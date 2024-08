Co se děje

Ke spojení Max banky s Bankou Creditas dojde 1. října 2024. Konkrétní datum a další podrobnosti dnes oznámila Banka Creditas, která před dvěma lety koupila tehdejší Expobank CZ a dočasně ji přejmenovala právě na Max banku.

Fúzi už schválila Česká národní banka. Akciová společnost Max banka k uvedenému dni právně zanikne, všechna práva i povinnosti plynoucí ze smluvních vztahů Max banky přejdou na akciovou společnost Banka Creditas.

Klienti Max banky nemusí hned od října aktivně podnikat žádné kroky, dosavadní služby jim budou dál fungovat. Bonusem pro ně bude spuštění okamžitých plateb, které Max banka – na rozdíl od Banky Creditas – dosud nenabízela.

Klientům Max banky zůstanou po 1. říjnu stejná čísla účtů, změní se pouze kód banky za lomítkem a IBAN. Dosavadní kód Max banky 4000 bude po sloučení fungovat ještě půl roku, tedy do konce března 2025. Současně však pro její účty začne fungovat i kód Creditas 2250. Od března se kód sjednotí na 2250 – nejpozději do té doby by tedy klienti Max banky měli tuto změnu nahlásit například zaměstnavateli nebo dalším kontaktům, od nichž pravidelně dostávají platby.

Už od začátku října se sjednotí limity pro zákonné pojištění vkladů. Ekvivalent 100 tisíc eur (přibližně 2,5 milionu korun) se dosud počítá samostatně pro vklady v Max bance a pro vklady v Bance Creditas. Hned po sloučení se začne počítat společně. Na to by si měli dát pozor lidé, kteří mají například spořicí účet nebo termínované vklady v obou bankách – od října by totiž mohli limit přesáhnout.

Nastavení služeb a produktů ani jejich obsluha se pro klienty od října nezmění. Také platební karty vydané Max bankou včetně doplňkových služeb budou zatím fungovat dál beze změny.

Klientů obou bank se dotkne odstávka klientských systémů a uzavření poboček těsně před sloučením. Internetové a mobilní bankovnictví Creditas i Max banky nebude dostupné od poledne 30. září až do třinácté hodiny 1. října. Všechny pobočky Banky Creditas se 30. září uzavřou už v 11 hodin, znovu se otevřou 1. října ve 13 hodin. Hotovostní pokladna Max banky (na pobočce Creditas) v Praze na Pankráci bude 30. září a 1. října uzavřena. Infolinky obou bank budou fungovat v omezeném režimu. Dočasně se stopne i registrace nových klientů. Platby kartou i výběry z bankomatů mají po celou dobu fungovat bez omezení.

Po převedení klientů Max banky bude mít Banka Creditas více než 250 tisíc klientů s bilanční sumou kolem 200 miliard korun. Když Max banka na začátku října 2022 vznikla přeměnou z Expobank CZ, startovala s 16 tisíci klienty. Ke konci loňského roku jich měla už skoro 60 tisíc.

Historie Max banky sahá na začátek 90. let, kdy vznikla jako švýcarsko-maďarský podnik InterBank, později fungovala jako Interbanka. Později působila pod názvem Bawag (její součástí se stala i česká síť Dresdner Bank), pak LBBW a od roku 2014 jako Expobank. Pod názvem Max banka fungovala od podzimu 2022, kdy skupina Creditas koupila od ruského finančníka Igora Vladimiroviče Kima tuzemskou Expobank a přejmenovala ji. Už tehdy zástupci Creditas plánovali, že jde jen o dočasné řešení, cílem bylo sloučení obou bank – ideálně už letos na podzim.

Max banka dlouhodobě nabízí nejlépe úročený spořicí účet bez podmínek a omezení, ke špičce patří i její nabídka termínovaných vkladů, v minulosti zaujala i některými inovacemi na běžném účtu. Na druhou stranu teprve loni zprovoznila plnohodnotnou mobilní aplikaci, dosud neumí okamžité platby ani ověření klienta na jiných webech přes bankovní identitu. Ke špičce ve spořicích produktech a účtech zdarma patří od svého startu i Banka Creditas, také ona zaujala několika inovacemi, od většiny konkurenčních bank se odlišuje například i hotovostními pokladnami na všech pobočkách.

„Klienti Max banky mohou beze změny využívat všechny služby a produkty ve svém stávajícím mobilním a internetovém bankovnictví. V oblasti depozitní nabídky či účtů, podmínek a poplatků jsou si obě značky velmi blízké – například vedení účtu zdarma, výběr z bankomatů po celém světě zdarma či atraktivní úročení vkladů. Výhodou Banky Creditas je výrazně širší portfolio produktů, například řada investičních možností nebo dětské účty,“ říká Ivana Pícková, generální ředitelka Max banky a členka představenstva Banky Creditas.

Svou jedinou pobočka uzavřela Max banka od letošního dubna. Nacházela se v pražské ulici Na strži u stanice metra Pankrác vedle sídla této banky. Pražská pobočka Expobank CZ sídlila do léta 2019 uprostřed Václavského náměstí, odtud se přestěhovala právě na Pankrác. Do května 2019 měla také pobočku v Karlových Varech.

Banka Creditas letos získala nadpoloviční podíl v kampeličce Ney spořitelní družstvo. Spořitelní družstvo bude dál působit jako dceřiná společnost banky. Banka a další společnosti skupiny Creditas se plánuje přestěhovat do nové administrativní budovy na Rohanském nábřeží v pražském Karlíně, která má být hotova do tří let.

Skupinu Creditas ovládá olomoucký podnikatel Pavel Hubáček. Banka Creditas funguje od začátku roku 2017. Navázala na činnost stejnojmenné záložny, která vznikla v roce 1996 původně pod názvem 1. Třebíčská záložna. Samotná Banka Creditas má v současnosti přes 200 tisíc klientů, 35 poboček a bilanční sumu přes 130 miliard korun.

