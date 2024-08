Fio banka se přestěhovala do jedné z nejnovějších budov v centru Prahy

Stěhování bank do nových centrál pokračuje. Do moderního sídla v jedné z nejnovějších kancelářských budov v centru Prahy se podle plánu přesunula Fio banka. Usadila se v budově Masaryčka u stejnojmenného nádraží.

Prostory, které zabírají přes 5000 metrů čtverečních v celkem třech patrech, obývá už od konce července. Kanceláře mohou pojmout přes 500 zaměstnanců.

„Zvyšuje se počet klientů a přibývá kolegů, kteří se o potřeby našich klientů starají. Stávající prostory v Millenium Plaza nám již byly malé a bylo potřeba hledat nové zázemí pro naši centrálu,” vysvětlil obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.

„Určitě jsme si přáli zůstat přímo v centru Prahy a rozhodnutí nakonec padlo právě na Masaryčku, na kterou se z nynějších prostor díváme z oken a je prakticky jen přes ulici,” dodává.

Pro zaměstnance ani partnery to tedy podle něj není velká změna co do lokality. „Chtěli jsme zachovat výhodu centrály přímo na dopravním uzlu Masarykova nádraží, stanice metra a tramvají a přidali jsme úplně novou budovu v designu Zaha Hadid Architects,“ doplnil Bláha.

Zbudování nového sídla během příštích tří let minulý týden oznámila také Banka Creditas. Ta plánuje přesídlit na pražské Rohanské nábřeží.

Novou centrálu připravuje také Česká spořitelna. Vznikne v nové čtvrti Smíchov City u pražského Smíchovského nádraží. Hotovo má být rovněž za tři roky.

Nové sídlo má od letoška také Trinity Bank, koupila historickou budovu na rohu ulic Na Příkopě a Celetná – v těsné blízkosti Prašné brány, České národní banky a Obecního domu. Ve stejné budově má dosud své administrativní sídlo Komerční banka, která ale už dříve přesunula centrálu na pražské Stodůlky. Komerčka dosud využívá i budovu na Václavském náměstí – letos ji prodala hlavnímu městu.

