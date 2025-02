Hey, George! Spořitelna spouští chatbota v mobilní aplikaci

Česká spořitelna spustila pilotní provoz funkce Hey, George. V bankovní aplikaci je zatím dostupná pro přibližně sto tisíc lidí. Během letošního roku by se měla rozšířit na všechny retailové klienty.

„Digitální poradce“ slouží jednak jako průvodce produkty a službami, které spořitelna nabízí, zároveň má pracovat s daty klienta a poskytovat mu personalizované rady a doporučení. Banka věří, že funkce Hey, George bude klientům pomáhat se zlepšováním jejich finančního zdraví.

„Naší ambicí je vyvinout nejlepšího virtuálního poradce na trhu, který bude díky znalosti klientských dat umět poskytovat personalizované finanční poradenství na stejné úrovni, jako ho umí poskytnout skutečný bankéř,“ říká Michal Kraus, který má vývoj Hey, George na starosti.

Konverzační asistent využívající nástroj ChatGPT4 má lidem odpovídat například na otázky, jak si mohou zablokovat platební kartou, jak si nastavit trvalé platby, jak platit pomocí QR kódu, jaké je úročení na spořicím účtu nebo jak klient utrácel v posledních šesti měsících.

„Nemůžete si vzpomenout na svůj PIN, nebo chcete zjistit, jestli Váš rozpočet nezatíží večeře s přáteli v lepší restauraci? Jsem tu pro Vás, stačí se mě jen zeptat,“ vybízí George v mobilní aplikaci. A přidává další tipy na konkrétní otázky, například: Kolik jsem utratil za potraviny? Jak začít spořit na důchod? Ztratil jsem kartu. Jaké jsou klíčové milníky historie České spořitelny?

„Vývoj probíhá ve spolupráci s využitím modelu od OpenAI, který pracuje s nejnovějšími technologiemi umělé inteligence k poskytování rychlých a přesných odpovědí na dotazy,“ upřesňuje Kraus.

Spořitelna novou službu testuje od konce roku s náhodně vybranými klienty, jejich počet postupně zvyšuje. „Chceme zjistit, jak se vám s Georgem povídá, co vám vyhovuje a co ne. Díky tomu ho budeme moct postupně vylepšovat,“ píše jim. „Pokusím se vám co nejlépe odpovědět. Neustále se však učím, tak mě prosím berte s rezervou,“ říká i sám George.

Zdroj: Česká spořitelna

S chatbotem jménem George si mohou všichni klienti ve stejnojmenné aplikaci spořitelny psát už delší dobu. Dosud byl ale více schovaný v chatu, neukazoval se aktivně hned na úvodní stránce aplikace. Zároveň je teď chytřejší a všestrannější než dřív. Že už mají k dispozici vylepšenou funkci, poznají lidé na první pohled: v pravím dolním rohu aplikace se jim ukáže bublina Hey s hvězdičkami, na kterou stačí kliknout a vyzkoušet nové možnosti.

„Dosavadní chat byl stavěný na rule-based principu. To znamená předdefinované scénáře v kombinaci s NLP (Natural Language Processing), který umožňuje postupné trénování modelu, tak aby rozuměl, a chápal, že například platba a transakce je totéž,“ vysvětluje šéf vývoje Michal Kraus.

Oproti tomu nový poradce Hey, George je podle Krause od začátku postavený na LLM, což je počítačový model jazyka založený na neuronové síti s mnoha parametry. „Obrovskou výhodou je porozumění klientovi. U starých chatů byla míra přepojení na živého člověka z klientského centra až 25 procent, u Hey George jde jen o dvě procenta – a to i často proto, že klient si to sám vyžádá,“ říká.



Co všechno už Hey, George umí? Podle Krause to lze rozdělit do čtyř kategorií:

Feature Knowledge. Pomůže uživatelům objevit všechny funkce dostupné v George. Aktuálně má tuto kategorii pokrytou zhruba z 80 procent.

Product Knowledge. Nabídne pomoc s orientací v jednotlivých produktech a odpovídá na dotazy, které se jich týkají. Tuto znalost má v současnosti zhruba z 90 procent.

Live Data. Poskytuje personalizované informace o produktech klienta a pracuje s „živými daty”. V současné době je schopnost poskytovat živá data teprve na začátku, s minimálním pokrytím.

ChitChat. S Hey, George si může klient povídat o řadě témat a zeptat se například na počasí, sportovní události, zábavu, zvířata, cestování, bydlení, hudbu, umění, zaměstnání, technologie, nákupy, módu, zdraví, knihy, filmy, politiku, zábavná témata, „small talk“ a další.

„Virtuální asistent ovládá i volnější konverzace. Zvládne tak například popsat recept na špagety carbonara, poskytne rady ohledně finančního zdraví nebo informace o skupině Erste,“ dodává Kraus.

Projekt Hey, George vyvíjí celá skupina Erste, jejíž součástí je i Česká spořitelna. Postupně ho začnou využívat banky ze všech států, v nichž Erste působí. Centrální tým, který projekt připravuje, sídlí v Praze, nikoliv ve Vídni. „Spořitelna pak buduje znalostní bázi pro AI, upravuje lokální API a tvoří proaktivní scénáře,“ upřesňuje Kraus.

Virtuální asistenty či asistentky zkoušejí také některé další banky. Zatím nejvýrazněji ji směrem ke klientům propaguje ČSOB pod jménem Kate. Air Bank má asistentku Anetu. V Raiffeisenbank se jmenuje RAIA, dostupná je zatím v chatu bez výraznější propagace. A například Moneta předloni do call centra nasadila voicebota jménem Tom.

