až do 31. prosince 2023,“ připomíná mluvčí Filip Hrubý.

